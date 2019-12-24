Владимир Путин рассказал о плюсах маркировки молочной продукции

Президент Владимир Путин считает, что введение обязательной маркировки молочной продукции не должно нанести ущерба отрасли, поэтому шаги в этом направлении должны быть «спокойными, мягкими, без суеты». Об этом глава государства сказал в Адыгее в ходе встречи с представителями общественности, на которой обсуждались вопросы развития сельского хозяйства.

Вопрос о маркировке Путину задал гендиректор ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» Константин Синецкий. По его словам, не самому большому предприятию для внедрения маркировки потребуется 60 млн руб., также придется платить за каждый код, который наносится на упаковку. Это приведет к удорожанию продукции минимум на 3% без учета технологических вопросов. При этом маркировка полностью дублирует уже существующую систему «Меркурий», подчеркнул он, также обратив внимание, что правительство приняло решение об обязательной маркировки без оценки целесообразности этой меры. Синецкий попросил президента дать распоряжение «вернуться в систему обсуждения целесообразности», говорится в стенограмме встречи, опубликованной на сайте Кремля.

Система «Меркурий» внедрена и работает, и прежде всего она связана с качеством и ветеринарными требованиями, однако она не отвечает на все вопросы и не прослеживает всю цепочку движения продукции до покупателя, ответил глава государства. «Маркировка дает такую возможность, более того, она дает возможность потребителю прямо посмотреть весь путь — от начала производства и до прилавка. Прямо штрих-код считывается, и все, поэтому маркировка — гораздо более основательный инструмент», — считает Путин. В ноябре в ходе встречи с вице-премьером Алексеем Гордеевым президент также обратил внимание, что «Меркурий» не видит всю цепочку от поля до прилавка.

Нужно думать о потребителях и о том, чтобы продукция была идеального качества на уровне мировых стандартов и без фальсификата, подчеркнул Путин. «Нужно выработать такой оптимальный вариант проверки этого качества, его соблюдения и возможности, самое главное, конечному потребителю, если он хочет, прямо убедиться в качестве этого конечного продукта. Система «Меркурий» такой возможности не дает. Но любое внедрение чего бы то ни было должно быть крайне аккуратным», — акцентировал он. Путин также добавил, что окончательное решение будет приниматься по итогам эксперимента, который сейчас идет. «Посмотрим, как это реально, на практике происходит», — сказал глава государства. При этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев затруднился ответить на вопрос, в каких регионах идет эксперимент по маркировке. «Там несколько предприятий задействовано, но еще до конца нет результатов эксперимента. Я думаю, что к июню будет проведен анализ, и по результатам эксперимента можно будет тогда сказать окончательно», — отметил он.

На прошлой неделе введение маркировки молочной продукции обсуждалось на совещании в Минсельхозе. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») считает эту меру избыточной, затратной и неэффективной, поскольку аналогичные задачи уже решает «Меркурий». Это противоречит не только проводимой государством политике «регуляторной гильотины», но и препятствует достижению стратегической задачи самообеспечения молоком и выхода на внешние рынки, подчеркивает союз.

Вопрос «регуляторной гильотины» также был затронут на встрече Путина с общественниками. Подмосковный сыровар Олег Сирота рассказал президенту, что без проблем получил грант Менсельхоза на молочную ферму, но чтобы получить разрешение на строительство, он потратил два года и заплатил 2 млн руб. различным федеральным и региональным подведомственным организациям, «которые наплодились в большом количестве у всяких ведомств». «Мы изучали миграции зеленых муравьев, которые проходят через нашу ферму, записывали громкость мычания коров в дневное и ночное время, выхлоп трактора, — поделился Сирота. — <…> В Росрыболовстве я отдал 200 тыс. руб. за подсчет жаб, мальков и осоки». Также, по его словам, пришлось получать справку в Министерстве культуры, что на месте строительства «нет древлян».

«Анекдотично это все выглядит, но в то же время безобразно, я с вами согласен, — ответил президент. — Именно поэтому такие распоряжения уже даны. Мы к концу 2020-го, к 1 января 2021 года, должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что себя изжило, все, что не работает, и все, что мешает двигаться вперед». Однако необходимо, чтобы Министерство сельского хозяйства и вице-премьер, курирующий эту отрасль, «поактивнее поработали именно в своем сегменте», обратил внимание Путин.