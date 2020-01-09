«ЭкоНива» планирует на год приостановить инвестиции в строительство новых ферм

«Слишком быстро расти тоже не всегда хорошо. Нигде в мире и ни у кого не было такого быстрого роста производства молока», — пояснил он. В 2018 году компания запустила восемь комплексов, в 2019-м — 17.



По словам Дюрра, пауза нужна, во-первых, для того, чтобы повысить эффективность предприятий в отдаленных регионах. Во-вторых, сейчас средства планируется направлять на развитие перерабатывающих мощностей. К 2025 году компания рассчитывает войти в число крупнейших переработчиков молока в стране. Для этого до конца 2024-го она планирует построить четыре молокоперерабатывающих завода: сырзавод «Щучье» в Воронежской области мощностью 60 т молока в сутки и стоимостью 1,1 млрд руб., сырзавод «Маслянино» в Новосибирской области мощностью 1,2 тыс. т молока за более чем 20 млрд руб., завод детского питания «Бобров» в Воронежской области мощностью 1,6 тыс. т с инвестициями 36,6 млрд руб., а также сырзавод «Ступино» в Московской области мощностью 2 тыс. т и стоимостью 35 млрд руб.



Кроме того, группа рассматривает возможность строительства перерабатывающих предприятий в Башкирии, Оренбургской и Ленинградской областях. В последнем регионе компания может купить мощности для переработки, если появится хорошее предложение, добавил Дюрр.

