Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.867
eur
70.49
moex
2961.46
brent
62.35
пшеница
504.6
сахар
12.57
Аналитика
Россия импортировала масла и сыра почти на $1,3 млрд
Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
11 ноября 2019
По итогам года поставки молочной продукции могут вырасти на 5-10%
Россия в январе-сентябре увеличила импорт молочной продукции на 36,4%
Фото: Pixabay

По данным ФТС, Россия по итогам января-сентября резко увеличила импорт молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительнее всего в процентом отношении вырос ввоз сливочного масла — на 36,4% до 87,2 тыс. т. В денежном выражении его поставки увеличились на 52,5% до $463,2 млн. Импорт сгущенного молока и сливок оказался на 20,9% больше, чем в январе-сентябре 2018 года и составил 135,9 тыс. т. Стоимость поставок выросла на 54,2% до $319,4 млн. Ввоз сыров и творога прибавил 10,3% и достиг 197,5 тыс. т на $805,7 млн (плюс 15,1%).

Сливочное масло

Ранее таможенная служба также фиксировала позитивную динамику импорта молочной продукции. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов объяснял рост поставок перераспределением сырьевых ресурсов Беларуси, которая после ограничения ввоза продукции в Россию стала поставлять нам больше сыров, а также тем, что российские компании восстанавливают запасы после все того же ограничения импорта из соседнего государства. В целом по итогам года Белов прогнозировал рост импорта молочной продукции на 5-10%. 

Показать еще

Статьи по теме
Как «Севский маслодел» стал «Умалатом». Компания входит в топ-5 производителей мягких сыров
Вся молочная продукция включена в «Меркурий»
Смоленский молочный комбинат возобновляет работу
«ЭкоНива» через год намерена стать крупнейшим производителем молока в мире
Импорт сыров вырос почти на 10%

Читайте такжеРеклама. Экология на вашем столе: как вырастить чистую во всех смыслах микрозеленьПартнерский материал. В Воронеже прошла всероссийская конференция дилеров компании KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Аналитика
В мире может погибнуть 25% всех свиней
Cover Story
До рекорда не дотянули. Урожай зерна вырос, но цены на него не упали
Интервью
Леонид Барышев, «Эссен Продакшн АГ»: «Хотелось бы стать маленьким „Юнилевером“ на рынке России»
«Агротехника и технологии»
Еда за бортом. Что мешает зарабатывать на продовольственных отходах
Конференция
Агрохолдинги России — 2019
Журнал
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2019
Самое интересное
Самое интересное за октябрь
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 4 по 10 ноября
«Агротехника и технологии»
Пчёлы под угрозой. Вырубка лесов и безответственное применение СЗР наносят урон пчеловодам
Аналитика
Не наши деньги: АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов
Аналитика
Прогнозы урожая зерна вновь повышены
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией