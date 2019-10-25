Импорт сыров вырос почти на 10%

За январь-август 2019 года объемы ввоза сыров и творога достигли 174,2 тыс. т, что на 9,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года, следует из данных ФТС. В финансовом выражении ввоз данной категории продуктов вырос на 13,7% и составил $708,9 млн. Импорт именно сыров увеличился до 148,5 тыс. т (+9,2%), творога — до 25,7 тыс. т. (13,1%), подсчитал аналитический центр Milknews. Основная доля сыров и творога, по данным аналитиков за первые восемь месяцев текущего года, поступила из Беларуси (84%), на втором месте по объемам поставок Сербия и Аргентина (по 4%), на остальные страны приходится лишь 8% ввозимой продукции.



«На увеличении объемов импорта сказались два фактора: во-первых, введенные в прошлом году ограничения на ввоз молочной продукции с 37 предприятий Белоруссии, что привело к перераспределению сырьевых ресурсов — страна стала делать больший акцент на экспорт в Россию сырной группы, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. — Во-вторых, повлияло восстановление российскими компаниями запасов после того же ограничения импорта из Белоруссии во второй половине 2018 года».



Общий прирост импорта молочной продукции по итогам года составит 5-10%, прогнозирует Белов. Ассортимент ввозимых сыров остается более-менее стабильным и больше зависит от сложившихся предпочтений российских потребителей — значительную часть составляют полутвердые сыры. Также наблюдается повышательная динамика по мягким сырам, поскольку в Беларуси появляются новые игроки, заинтересованные в поставках данного вида продукции. Место на рынке для них освободилось в том числе из-за продэмбарго, введенного в 2014 году, говорит Белов.



При этом в России также увеличивается производство сыров и сырных продуктов. В январе-августе 2019 года оно выросло на 3,1% до 457,7 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом выпуск сыров стал на 7,4% больше и достиг 343,6 тыс. т, а сырных продуктов — снизился на 7,9% до 114,1 тыс. т, говорится в отчете центра Milknews. Его аналитики также назвали 20 регионов-лидеров по объемам производства сыров и сырных продуктов за январь-август 2019 года. Сейчас на их долю приходится 82% производимой в стране продукции. Список возглавляют Алтайский край (64 тыс. т, +1,5% к аналогичному периоду прошлого года), Московская (41,9 тыс. т, +10,7%), Брянская (31 тыс. т, +17,4%) и Белгородская (24,7 тыс. т, +12,5%) области. Воронежская область, замыкающая пятерку лидеров, произвела 23,3 тыс. т сыров и сырных продуктов — на 44,2% меньше, чем за тот же период в 2018 году.



Ранее аналитический центр Milknews уже сообщал о наметившемся тренде возвращения потребителей от сырных продуктов к традиционным сырам. За семь месяцев текущего года продажи сырных продуктов составили 124,5 тыс. т против 156,6 тыс. т за аналогичный период 2018-го, а потребление традиционных сыров, напротив, выросло на 8,3% до 409,8 тыс. т. К переориентации спроса привели изменения в маркировке продукции (с 1 января сырные продукты получили наименование «молокосодержащие продукты с заменителями молочных жиров, произведенные по технологии сыра»), растущий тренд на здоровое питание, а также потребление молочной продукции без заменителей молочных жиров.



Однако при повышении цен в ситуации стагнации доходов населения происходит непропорциональное замещение сыроподобных продуктов сырами и сокращение объемов потребления молочной продукции в целом. Так, совокупное потребление сыра и сырных продуктов в первом полугодии 2019-го уменьшилось на 14,5%, отметила гендиректор консалтинговой компании Petrova 5 Consulting Марина Петрова.

