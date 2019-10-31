Смоленский молочный комбинат возобновляет работу

Смоленский молочный комбинат «Роса», прекративший работу в 2014 году из-за роста цен на сырое молоко и нехватки сырья в регионе, к концу года возобновит свою деятельность. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации. В марте Минсельхоз одобрил заявку на получение льготного инвесткредита на восстановление молочного комбината, общий объем инвестиций в проект составляет 230 млн руб.



Уже выполнены ремонтные работы, проведены инженерные коммуникации, реконструированы три холодильные камеры, ведется монтаж оборудования, сообщил учредитель ООО «Роса» Андрей Тимирязев. «Планируем приступить к производству в конце декабря, отработать технологию и выйти на полные мощности к концу следующего года», — уточнил он на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским.



После запуска на предприятии планируется перерабатывать 60 т молока в сутки, которые будут реализовываться в Смоленске и области. Предполагается, что товарная номенклатура компании под маркой «Роса» будет представлена 10 позициями — молоко, кефир, творог, сметана разной степени жирности, сыры и масло. В дальнейшем мощности завода предполагается увеличивать, сказал Тимирязев. Однако гендиректор «Росы» Александр Мандрусов в ходе встречи посетовал, что для полноценной работы предприятия нужны стабильные поставки качественного молока, при этом значительная часть молока, производимого в Смоленской области, поставляется в другие регионы. «Это, на наш взгляд, серьезная проблема», — констатировал Мандрусов.



70% валового надоя сейчас вывозится за пределы региона, подтвердил и. о. начальника областного департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев. Для изменения ситуации департамент предложил, например, установить различные ставки субсидий для тех аграриев, кто поставляет молоко на местные перерабатывающие предприятия, и тех, кто вывозит его за пределы области. Губернатор в ответ поручил подготовить совещание на эту тему. Одновременно Островский пообещал дать поручение профильному департаменту об оказании содействия «Росе» в заключении договоров с компаниями-ритейлерами, чьи магазины представлены в Смоленской области.



Смоленский городской молочный завод, основанный в 1974 году, являлся крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием региона. В 1996 году преобразован в Смоленский молочный комбинат «Роса», а в 2005 году вошел в состав холдинга «Юнимилк» (в 2010-м объединен с молочным бизнесом Danone). Накануне вхождения в холдинг «Роса» выпускала 120-130 т молочной продукции в сутки. Осенью 2014 года комбинат прекратил работу. Как пояснял тогда представитель Danone, выпуск почти всех видов продукции на предприятии был убыточным «вследствие роста цен на сырое молоко более чем на 30%», а «недостаточность сырьевой базы в регионе делает неперспективным его дальнейшее развитие». В сентябре 2017 года было зарегистрировано ООО «Роса» с уставным капиталом 40,6 млн руб., 90% в котором принадлежит Тимирязеву и 10% — Мандрусову. Как рассказывали весной 2017-го новые собственники изданию SmolDaily.ru, предприятие было выставлено на продажу, и они решили его купить, но тогда даже не думали о производстве. Однако уже в 2017-м сообщалось, что инвесторы занялись восстановлением завода. В конце 2017-го Островский заявлял, что возобновление работы намечено на 2018 год.



С 2009 по 2014 год молочная отрасль сокращалась в среднем на 1,5% в год, однако после введения продэмбарго в 2014-м стала расти общим среднегодовым темпом 0,5%, ранее отмечал руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. Запрет на ввоз молочной продукции от основных поставщиков вызвал рост цен, что, в свою очередь, наряду с существенной господдержкой стимулировало прирост инвестиций в сектор. По оценке «Союзмолоко», за последние пять лет производство товарного молока в стране увеличилось на 2,6 млн т до 21,5 млн т, по итогам 2019 года оно вырастет еще на 3%. В то же время в Смоленской области показатель сокращался: по данным Росстата, выпуск молока в сельхозорганизациях региона за период с 2014 по 2018 год уменьшился на 31% до 115 тыс. т, в фермерских хозяйствах — на 42% до 19,9 тыс. т.

