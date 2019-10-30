«ЭкоНива» через год намерена стать крупнейшим производителем молока в мире

Группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший в России производитель сырого молока, намерена в первой половине 2020 года довести поголовье коров до 100 тыс., сообщил директор «ЭкоНивы» по Сибирскому региону Сергей Ляхов на форуме «АПК Сибири: настоящее и будущее». «В группу входят 24 сельхозпредприятия, это по данным на 30 сентября. В них содержатся порядка 89 тыс. молочных коров. Думаю, в первом полугодии следующего года переступим порог в 100 тыс.», — цитирует Ляхова «Интерфакс». По его словам, в процессе реализации у холдинга девять новых комплексов мощностью от 3,5 тыс. до 6 тыс. коров.



Сейчас «ЭкоНива» занимает пятое место по производству сырого молока в мире, в свою очередь рассказал по итогам форума Штефан Дюрр. Через год группа намерена стать мировым лидером. «Если «ЭкоНива» продолжит двигаться в том же темпе, то через год займет первое место. Понятно, что такой объем не только для внутреннего использования — нам нужно наращивать производство, в том числе и для экспорта», — отметил он (цитата по DairyNews).



К 2025 году компания также рассчитывает войти в число крупнейших российских переработчиков молока. Как сообщил Ляхов, для достижения этих планов до конца 2024 года планируется построить четыре молокоперерабатывающих завода: сырзавод «Щучье» в Воронежской области мощностью 60 т молока в сутки и стоимостью 1,1 млрд руб., сырзавод «Маслянино» в Новосибирской области мощностью 1,2 тыс. т молока и стоимостью более 20 млрд руб., завод детского питания «Бобров» в Воронежской области мощностью 1,6 тыс. т и стоимостью 36,6 млрд руб., а также сырзавод «Ступино» в Московской области мощностью 2 тыс. т и стоимостью 35 млрд руб.



В частности, новосибирский завод «Маслянино» планируется запустить к концу 2021 года. По словам Ляхова, для освоения экспортных рынков инвестор решил внести в проект коррективы, «немного поменяв матрицу продукции», которая будет выпускаться на предприятии. Из-за этого работы по проекту приостановлены. «На три-четыре месяца отстаем. Нагоним», — пообещал топ-менеджер. После выхода завода на полную мощность основная часть сырья, или 1 тыс. т молока в сутки, будет отправляться на выпуск сыров, еще порядка 200 т — на изготовление цельно- и кисломолочной продукции, спрогнозировал Ляхов. Около 20-30% производимой продукции компания намерена экспортировать, в первую очередь, в Китай и Юго-Восточную Азию.



Сырзавод «Маслянино» будет обеспечиваться сырьем с 10 ферм совокупной мощностью порядка 40 тыс. фуражных коров. Три из этих комплексов с суммарным дойным стадом 13,5 тыс. животных уже работают в Маслянинском районе Новосибирской области. Остальные семь ферм будут построены до 2022-2023 годов, отметил Ляхов. В течение ближайших четырех лет холдинг возведет три новые фермы в Черепановском районе Новосибирской области и две в Тальменском районе Алтайского края. Все они сейчас находятся на разных стадиях — от проектирования до монтажа оборудования. Площадки для еще двух животноводческих комплексов пока не выбраны.



По данным «ЭкоНивы», в настоящее время крупнейшим в мире производителем сырого молока является китайский холдинг China Modern Dairy, выпускающий около 3,2 тыс. т молока в сутки. «Дело в том, что глобально крупнейшими производителями являются кооперативы — они есть в Европе, США, Индии, Новой Зеландии», — поясняет «Агроинвестору» гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. Так, самый большой кооператив фермеров США — Dairy Farmers of America — ежегодно производит более 28 млн т, или около трети все выпуска товарного молока КРС в США. Среди частных компаний крупнейший в мире производитель молока — China Modern Dairy с объемами в 1,28 млн т за 2018-й, при этом согласно анонсированным планам развития «ЭкоНива» уже в 2020-м планирует производить 1,3 млн т молока и, вполне возможно, станет крупнейшим в мире игроком, подтверждает эксперт.



Тем не менее в масштабах нашей страны объемы «ЭкоНивы» невелики и составляют чуть более 2% от товарного производства, отмечает Груздев. «По итогам 2018 года «ЭкоНива» отчиталась о производстве 484 тыс. т молока, в то время как товарное производство составило 21,5 млн т», — сказал Груздев. Поэтому при той себестоимости и качестве сырья, которые обеспечивают хозяйства «ЭкоНивы», компания еще имеет потенциал для дальнейшего роста, уверен он. «Возможностей для расширения производства в различных регионах еще много: если общая ситуация с обеспеченностью молоком (с учетом поставок молочной продукции из Белоруссии) в последние годы стабилизировалась, то качественного сырья на рынке по-прежнему не хватает, и для переработчиков оно стоит сейчас по-прежнему довольно дорого», — указал Груздев.

В течение первого полугодия 2019 года поголовье коров «ЭкоНивы» увеличилось на 28% до 80,5 тыс. коров, говорится в отчете Ekosem-Agrar AG, материнской компании группы. В течение шести месяцев группа открыла восемь новых комплексов, а производство сырого молока к аналогичному прошлогоднему периоду выросло на 68% до 352 тыс. т. По итогам этого года компания планировала произвести 800 тыс. т молока. В конце 2018 года агрохолдинг вывел на рынок единый бренд, под которым продвигается готовая продукция. Земельный банк «ЭкоНивы», по словам Ляхова, сейчас составляет около 600 тыс. га.

