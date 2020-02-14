«ЭкоНива» запустит сырзавод в Новосибирской области к концу года

Первая очередь сыродельного завода в селе Пайвино Маслянинского района Новосибирской области, который стоит «Сибирская академия молочных наук» (входит в холдинг «ЭкоНива-АПК») будет запущена к концу этого года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко. Инвестиции в проект составят 20,9 млрд руб., производство займет 7 га.



Основные виды продукции, которые будет выпускать завод — твердые, полутвердые сыры, масло, молоко и сливки. На проектную мощность переработки 420 тыс. т молока в год производство выйдет в 2022 году, а в 2024-м начнет экспортировать в Китай сыры и молочную продукцию. Об этом ранее рассказывал министр экономического развития региона Лев Решетников. Евгений Лещенко на пресс-конференции 7 ноября прошлого года говорил, что «Сибирская академия молочных наук» реализует один из самых масштабных проектов в регионе. По словам министра, подобных проектов в области больше нет.



Управляющий партнер консультационной фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев говорит, что сейчас в России растет потребление сыра. Немаловажную роль в этом играет борьба государства с фальсификатом на рынке. «Это дало неплохой толчок для развития производства сыра. Но если реальные доходы населения не будут увеличиваться, то эта тенденция в отрасли не будет очень долгосрочной», — сказал он «Агроинвестору».



При этом сыроварение остается инвестиционно привлекательным бизнесом: заявлено много новых проектов, и крупные компании отрасли наращивают свои мощности. «Другое дело, что на фоне не очень интенсивной динамики доходов, все это может привести к тому, что через несколько лет на рынке сыра будет очень сильная конкуренция», обращает внимание Груздев.



По его словам, сыр в Китае не является традиционным продуктом. «То есть это, можно сказать, западный стиль питания — гамбургеры, пицца. Вот это и есть рынок сыра в Китае. Он растет, потенциал у него есть. Так что логично экспортировать сыр в Китай с завода в Новосибирске, — считает Груздев. — И если не сегодня, то завтра на этом рынке, открытом для нас, обязательно нужно быть. Только есть вопрос: с каким ассортиментом туда выходить». Также Груздев отметил, что высокая конкуренция со странами Европы и Новой Зеландией — серьезная проблема, с которой могут столкнуться российские сыровары на китайском рынке.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов ранее также говорил «Агроинвестору», что производство сыров, несмотря на неустойчивую динамику спроса, показывает хороший рост, и в этом секторе заявлено большое количество инвестпроектов.



Коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко ранее рассказывал, что холдинг будет развивать молочное животноводство в Алтайском крае, в этом году там начнется строительство молочного комплекса стоимостью около 3 млрд руб. При этом сырье будет поставляться на переработку в Новосибирскую область, уточнял он.



В январе-ноябре 2019 года производство сыров и сырных продуктов в России выросло на 4,2% до 636 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В том числе выпуск сыров увеличился на 10,1% до 477,6 тыс. т, сырных продуктов — снизился на 10,3% до 158,5 тыс. т, оценил аналитический центр Milknews.



«ЭкоНива» занимает первое место по производству сырого молока в России. К 2025 году компания также рассчитывает войти в число крупнейших российских переработчиков молока. Холдинг работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае, и контролирует почти 599 тыс. га земли (по данным на 27 января). Ежедневно сельхозпредприятия производят более 2520 т молока. В 2019 году валовый надой составил 758 тыс. т. Общее поголовье КРС составляет около 184,2 тыс. животных, из которых 98,6 тыс. — фуражные коровы.

