Россия сохранит место в топ-3 мировых производителей сыра

По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в этом и в 2020 году объем производства сыров в России составит 970 тыс. т, как и в 2018-м. С таким показателем наша страна занимает третье место в мире, следует из отчета ведомства. На первом месте находятся государства Евросоюза с производством почти 10,3 млн т в этом году и 10,35 млн т в следующем, на втором — США с 5,95 млн т и 6,1 млн т соответственно. Также по итогам 2019 года в топ-5 мировых производителей сыра войдут Бразилия (780 тыс. т) и Канада (519 тыс. т). В 2020-м они увеличат объемы выпуска на 15 тыс. т и 6 тыс. т и сохранят свои позиции.



При этом внутреннее потребление сыра в России американские аналитики оценивают в 1,22 млн т в этом году. За четыре года оно увеличилось почти на 170 тыс. т, следует из данных FAS USDA. В 2020-м потребление продолжит увеличиваться и достигнет 1,24 млн т. На этом фоне импорт сыров вырастет с ожидаемых 275 тыс. т в 2019 году до 290 тыс. т в следующем, прогнозирует ведомство. По объему ввоза сыров Россия занимает второе место в мире после Японии, которая в этом году закупит 310 тыс. т, а в 2020-м — 325 тыс. т. Крупнейшими мировыми экспортерам сыра являются ЕС (880 тыс. т), США (355 тыс. т) и Новая Зеландия (340 тыс. т).



В ноябре объем производства сыров в России составил 42,7 тыс. т, за 11 месяцев, по подсчетам «Агроинвестора» на основе данным статведомства, было выпущено 474,8 тыс. т — на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт сыров и творога в Россию в январе-сентябре составил 197,5 тыс. т, что на 10,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом ввоз сыров увеличился на 9,6% до 168,5 тыс. т, сообщал ранее аналитический центр Milknews со ссылкой на данные ФТС.



Озвученный прогноз производства и потребления сыров включает как непосредственно сыры, так и творог, сырные и творожные продукты, которые правильнее называть продуктами с растительными жирами, изготовленными по технологии производства сыра, творога, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Если говорить исключительно о сырах, то мы оцениваем, что в этом году их производство и потребление увеличится на 8-10%. В следующем году прирост будет чуть ниже — в пределах 4-6%», — сказал он.



Основная тенденция этого года — снижение производства и потребления продуктов с растительными жирами, изготовленных по технологии сыра, продолжает Белов. По прогнозу союза, в этом году объем выпуска в этой категории упадет на 13%, потребление — на 26%. «В 2019 году сырный сегмент в значительной степени влиял на цены сырого молока: в результате обеления рынка и борьбы с фальсификатом в молочном секторе был сформирован дополнительный спрос почти на 1 млн т сырья, что серьезно поддержало цены на него и уровень доходов в молочном животноводстве, — рассказывает он. — Если говорить о ценах на сыры, то они могут значительно варьироваться в зависимости от типов сыров, объемов молока, необходимого для их производства, сроков созревания, страны производства и других факторов».



Цены на наиболее востребованные потребителями сыры повышаются в среднем в рамках потребительской инфляции, добавил Белов. По данным Росстата, к 16 декабря твердые и мягкие сычужные сыры в рознице стоили в среднем на 7% дороже, чем в декабре 2018-го.



Ранее в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» Белов отметил, что молочный сектор остается привлекательным для вложений, причем как в производство сырья, так и в переработку. «Мы анализировали, какой прирост дадут проекты в производстве сырого молока, которые были запущены в прошлом и в этом году — к 2023 году общее увеличение составит 2,5 млн т, это достаточно прилично», — говорил он. Производство сыров в течение трех-четырех лет за счет новых проектов увеличится на 180 тыс. т, подсчитал союз.

