Производство сахара может составить 7,7 млн тонн

В этом сезоне производство сахара может достигнуть 7,7 млн т. Такой прогноз в ходе Всероссийского агрономического и агроинженерного совещания озвучил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ранее также уточнил прогноз производства сахара в сезоне-2019/20, повысив его с 7,4 млн т до 7,6 млн т с учетом выработки из сиропа и мелассы. Об этом «Агроинвестору» рассказал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. По данным аналитической службы Союзроссахара, к 20 января было выработано 7,3 млн т сахара, перерабатывать свеклу продолжали 26 заводов, в среднем в сутки они выпускали около 16 тыс. т сахара. По оценке союза, с учетом объема сахарной свеклы, которая хранится на заводах и в полях, в феврале продолжат работу шесть предприятий. Переработка сиропа и мелассы продлится до июля, уточняет Иванов.



Экспорт сахара в этом сезоне может достигнуть 1 млн т, что хоть и является рекордом для России, однако этого недостаточно для нормализации баланса на рынке сахара, продолжает Иванов. По его оценке, для этого объем отгрузок за рубеж должен превысить 2 млн т. «Пока мы не используем для вывоза сахара немалый потенциал морского экспорта, например, за ноябрь-декабрь 2019 года Россия экспортировала морем через Новороссийск лишь около 2,5 тыс. т сахара», — приводит данные он. Бодин прогнозирует, что экспорт составит 800 тыс. т, запасы по итогам сезона — 2,2 млн т.



Руководитель сахарного направления концерна «Покровский» Михаил Пак оценивает потенциал производства сахара на уровне 7,5-7,6 млн т, экспорта — 600-700 тыс. т. «Однако даже при таком высоком объеме вывоза у нас все равно будет перепроизводство, — отмечает он. — На мировом рынке сахарная свекла никогда не сможет конкурировать с тростником, основные потребители свекловичного сахара — внутренние покупатели, поэтому необходимо производить столько, сколько можно потребить в России».



На фоне перепроизводства цены на сахар в стране в последние два-три месяца держатся на уровне ниже мировых. «Такая ситуация в новейшей истории России была всего дважды: осенью 2016-го и 2011 годов и продолжалась недолго - несколько недель, — рассказывает Иванов. — В середине ноября оптовые цены немного приподнялись ото дна, и далее медленно сползали вниз, так как запасы сахара продолжали увеличиваться до последних чисел января, тогда как в прошлые годы уже с декабря они начинали сезонно сокращаться».



Сахарный сектор третий год находится в кризисе, и для выхода из него необходима реструктуризация отрасли, уверен Пак. «Этот процесс будет заключаться в уходе с рынка неэффективных игроков, которых, по нашим подсчетам, в стране около 10-15. Эффективные предприятия, напротив, будут модернизировать производство, наращивать мощности, снижать себестоимость», — рассуждает он. Сегодня лишь малая доля заводов работает с низкой рентабельностью, другие — с нулевой или даже отрицательной, так что будет происходить естественный, хоть и болезненный процесс отбора, говорит Пак.



Из-за сложной ситуации в отрасли холдинг «Продимекс», крупнейший в России производитель сахара, принял решение временно закрыть Мелеузовский сахарный завод в Башкирии. Из всех заводов компании у этого предприятия самая высокая себестоимость производства, поскольку оно менее чем на половину обеспечено собственной свеклой, основной объем сырья для переработки поставляют независимые хозяйства. Из-за риска дефицита свеклы завод заключал договоры с аграриями на выгодных им условиях. При этом свекла вывозится и доставляется на завод за его счет, что связано с дополнительными расходами. Завод будет законсервирован и сохранен в работоспособном состоянии до тех пор, пока экономическая ситуация не станет более благоприятной.



Условия для запуска завода простые: переработка сахарной свеклы, закупленной у производителей, должна иметь положительную рентабельность, прокомментировал «Агроинвестору» заместитель гендиректора «Продимекса» Вадим Ерыженский. «Для этого есть два пути — либо резкое снижение затрат на производство сахара (что маловероятно), либо рост рыночной цены на белый сахар до экономически выгодных значений», — поясняет он. В холдинге не осталось заводов с такими высокими затратами на производство сахара, и, если ситуация на рынке не ухудшится, останавливать другие заводы «Продимекс» не собирается, добавляет топ-менеджер.



По словам Ерыженского, сахарный завод в законсервированном состоянии может находиться сколь угодно долго, поскольку необходимый минимум работников на нем все-таки останется для обеспечения сохранности и работоспособности оборудования. «Другое дело, что в этот период предприятие не будет приносить ничего, кроме расходов на его содержание, и в интересах собственника запустить его как можно быстрее», — отмечает он.



Иванов считает консервацию завода «Продимекса» в Башкирии вполне логичной: в нынешних условиях все игроки пытаются оптимизировать производство. «Если у компании несколько заводов, то у нее есть возможность для маневра — самые неэффективные производства могут закрывать или приостанавливать. Полагаю, что для «Продимекса» приостановка производства в Башкирии — непростое решение, так как это уже второй сахарный завод, который закрывает холдинг после предприятия в Воронежской области», — говорит эксперт. В декабре 2018 года стало известно, что «Продимекс» закрывает Садовский сахарный завод, расположенный в Аннинском районе Воронежской области. Предприятие, построенное в 1834 году, было одним из старейших на российском сахарном рынке и самым маломощным (2 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки) из 16 сахарных заводов компании.



По мнению Иванова, если грамотно провести консервацию производства на Мелеузовском заводе и обеспечить охрану, он может стоять долгие годы и вернуться в строй относительно безболезненно. «Другое дело, что некоторым владельцам сахарных заводов, возможно, придется задуматься о смене рода деятельности, — обращает внимание он. — Сахарный завод — уникальная развитая индустриальная площадка с железнодорожными ветками, автодорогами, собственной ТЭЦ, газопроводом, электросетями, множеством помещений и складов. На таких предприятиях можно вести практически любую деятельность». По словам эксперта, нужно ставить вопрос о системном и плановом перепрофилировании на иное производство самых неэффективных сахарных заводов и о всесторонней поддержке сотрудников таких предприятий и местной социальной сферы.​

