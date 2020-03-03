«Агроинвестор»



Еще пять лет назад российский рынок сахара был дефицитным и зависимым от ввоза зарубежной продукции. Но на фоне импортозамещения, при определенной государственной поддержке, а также благодаря развитию и успешному внедрению бизнесом современных агротехнологий на рынке в последние пару сезонов наблюдается перепроизводство, сопровождающееся огромным экспортным потенциалом. В сезоне-2019/20 выпуск сахара превысит 7 млн т при внутреннем его потреблении, по данным Росстата, около 6 млн т. С учетом переходящих запасов и импорта излишек продукта в текущем сельхогоду достигнет 1,8 млн т.