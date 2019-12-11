Продукты с заменителем молочного жира получат новые названия

Продукты с заменителем молочного жира могут получить новые названия: вместо слов «йогурт», «сметана», «молоко» и др. производители должны будут писать на этикетках «крем», «соус», «напиток». Как сообщает газета «Известия», эта идея обсуждается в Росстандарте. Также рассматривается вопрос о том, чтобы полностью исключить молокосодержащую продукцию из техрегламента ЕАЭС о молоке. Минсельхоз подтвердил изданию, что вопрос обсуждается, уточнив, что в итоговом виде предложение Росстандарта в ведомство еще не поступало. Пресс-служба Росстандарта на момент публикации не ответила на запрос «Агроинвестора».

Речь идет о пакете поправок в два технических регламента: ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и в ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Сейчас они обсуждаются в экспертных сообществах государств-членов Евразийского экономического союза, уточнила «Агроинвестору» представитель Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Мария Жебит. «Наименования продуктов, произведенных с заменой молочного жира (ЗМЖ), нуждаются в уточнении. Это отдельная категория, их пищевая ценность иная, нежели у молока и молочных продуктов», — прокомментировала она.

Техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции» вступил в силу с мая 2014 года, в 2017-м в него были внесены поправки, касающиеся регулирования оборота молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира. С 15 июля прошлого года, согласно техрегламенту, в названиях таких продуктов запрещено использовать молочные термины. «Например, сметана, которая содержит растительные жиры, должна называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя — это расценивается как введение потребителя в заблуждение», — ранее поясняла «Агроинвестору» замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Однако эти поправки не решили проблему. «Дело в том, что сейчас техрегламенты регулируют только продукты с заменой молочного жира менее 50%. А категория с заменой молочного жира более 50% по-прежнему не урегулирована, — отметила Мария Жебит. — Мы считаем, что с точки зрения потребителя решающее значение имеет фактическое наличие заменителя молочного жира, а не его доля в составе». Включить новые понятия для этой группы товаров в техрегламенты — инициатива «Союзмолока». Изменения будут внесены и в ТР ТС 022 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

На прилавках российских магазинов отделять продукцию без заменителей молочного жира от той, которая их содержит, начали с июля этого года. Проверка, проведенная сотрудниками Роскачества с 11 по 17 ноября в 24 магазинах, выявила, что при отнесении тех или иных товаров к категории БЗМЖ у продавцов нередко возникает путаница, что может вводить в заблуждение потребителя.

Маркировка молочных продуктов БЗМЖ — полумера, поскольку потребители не всегда изучают информацию о составе продукции, приводят «Известия» мнение главы техкомитета при Росстандарте Аркадия Пономарева. Новые названия внесут окончательную ясность, является ли товар на полке сметаной или нет. В то же время представители Ассоциации компаний розничной торговли опасаются, что в первые месяцы после принятия поправок в техрегламенты спрос на продукцию с заменителями молочных жиров может упасть из-за того, что потребители не найдут на прилавках товары со знакомыми названиями.

В ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов говорил, что спрос на молочную продукцию стагнирует, поскольку доходы населения не растут, и в 2020 году ситуация вряд ли изменится. «Единственный фактор, который может позитивно повлиять, — обеление рынка. Сейчас доля фальсификата составляет 4,5-5% и она будет постепенно снижаться, — уверен Белов. — Это будет способствовать росту спроса на молоко со стороны переработчиков».