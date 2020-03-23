Товарных запасов сахара хватит до февраля 2021 года

По оценке Союза сахаропроизводителей России, товарные запасы сахара в стране на начало марта 2020 года оцениваются в 5,7 млн т, что с учетом текущего объема потребления достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года. В сезоне-2019/20 объем произведенного сахара превышает потребление на 1,7 млн т без учета накопленных запасов. «Ситуация на рынке сахара в настоящий момент остается стабильной: сбоев в поставках и дефицита продукции в стране нет, — говорится в сообщении Союзроссахара. - По мнению участников рынка, отмечается увеличение спроса со стороны торговых сетей, который полностью удовлетворяется увеличенными объемами отгрузок сахара как со складов, так и с сахарных заводов». За последнюю неделю темпы отгрузок сахара с сахарных заводов увеличились на 20-25% выше среднего значения предыдущих периодов.



«До начала паники из-за распространения коронавируса запасов на сахарных заводах было невероятно много, да и во всех каналах реализации его было достаточно, — комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. — Другое дело, что розница и региональный опт здорово подчистили свои запасы за прошедшие две-три недели».



Высокие товарные запасы на внутреннем рынке и низкие цены на мировом, а также отсутствие возможности долговременного хранения привели к снижению стоимости сахара в этом сельхозгоду на 43% до минимальных значений за последние семь лет. По данным Национальной товарной биржи, текущие биржевые котировки на сахар составляют 26,37 руб./кг (базис Краснодар, с НДС), против 33,8 руб./кг в 2019 году. Однако с начала 2020 года сахар подорожал: на начало января его цена составляла около 18,7 руб./кг с НДС. По оценке Росстата, в структуре стоимости минимального набора продуктов питания за январь 2020 года сахар продолжает занимать наименьшую долю — 1,8%, что в пересчете на месячную норму составляет всего 74 руб. в месяц, обращает внимание Союзроссахар.



По словам заместителя гендиректора холдинга «Продимекс» (крупнейший российский производитель сахара) Вадима Ерыженского, «для удовлетворения возросшего спроса на белый сахар со стороны населения страны» компания осуществляет отгрузку белого сахара со складов входящих в группу сахарных заводов без ограничений. «Отпускная цена на сахар зафиксирована и не будет меняться для сетевых компаний розничной торговли в течение ближайших двух недель», — сказал он «Агроинвестору». Запасы сахара на складах «Продимекса» достаточные для удовлетворения всех заявок покупателей, уверяет топ-менеджер.



По данным аналитической службы Союзроссахара, в этом сельхозгоду в России произведено 7,55 млн т свекловичного сахара. Сезон переработки сахарной свеклы завершился 14 марта. На трех предприятиях продолжается переработка свекловичной мелассы и сиропа, выведенного на хранение. Из них может быть выработано еще 150-200 тыс. т сахара.



Сев свеклы в стране уже начался. Первым агрокультуру еще 10 марта начал сеять Краснодарский край, информирует Иванов. Предварительные данные о планируемых в России площадях противоречивы, отмечает он. Так, по прогнозу краснодарского Минсельхоза, в регионе ожидается сокращение посевов на 13,9%. В то же время федеральное агроведомство ожидает снижения площадей свеклы на Кубани на 4,6%. В целом по России Минсельхоз прогнозирует, что посевы агрокультуры уменьшатся на 16,1% до 944,9 тыс. га. Пока в публикуемых оперативных сводках сева обозначено снижение лишь на 3,6% до 1085,4 тыс. га, знает Иванов.

