Экспорт молочной продукции вырос на 4%

Объем экспорта молочной продукции за первые 10 месяцев этого года превысил результаты 2018-го на 4% и составил 541 тыс. т на $263 млн, подсчитал аналитический центр Milknews. Около 90% поставок пришлось на страны СНГ. Также потребителями молочной продукции из России являются Монголия, Абхазия, Грузия и Китай.



В том числе за январь-октябрь на 17% увеличились отгрузки сыров, их основными покупателями стали Казахстан, Украина и Узбекистан, на 22% выросли поставки сырных продуктов преимущественно в Узбекистан, Таджикистан и Украину. Экспорт мороженого прибавил 8%, внешние продажи кисломолочной продукции стали на 3% больше, сухого обезжиренного молока — на 1%. При этом экспорт питьевых молока и сливок упал на 25%, молочной сыворотки — на 16%, сливочного масла — на 19%, сухого цельного молока — на 3%, творога — на 9%, следует из отчета.



Основной экспортный рынок российской молочной продукции — это страны СНГ, подтвердил «Агроинвестору» управляющий партнер консалтинговой фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. «Отрицательная динамика в вывозе молока и сливок, сыворотки, масла и творога связана с усилением конкуренции со стороны Украины и Белоруссии, — пояснил он. — Если посмотреть, на сколько увеличился экспорт белорусских молочных продуктов, то можно увидеть, что он вырос примерно на столько же, сколько потерял российский».



В следующем году сохранится примерно аналогичная ситуация: молочная продукция будет поставляться на те же рынки, на которых она уже представлена, считает он. «Правда, растет экспорт в Китай, рынок которого открылся для России в прошлом году, но дальше все будет зависеть от государственной организации с точки зрения получения доступов на новые рынки, — говорит Груздев. — Но даже если откроются новые направления, сначала будут пробные поставки, поэтому в следующем году прорывов ждать не стоит». Однако прирост поставок в любом случае будет, потому что конкурентоспособность российской молочной продукции увеличивается, добавил он.



В ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов прогнозировал, что по итогам года экспорт молочной продукции увеличится на 3-5%, что, по его словам, является очень неплохой динамикой.



Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент «Союзмолока» Айрат Хайруллин считает, что когда-нибудь Россия будет кормить всеми видами продовольствия 1,3 млрд человек. «Чтобы это произошло быстрее, нужно очень обдуманно развивать каждое направление сельского хозяйства, — говорит он. — По зерну мы уже самые конкурентноспособные в мире, и в дальнейшем, я думаю, с этим проблем не будет, а с животноводством всегда сложнее». По его словам, развитие экспорта молочной продукции зависит от помощи государства, от инвестиций и грамотно созданных конкурентных условий. «Наша главная задача — научиться производить огромное количество качественного молока с низкой себестоимостью, а без поддержки государства это невозможно. У нас очень хорошие перспективы по молочному животноводству, но нужны значительные инвестиции со стороны бизнеса и государства», — отметил Хайруллин. Также он считает, что у российского рынка молочной продукции высокая конкурентоспособность. «В Китае, например, нашу молочную продукцию считают экологически чистой, потому что, по их представлению, у бедного российского фермера нет денег на пестициды», — комментирует он.



Ранее портал Milknews сообщал, что за первые 10 месяцев этого года импорт молочной продукции вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го за счет роста поставок из стран дальнего зарубежья и Белоруссии. В основном Россия закупает за рубежом сыры, на которые пришлось около 40% импорта в стоимостном выражении, сливочное масло (22%), сухие и сгущенные молоко и сливки (16%). В общей сложности за январь-октябрь было ввезено 5,5 млн т продукции почти на $2,3 млрд. То есть экспорт оказался более чем в 10 раз меньше импорта в натуральном выражении и в 8,7 раза — в стоимостном.



Хайруллин подтверждает, что пока Россия все же зависит от импорта по молоку и говядине, но стратегия развития сейчас заключается в том, чтобы стать крупнейшим поставщиком этих продуктов. «Если мы сможем снизить себестоимость своей продукции, то никакой импорт нам не будет страшен. Но пока мы не можем полностью обеспечить себя, хотя каждый год наращиваем производство молока, — сетует он. — Главное — чтобы не прекращали действовать существующие сейчас меры поддержки, и тогда через пять-шесть лет мы не только сможем обеспечить себя, но и появятся какие-то излишки».



В ходе заседания Госсовета по вопросам аграрной политики, которое состоялось 26 декабря, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что экспорт сельхозсырья и продовольствия в 2019 году составит около $25 млрд против $25,8 млрд в 2018-м и плановом уровне в $24 млрд. Также он обратил внимание, что при стабильном снижении импорта объем вывоза продукции АПК за пять лет увеличился на 30%.

