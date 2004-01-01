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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Вопрос отсрочки внедрения маркировки товаров не рассматривается
ЦРПТ
|
Ноябрь 2019
Обязательная маркировка молочной продукции наряду с другими товарами, согласно распоряжению правительства, подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым в ноябре, будет введена с 1 июня 2020 года. Вопрос отсрочки внедрения данной системы не обсуждается, заявила пресс-служба Минпромторга
Фото: ЦРПТ

«Все решения относительно порядка маркировки товаров, в том числе сроков (этапности) введения обязательной маркировки принимаются по итогам обсуждения совместно с федеральными органами исполнительной власти и бизнес-сообществом», — цитировало ведомство РИА «Новости».

Таким образом, у производителей молочной продукции есть еще полгода, чтобы перестроиться на новую систему работы и тем самым минимизировать риски. Один из них — высокие затраты на внедрение и печать кодов, опасаются участники рынка. Но, как утверждает оператор системы ЦРПТ (система — «Честный Знак»), этот риск уже исключен. Чтобы снизить расходы производителей продукции появилась возможность заказа кодов маркировки и их печати не на производственных линиях компаний, а при изготовлении упаковки в типографии. А это значит, что производителям не придется покупать дополнительное оборудование и нести затраты по его обслуживанию.

Бизнес-сообщество также говорит о том, что введение обязательной маркировки может стать избыточной мерой противодействия нелегальному обороту продукции и двойным обременением для молочных предприятий, так как для прослеживаемости уже внедряется система электронной ветсертификации «Меркурий». Однако, как отметил президент России Владимир Путин на недавней рабочей встрече с заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым, всю цепочку производства молочной продукции «Меркурий» все же «не видит». Таким образом, внедряемая цифровая маркировка может дополнить систему «ВетИс» и обеспечить уровень прослеживаемости от производителя до прилавка. 

Для того, чтобы избежать дублирования на этапе поставки сырья будет работать «Меркурий», а от завода до потребителя — новая маркировка, предлагают чиновники. Определено и несколько вариантов интеграции систем с учетом технических возможностей участников молочного рынка. Производитель сможет заказывать коды Data Martrix внутри используемой на предприятии учетной системы — это можно будет сделать как через интерфейс «Меркурия», так и через обращение учетной системы предприятия напрямую в систему маркировки. Предприятия, которые не используют внутренние системы управления (например, «1С»), смогут пользоваться единой веб-платформой, которая позволяет взаимодействовать с «Меркурием» и «Честным Знаком» одновременно (сайт сам распределяет все данные напрямую в соответствующую систему). Эта единая веб-платформа разработана специально для того, чтобы у компаний не возникло необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение и нести из-за этого затраты.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной становится маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года — готовой молочной продукции. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров.

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