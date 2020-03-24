«Сюкден» получит весь сахарный бизнес «Трио»

Группа «Трио» и Sucden подписали документы по консолидации 100% доли в капитале «Агросервис», владеющего сахарным бизнесом и свеклосахарными активами на базе Елецкого сахарного завода («Агроснабсахар»), сообщает Sucden. Теперь компания полностью перейдет во владение Sucden: мажоритарный пакет акций в сахарном бизнесе «Трио» французская компания приобрела в 2019 году. Сумма сделки не раскрывается.



Сделка поможет Sucden уделять пристальное внимание работе с клиентами при помощи высоконадежной сети активов и сотрудников на местах, «Трио» продолжит развивать свои сельскохозяйственные активы, а также заниматься разведением молочного скота и выращиванием картофеля. Сейчас стороны завершают оформление сделки и получают все необходимые разрешения и согласования, говорится в сообщении.



Финансовый директор российского представительства Sucden Глеб Тихомиров подтвердил «Агроинвестору», что сделка состоялась. По его словам, решение о покупке было принято по итогам свекловичной кампании, которая показала большой потенциал предприятия и его команды. «Завод стал крупнейшим в России по производству сахара, а агрофирмы получили очень хорошие урожаи», — рассказал Тихомиров. По его словам, в целом данная сделка подтверждает то, что Sucden сохраняет позитивный взгляд на экономические перспективы развития России и свою работу на рынке страны. «С учетом ситуации в свеклосахарной отрасли никаких крупных инвестиций в компанию в этом году не планируется. Все будет зависеть от динамики цен на сахар», — добавил он.



Благодаря сделке «Трио» сфокусируется на развитии своей сельскохозяйственной базы, молочного животноводства и картофелеводства. «Это является важным этапом в стратегии ГК «Трио» по инвестированию в другие привлекательные секторы российской экономики», — рассказал «Коммерсанту» представитель компании. «Агроинвестор» направил запрос в «Трио».



Сахарный актив «Трио» приобрела большая компания, стратегический инвестор, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «И там все будет хорошо. Пришел серьезный хозяин, и пришел надолго. «Трио» тоже никуда не уходит и остается в агросекторе. Но, возможно, будет выращивать меньше свеклы в своих хозяйствах», — рассуждает он. — Я так понимаю, на все это накладывается высокий уровень кредитной нагрузки «Трио» по проектам модернизации прошлых лет, а сейчас и конфликт с «Русагро». Думаю, что если бы не кредитный пресс, то «Трио» в прошлом году не продала свой контрольный пакет».



Sucden купила 51,54% акций Елецкого сельскохозяйственного предприятия и сахарного завода летом прошлого года. Остальные 48,46% на тот момент оставались у «Трио». О возможной сделке стало известно в феврале 2019-го, в конце мая стороны подписали обязывающие документы. Тогда сообщалось, что на базе «Агросервиса» будет создано совместное предприятие, основным активом которого станет Елецкий сахарный завод. «Стратегическое партнерство объединит сильные стороны и компетенции двух компаний на базе активов сельскохозяйственного бизнеса и сахарного завода ГК «Трио» с целью повышения эффективности деятельности за счет применения их лучших практик», — говорилось в сообщении «Сюкден».



Кроме Елецкого, Sucden владеет еще тремя сахарными заводами в России — Добринским (Липецкая область), Каменским (Пензенская область) и Тбилисским (Краснодарский край). Крупнейшим из них является Добринский — по данным ИКАР, в сезоне-2018/19 он переработал 1,3 млн т сахарной свеклы и выработал из нее 165 тыс. т сахара. На сайте компании говорится, что Sucden производит около 800 тыс. т белого сахара, перерабатывая примерно 5 млн т свеклы. Также она напрямую управляет более чем 244 тыс. га пахотных земель, выращивает сахарную свеклу, пшеницу, ячмень, подсолнечник, горох и кукурузу.



Группа «Трио» начала свою деятельность в 1997 году. Сейчас компании принадлежат пять растениеводческих подразделений, два животноводческих комплекса на 3 тыс. голов, подразделение по производству и хранению картофеля мощностью 64 тыс. т, пять элеваторов и один семенной завод, общей мощностью хранения более 180 тыс. т и центр практического животноводства «Школа Действия», говорится на сайте компании.

