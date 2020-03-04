«ЭкоНива» будет производить сахар

«ЭкоНива», крупнейший в Росси производитель молока-сырья, в перспективе планирует продолжить выпуск сахара на своем заводе «Белсахар» в Курской области. «Произведенный сахар собираемся как продавать, так и использовать у себя внутри холдинга», — рассказал «Агроинвестору» директор «ЭкоНивы-АПК Холдинг» по Курской области Юрий Васюков. Однако в 2020 году производить сахар не планируется из-за кризиса в сахарной отрасли, уточнил он. Тем не менее, сдавать предприятие в аренду профильным игрокам компания не намерена. В ближайшее время на сахарном заводе начнется капитальный ремонт, добавил Васюков.



В 2018 году «ЭкоНива» купила активы компании «Конек-Горбунок», в сделку кроме 20 тыс. га земли вошел завод «Белсахар». Президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр тогда говорил «Агроинвестору», что сахарный завод компании «ни к чему». «Но иногда, чтобы купить что-то нужное, приходится взять в нагрузку что-то ненужное. Поэтому если найдется покупатель, я с радостью за небольшие деньги этот комбинат продам», — делился он.



В модернизацию и ремонт сахарного завода в 2020 году планируется вложить около 34 млн руб., уточнил управляющий директор «Белсахара» Борис Терешенко. По его словам, мощность по переработке сахарной свеклы останется прежней — сейчас она составляет 2050 т в сутки. Ремонт планируется провести с марта по сентябрь, за это время, в частности, будет реконструирована известково-газовая печь с заменой стального корпуса ИГП и реконструкцией системы дозирования шихты и очистки известкового молока; проведен капитальный ремонт экономайзера, паровой турбины, пресс-камерных фильтров. По словам Терешенко, это обеспечит стабильную работу и поддержание технологического потока в установленном режиме, позволит снизить производственные расходы, уменьшить потери, улучшить качество выпускаемой продукции.



Сумма в десятки миллионов рублей — типичные затраты для ежегодного ремонта сахарного завода, если он поддерживался в приличном состоянии, комментирует ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его мнению, «ЭкоНива» будет держать завод «до победного», во-первых, потому что у нее в севообороте есть сахарная свекла и ее лучше перерабатывать самостоятельно, во-вторых, на предприятии наверняка есть кредиты. «Компания будет продолжать работать, в том числе за счет перекрестного финансирования внутри холдинга, — говорит эксперт. — В последние годы маржа, скорее, была в земле, у сельхозпроизводителей».



Надеяться продать завод игрокам сахарного рынка будет крайне не просто, т. к. четвертый сезон подряд отрасль находится в условиях перепроизводства, продолжает Иванов. «Если бы был рынок сбыта, можно было бы абстрагироваться от нынешней ценовой конъюнктуры. Ранее ряд европейских компаний присматривались к активам в СНГ, но, например, Pfeifer & Langen в итоге купила предприятие на Украине, а не в России, хотя до 2014 г. наша страна еще не стала для европейцев «токсичным» активом, — говорит он. — В принципе, могут зайти неожиданные внутренние инвесторы из других секторов, или кредиторы могут юридически переоформить актив, создав новое юрлицо». Однако наиболее реалистичным вариантом может быть продажа площадки для перепрофилирования, если завод заинтересует какого-то инвестора с точки зрения развитой инфраструктуры, добавляет Иванов.



При этом «Белсахар» - далеко не самый неэффективный завод, ряд крупных предприятий вертикально интегрированных холдингов порой показывают хуже показатели энергоемкости производства и потерь сахара на всех этапах, уточняет эксперт. Так, в этом сезоне, по данным ИКАР, предприятие переработало почти 88 тыс. т свеклы и выпустило около 15 тыс. т сахара. Потери сахара составили 2,09%, это второй показатель среди заводов Курской области. Для сравнения, на Кшенском комбинате «Русагро» они составили 5,07%.



Заводу в поселке Коммунар Беловского района Курской области более 160 лет. До реконструкции в 1980 году предприятие перерабатывало 800 т свеклы в сутки, затем мощность увеличили до 1,5 тыс. т. За последние три года на заводе также была проведена модернизация, внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом, произведен капитально-восстановительный ремонт кагатного поля и др. Сейчас завод выпускает около 400 т сахара в сутки, сообщала «ЭкоНива» в октябре прошлого года, когда предприятие начало сезон переработки.



По данным kartoteka.ru , «Белсахар» зарегистрирован в 2016 году. Уставной капитал компании составляет 665,05 млн руб. С февраля прошлого года владельцем актива является «ЭкоНива-АПК Черноземье». До этого компания в равных долях принадлежала Кириллу и Алексею Сорокиным — владельцам группы «Конек-Горбунок». Она приобрела неработающее предприятие (тогда завод носил название «Коммунар») у холдинга «Продимекс», ему предприятие досталось от обанкротившегося российско-казахстанского холдинга «Иволга». По итогам 2018 года выручка «Белсахара» составила 829,7 млн руб., чистая прибыль — 59,8 млн руб.



Ранее стало известно, что из-за низких цен на сахар и убыточности его производства в новом сезоне не будут работать минимум три завода: Мелеузовский сахарный завод в Башкортостане (принадлежит «Продимексу»), Нурлатский сахарный завод в Татарстане (входит в холдинг «Агроинвест») и Товарковский сахарный завод в Тульской области (владелец — ТД «Агроторг» Россельхозбанка). Федеральная антимонопольная служба опасается, что закрытие сахарных заводов может привести к ухудшению конкуренции на внутреннем рынке и появлению доминирующих игроков.



В прошлом сезоне в Курской области работали девять сахарных заводов. На реконструкцию и модернизацию предприятий и их подготовку к производственному сезону было направлено более 2 млрд руб. Это позволило обеспечить суточную производительность по переработке сахарной свеклы в пределах 36 тыс. т. Было выпущено 649 тыс. т сахара, что на 5% больше, чем в 2018 году, сообщала администрация региона.



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