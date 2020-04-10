На Кубани сократили посевы сахарной свеклы из-за перепроизводства

Аграрии Краснодарского края завершили сев сахарной свеклы, которая в этом году занимает 171 тыс. га вместо 200 тыс. га годом ранее. «Этого будет достаточно для того, чтобы обеспечить сырьем все 16 сахарных заводов, которые действуют в регионе», — говорит министр сельского хозяйства края Федор Дерека (цитата по «Коммерсанту»).

По словам чиновника, запасы сахара в регионе составляют 600 тыс. т при потреблении 200 тыс. т. «В прошлом году мы произвели почти 1,5 млн т сахара <...>. В основном сахар шел на реализацию в другие регионы страны и на экспорт», — уточняет он. По данным Минсельхоза, в 2019 году на Кубани получили рекордный урожай свеклы — более 10,5 млн т, что составило 20% от общероссийского валового сбора. Урожайность агрокультуры составила 521,2 ц/га, что выше уровня 2018 года на 135,6 ц/га.

Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак ранее говорил «Агроинвестору», что посевы сахарной свеклы на Кубани, оценочно, сократились на 18%. «Текущие погодные условия не позволяют надеяться на хороший урожай: сеяли в сухую землю, и поля уже полтора месяца стоят без дождей. И если в ближайшее время не будет осадков, скорее всего, мы получим очень редкие всходы», — рассказывал он.

На фоне рекордного производства и значительного падения цен на сахар, что негативно сказалось на финансовом положении участников рынка, в ноябре прошлого года Минсельхоз заявил о необходимости сократить посевы свеклы на 15%. Предполагалось, что она может занять 980 тыс. га, также ведомство сообщало о необходимости установить дополнительные квоты на использование отечественных семян агрокультуры.

По данным Минсельхоза на 9 апреля, в целом по стране сахарная свекла посеяна на 342,6 тыс. га или 32,7% к прогнозной площади, то есть по плану она должна занять около 1050 га против 1145 га в 2019 году. Таким образом площадь уменьшится примерно на 8%. Накануне в ходе пресс-конференции первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил, что в этом году все аграрии снижают посевы сахарной свеклы с учетом тенденции повышения урожайности и выхода сахара. Ведомство рассчитывает, что в 2021 году ценовая ситуация на рынке стабилизируется.

Несмотря на значительные запасы сахара в стране — их хватит до февраля следующего года, по итогам марта сахар стал лидером роста цен среди продуктов питания, подорожав в рознице на 13,5% к уровню февраля, следует из данных Росстата. Наиболее значительно цены увеличились в Чувашии и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно. Правда, средняя цена по итогам первого квартала оказалась на 29% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.