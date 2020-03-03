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Рынки
Экспорт сахара: реалии и возможности. В сезоне-2019/20 вывоз превысит 800 тысяч тонн
Марина Сидак
Агроинвестор
3 марта 2020
В результате рекордного производства сахара в текущем сельхозгоду на российском рынке сформировался изрядный излишек продукта — около 1,8 млн т. По поставкам сахара за рубеж тоже ожидается рекорд, однако экспортный потенциал в этом сезоне реализован не будет. Что сдерживает отгрузки и на какие рынки может поставляться отечественная продукция, расскажет автор этой статьи
журнал «Агроинвестор»
март 2020
Фото: Shutterstock


Еще пять лет назад российский рынок сахара был дефицитным и зависимым от ввоза зарубежной продукции. Но на фоне импортозамещения, при определенной государственной поддержке, а также благодаря развитию и успешному внедрению бизнесом современных агротехнологий на рынке в последние пару сезонов наблюдается перепроизводство, сопровождающееся огромным экспортным потенциалом. В сезоне-2019/20 выпуск сахара превысит 7 млн т при внутреннем его потреблении, по данным Росстата, около 6 млн т. С учетом переходящих запасов и импорта излишек продукта в текущем сельхогоду достигнет 1,8 млн т.

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