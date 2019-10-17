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Компании
«Экониве-Семена» пригрозили банкротными исками
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
17 октября 2019
«Русагро» и маслозавод «Третьяковский» пытаются взыскать долги
Ежегодно «ЭкоНива-Семена» реализует 25 тысяч тонн семян
Фото: «Эконива»

Воронежский маслозавод «Третьяковский» заявил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ООО «ЭкоНива-Семена», входящего в группу «ЭкоНива» Штефана Дюрра. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 16 октября в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.

В чем заключаются претензии со стороны «Третьяковского», в сообщении не уточняется, компания на вопрос «Агроинвестора» не ответила. По данным издания «Абирег», ссылающегося на информацию «Третьяковского», у «ЭкоНивы-Семена» образовалась задолженность в размере 17,8 млн руб. В 2017 году между компаниями был заключен договор на продажу заводом подсолнечного шрота «ЭкоНиве». С октября 2018-го по январь 2019-го истец поставил ответчику товар на сумму 47,9 млн руб., «ЭкоНива-Семена» приняла продукцию, но оплатила ее не в полном объеме. Представитель «ЭкоНивы» на вопросы «Агроинвестора» не ответил.

Двумя неделями ранее о намерении подать банкротный иск в отношении «ЭкоНива-Семена» заявило ЗАО «Самараагропромпереработка», входящее в группу «Русагро» Вадима Мошковича. Сообщение было опубликовано 2 октября, а в середине сентября арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск к «ЭкоНиве-Семена» на 584 тыс. руб. Как следует из решения суда, долг возник в рамках заключенного в феврале договора поставки. «ЭкоНива» тогда заявляла, что были некоторые вопросы к поставщику, однако сейчас они урегулированы и долг погашен. Поэтому сообщение «Самараагропромпереработки» должно быть отозвано в ближайшее время. По состоянию на 17 октября сообщение было по-прежнему опубликовано, однако никаких заявлений о банкротстве в отношении «ЭкоНива-Семена» в картотеке арбитражных дел не значилось.

Инициирование процедуры банкротства является очень распространенной практикой при взыскании долгов, отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Если у кредитора не получается сразу списать сумму долга со счета по исполнительному листу, то вместо долгого и неэффективного обращения к приставам проще сразу начинать процедуру банкротства. В такой ситуации должник, понимая свои перспективы, либо находит деньги, либо банкротится», — пояснил Клеточкин «Агроинвестору». По словам юриста, кредитор получает право обратиться в суд с заявлением о банкротстве через 14 дней после публикации соответствующего уведомления.

ООО «ЭкоНива-Семена» зарегистрирована в Воронежской области в 2004 году и, согласно собственным данным, является одним из ведущих семеноводческих хозяйств полевых агрокультур. Ежегодно компания реализует 25 тыс. т сертифицированных семян зерновых, зернобобовых агрокультур, кормовых многолетних, однолетних и газонных трав. Также компания проводит консультации по технологии выращивания, уборке, послеуборочной подработке и хранению семян. По данным kartoteka.ru, в 2018 году выручка «ЭкоНивы-Семена» составила 8,2 млрд руб., чистая прибыль — 47 млн руб. 100% компании принадлежит ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» — головной компании крупнейшего в России производителя сырого молока.

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