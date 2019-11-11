Россия импортировала масла и сыра почти на $1,3 млрд

По данным ФТС, Россия по итогам января-сентября резко увеличила импорт молочной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительнее всего в процентом отношении вырос ввоз сливочного масла — на 36,4% до 87,2 тыс. т. В денежном выражении его поставки увеличились на 52,5% до $463,2 млн. Импорт сгущенного молока и сливок оказался на 20,9% больше, чем в январе-сентябре 2018 года и составил 135,9 тыс. т. Стоимость поставок выросла на 54,2% до $319,4 млн. Ввоз сыров и творога прибавил 10,3% и достиг 197,5 тыс. т на $805,7 млн (плюс 15,1%).







Ранее таможенная служба также фиксировала позитивную динамику импорта молочной продукции. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов объяснял рост поставок перераспределением сырьевых ресурсов Беларуси, которая после ограничения ввоза продукции в Россию стала поставлять нам больше сыров, а также тем, что российские компании восстанавливают запасы после все того же ограничения импорта из соседнего государства. В целом по итогам года Белов прогнозировал рост импорта молочной продукции на 5-10%.

