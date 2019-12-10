Производство товарного молока вырастет на 2,5%

В этом году производство товарного молока в России увеличится на 600-700 тыс. или примерно на 2,5-2,7%. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России». По словам Белова, сектор растет достаточно устойчивыми темпами за счет того, что в последние годы в нем сформировалась хорошая доходность, господдержка работает и мотивирует инвесторов наращивать производство. В следующем году такая динамика сохранится, и производство сырого молока вырастет примерно на 700 тыс. т или на 3%, считает глава союза. По прогнозу Минсельхоза, в этом году валовой надой во всех хозяйствах увеличится на 1,4% до 31,1 млн т, сказала в ходе конференции замглавы ведомства Елена Фастова.



Однако на отрасль продолжает негативно влиять стагнирующий спрос на молочную продукцию из-за того, что доходы населения не растут. В 2020 году ситуация вряд ли изменится. «Единственный фактор, который может позитивно повлиять, — обеление рынка. Сейчас доля фальсификата составляет 4,5-5% и она будет постепенно снижаться, — уверен Белов. — Это будет способствовать росту спроса на молоко со стороны переработчиков. При этом структура потребления у населения изменится: будет расти доля молокоемкой продукции, в частности, сыров, современная категория (йогурты, десерты), тогда как по традиционной молочной продукции ожидается некая стагнация».



В 2019 году, несмотря на стагнацию потребительского спроса, потребление молока в переработке увеличилось на 800-900 тыс. т или 3-3,5%, привел данные Белов, отметив, что это важный фактор для рынка. «Сыграло свою роль изменение в техрегламенте с 1 января, введение сертификации в системе «Меркурий», усиление госконтроля за фальсификатом, по крайней мере на полке, — перечислил он. — Скорее всего, в 2020 году тренд обеления рынка сохранится, и будет формировать дополнительный спрос на сырье при стагнации потребления молочных продуктов».



Экспорт молочной продукции по итогам года увеличится на 3-5%, в основном растут поставки в страны СНГ, оценил Белов, добавив, что это очень неплохая динамика. «Несмотря на те надежды, которые были связаны с Китаем после его открытия, какого-то существенного прорыва не произошло. Но нужно понимать, что это, с одной стороны, вопрос времени, с другой, — тех продуктов, которые мы туда поставляем, — отметил он. — Сейчас Китай открыт для b2c, тогда как спрос там больше на b2b — сыворотку, сухое молоко, но по ним доступ закрыт».



По словам Белова, молочный сектор остается привлекательным для инвесторов. «Мы анализировали, какой прирост дадут проекты в производстве сырого молока, которые были запущены в прошлом и этом году: к 2023-му общий прирост составит 2,5 млн т молока-сырья, это достаточно приличный объем, — рассказал Белов. — Переработка тоже сохраняет привлекательность, например, в течение трех-четырех лет производство сыра за счет новых проектов увеличится примерно на 180 тыс. т — это рост в 1,5 раза». Если господдержка отрасли сохранится на нынешнем уровне, то в следующем году серьезных потрясений на рынке молока и молочной продукции не ожидается, и ситуация будет довольно стабильной, добавил Белов.

