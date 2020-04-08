По итогам марта сахар стал лидером роста цен среди продуктов питания, подорожав в рознице на 13,5% к уровню февраля, следует из данных Росстата. Наиболее значительно цены увеличились в Чувашии и Алтайском крае — на 27,5% и 26,2% соответственно. Правда, средняя цена по итогам первого квартала оказалась на 29% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.



В последние недели спрос на продукты питания с длительным сроком хранения, в том числе на сахар, повышался на фоне паники из-за распространения коронавируса. Однако на рынке сахара ситуация, по большому счету, не изменилась, профицит продукции сохраняется, говорит заместитель гендиректора «Продимекс холдинга» (крупнейший в России производитель сахара) Вадим Ерыженский. «Ажиотажный спрос был в рознице и всего несколько дней, на наши отгрузки со складов он повлиял незначительно», — добавляет он.



Цены на сахар как в опте, так и в рознице выросли после того, как все сахарные заводы закончили переработку свеклы, и эта ситуация никак не зависит от всплеска спроса, подтверждает руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак. По его словам, сформировавшиеся сейчас оптовые цены на сахар на уровне 25-25,5 руб./кг позволяют отрасли выходить на минимальные показатели рентабельности, с учетом того, что себестоимость производства составляет в среднем 20,5-21 руб./кг без НДС и 23 руб./кг — с НДС. Однако в целом в этом сезоне у большинства предприятий будут отрицательные показатели рентабельности, считает Пак.



Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен. «Рост цен сельхозтоваропроизводителей на сахар в условиях повышенного спроса является корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, что позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности», — говорится в сообщении ведомства. С 2016 года объем производства сахара в России превышает уровень потребления, поэтому у производителей накоплены большие товарные запасы. В этом сезоне на фоне рекордного производства сахара цены на внутреннем рынке упали на 43% до минимального значения за семь лет, отмечает министерство. По его данным на 6 апреля, средние цены производителей составили 24,81 руб./кг, что на 26,3% ниже показателя аналогичной даты 2019 года.



После незначительного роста оптовая цена на сахар снизилась и сейчас находится на уровне 25,5 руб./кг, подтверждает Ерыженский, добавляя, что оптовую цену формирует Московская биржа, и сейчас объективных причин для ее резкого изменения нет. Он полагает, что далее спрос будет находиться в рамках ежегодных значений, так как потребители запасли незначительные объемы. По данным НТБ (входит в структуру Московской биржи) на 7 апреля, расчетная цена на сахар в ЮФО и ЦФО составила 25,5 тыс. руб./т с НДС (на базисе аккредитованного склада сахарного завода), в ПФО — 26,5 тыс. руб./т. «По нашим оценкам, текущие оптовые цены на сахар продержатся до конца сезона, — говорит Пак. — Сколько будет стоить сахар в новом сезоне, пока непонятно, так как слишком много факторов может так или иначе повлиять на рынок. Одно можно сказать точно: сейчас в России избыточное количество сахара на заводах».



Минсельхоз считает, что стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке может способствовать дальнейшее увеличение экспорта сахара как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение производства сахарной свеклы. Ранее ведомство ставило задачу уменьшить посевы на 15%, затем предполагалось сократить их только на 8%. По данным министерства на 7 апреля, свекла посеяна на 271,3 тыс. га или 25% к прогнозной площади, то есть в целом агрокультура должна занять около 1085 тыс. га против 1145 тыс. га в 2019 году.



Концерн «Покровский» уже посеял сахарную свеклу. В целом по Краснодарскому краю, по оценке Пака, ее площади сократились на 18%. «Текущие погодные условия не позволяют надеяться на хороший урожай: сеяли в сухую землю, и поля уже полтора месяца стоят без дождей. И если в ближайшее время не будет осадков, скорее всего, мы получим очень редкие всходы», — делится он. «Продимекс» не планирует сокращать посевы. «Собственное производство сырья необходимо для гарантированной минимальной загрузки сахарных заводов, чтобы меньше влияла ситуация с независимыми свеклосдатчиками, которые могут непредсказуемо менять объемы производства свеклы», — поясняет Ерыженский.



По данным аналитической службы Союзроссахара и железнодорожной статистики, в марте было экспортировано 98,4 тыс. т белого сахара, что на 13,5 тыс. т больше, чем в предыдущем месяце. Основными странами-импортерами стали Казахстан (34,3 тыс. т), Таджикистан (16 тыс. т), Азербайджан (14,2 тыс. т), Узбекистан (12,8 тыс. т). Всего за январь-март на внешние рынки было отгружено 302,3 тыс. т сахара. Также в марте продолжились поставки свекловичного сахара-сырца в Узбекистан, которые оцениваются в 39 тыс. т (в феврале было отгружено 9,8 тыс. т).

