С 1 июня 2020 года, согласно распоряжению правительства, начнется обязательная маркировка готовой молочной продукции. Оператором системы маркировки кабмин назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), в числе учредителей которого — структуры миллиардера Алишера Усманова. История введения маркировки сопровождается скандалами. Против самой идеи маркировать потребительские товары недавно публично протестовали депутаты Госдумы. Отраслевые ассоциации — «Союзмолоко» и Молочный союз России, а также ключевые участники отрасли обращают внимание на нецелесообразность параллельного существования двух систем: «Честный знак» от ЦРПТ и ФГИС «Меркурий» от Россельхознадзора. Их функции они считают дублирующими. Крупнейшие переработчики молока — Danone и PepsiCo - отказались присоединиться к проекту, так как подключились к «Меркурию».



«Агроинвестор» попросил гендиректора ЦРПТ Дмитрия Алхазова прокомментировать опасения бизнеса, и рассказать, как устроена новая система прослеживаемости. Редакция также готова предоставить слово всем ключевым сторонникам и оппонентам этой идеи.



- У вас солидный список учредителей. ЦРПТ является совместным проектом USM Group олигарха Алишера Усманова, госкорпрации «Ростех», возглавляемой Сергеем Чемезовым, и «Элвис-Плюс групп» известного венчурного инвестора Александра Галицкого. Как распределяются доли компаний в предприятии?



- ЦРПТ был создан на базе трех акционеровтремя партнерами: USM Group принадлежит 50%, Ростеху и — 25%, «Элвис-Плюс групп» - по 25%. При этом контроль за системой маркировки полностью за у государственна. ой информационной системой, то есть Вважно помнить, не забывать, что проект по созданию и развитию системы маркировки и прослеживания, который реализуется на базе ЦРПТ, — это частно-государственная компаниягосударственно-частное партнерство, и система, которая функционирует в соответствии с нормами, прописанными в законе о государственно-частном партнерстве. То же самое касается информации в этой системе — она полностью контролируется государством. Публичным партнером и координатором проекта со стороны государства выступает Минпромторг России.



— Какие компетенции привнесут в систему все три акционера?



- «Ростех», «Элвис-Плюс групп» и USM Group — это «коктейль» из технологической платформы, экспертизы в IT и возможности вложить в систему много денег. Причем, во всех трех компаниях работают высокопрофессиональные специалисты, умеющие делать технологические проекты. «Элвис-Плюс групп» - системный интегратор в области телекоммуникаций и IT. «Ростех» - производственная и технологическая база, которая позволит воплощать задуманное. USM Group — международная инвестиционная компания, основанная в 2012 году российским бизнесменом Алишером Усмановым. На сегодняшний день ЦРПТ — это один из самых дорогих IT-проектов, который реализуется на уровне страны на частные средства, ни копейки не получая из государственного бюджета. Вот что такое ЦРПТ.



— Каков объем инвестиций ЦРПТ в проект?



- Общие инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд руб. в течение 15 лет. Срок окупаемости проекта — не менее семи лет. ЦРПТ за свой счет обеспечит всех производителей и импортеров, которые будут наносить маркировку, устройствами для получения цифровых кодов с криптографической защитой. К примеру, молочный завод решил произвести 100 таких-то йогуртов. Он подает соответствующую информацию в автоматизированную систему управления производством, которая, в свою очередь, делает запрос на получение 100 кодов на такую-то продукцию. Далее система ставит «галочку», что вот такому юридическому лицу выдано 100 таких-то кодов, и они нанесены на такие-то йогурты. Каждый из этих кодов-йогуртов прослеживается на всем пути движения продукта до покупателя. То есть, когда я продаю йогурты своему дистрибьютору, с помощью криптографии подтверждается легальность кода, и так на каждом этапе.



Также деньги будут направлены на развитие общественного контроля. Уже запущено мобильное приложение «Честный знак», с помощью которого потребители смогут проверять подлинность товаров, узнавать информацию о производителе, составе и сроке годности продукции, а также в случае обнаружения подделки — сообщать о нарушении.



— Это система маркировки для всех видов товаров?



- Да, платформа единая, для маркировки каждой новой отрасли включается дополнительная компонента системы. Сейчас в соглашение о ГЧП входит 13 товарных групп: меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки. Преимущество государственной системы в том, что она легко «раскатывается» на любую новую группу.





"Галактика"



Цена вопроса

— Сколько придется заплатить молочной отрасли за участие в проекте «Честный знак» (помимо администрирования «Меркурия»)?



- Правительством установлен унифицированный подход — любой производитель платит 50 копеек за цифровой код. Сумма установлена на весь срок действия соглашения о ГЧП, то есть на 15 лет.



— Мы знаем от участников отрасли, что нужно 25 млрд руб. единовременных вложений в оборудование и по 20 млрд руб. в год на поддержание системы.



- Когда говорят, что для оборудования отрасли необходимо 50 млрд руб., я отвечаю: «Да, можно и за 50 млрд руб., а можно подойти к этому разумнее и добиться большего эффекта». Так, мы протестировали технологию печати кода маркировки в типографии на этапе изготовления этикетки или упаковки. Такой метод не потребует от производителей никаких нововведений и перенастроек. Крупные типографии, а также производители упаковки, печатного и упаковочного оборудования, понимая, что использование новых технологий может стать для них уникальным конкурентным преимуществом, причем не только в России, начали адаптировать мощности под печать маркировки. Это означает, что для больших, высокоиндустриальных предприятий, десятками тонн перерабатывающих сырье, затраты будут нулевыми: знак маркировки будет печататься сразу на упаковке, как элемент дизайна.



— А для мелких или средних?



- Даже средний производитель покупает готовую упаковку, он редко изготавливает ее сам. Что же касается мелких предпринимателей, то они могут использовать термо-трансферный принтер, который стоит от 10 тыс. руб. При вас печатается код, и вы его приклеиваете на упаковку.



В других отраслях мы тоже стараемся находить решения, которые делают переход на маркировку максимально эффективным. Например, чтобы не допустить дефицита оборудования для маркировки на фармрынке, ЦРПТ, швейцарская компания SICPA и Российский фонд прямых инвестиций, став акционерами компании «Трекмарк», вложили 1 млрд руб. в локализацию производства [оборудования для маркировки] фармацевтической продукции. Мы не рассматриваем это как бизнес. Задача — обеспечить всех участников фармацевтического рынка, которым приходится маркировать свою продукцию на производстве, всем необходимым оборудованием. Фонд развития промышленности в свою очередь выдает льготные кредиты на это оборудование. К слову, многое оборудование мы не распродали, а производители нашли альтернативное оборудование в Китае и Швейцарии.



— Очевидно, что при работе с маркированным товаром рознице может потребоваться еще и обновление программного обеспечения. Какие это дополнительные траты?



- Стоимость такого обновления зависит от поставщика ПО. Обновления типовых решений одной из самых распространенных систем — «1С: Предприятие 8» - пользователи могут получить в сервисе «1С: Обновление программ» либо через партнеров фирмы «1С». То есть, если компания оформила договор информационно-технологического сопровождения, то обновление с функционалом маркировки бесплатно. Но надо иметь в виду, что обновления выпускаются только для современных версий.



— На каких условиях компания «1С» участвует в этом проекте?



- «1С» как разработчик программного обеспечения активно участвует в рабочих группах ЦРПТ, осуществляет вендорский надзор пилотных проектов.



— Подорожает ли продукция в результате внедрения системы «Честный знак»?



- Ни в одной из отраслей, с которыми мы уже работаем, маркировка не стала причиной роста цен, снижения ассортимента или опустения полок. «Честный знак» позволяет обеспечить полную прослеживаемость продукции и контролировать ее продажи. Снижение доли нелегального оборота продукции на 50-60% приведет к росту выручки легальных производителей: от 50-100 млрд руб. (при доле незаконного оборота 5-10%) до 200-250 млрд руб. (при доле 45-50%). Устранение нелегального оборота предположительно приведет к повышению валовой прибыли легальных производителей и снижению цен для потребителей на 5-10%. Мы можем с уверенностью сказать, что маркировка не создает предпосылок для подорожания — это видно, анализируя финансовые результаты компаний.



— Мы видим, что у производителей возникает еще одна новая затрата, которую придется администрировать. А даст ли система им и ритейлерам какой-то бизнес-эффект, чтобы хоть отчасти оправдать возросшие затраты?



- Конечно. Для производителей и продавцов маркировка — очевидный драйвер продаж. Они заинтересованы в защите своего бренда от недобросовестных конкурентов. Покупатели, побывав в магазине, где, например, продавались товары с поддельными кодами, в следующий раз пойдут в другой магазин, и если в нем все будет прозрачно, предпочтут посещать его и дальше.



Нарушения зафиксируют автоматически

— Как работает приложение «Честный знак»?



- К примеру, я беру пачку сигарет, захожу в приложение, выбираю опцию «сканировать», навожу телефон на код маркировки и вижу всю информацию о товаре: дату производства, дату проверки, код маркировки, минимальную цену, производителя и продавца. Под каждый вид товара есть своя дополнительная информация — например, срок годности. Если программа не находит код, система это выдает и сразу же сообщает о нарушении всем регулирующим органам. Полученная таким образом информация приравнивается к официальной жалобе в контролирующее ведомство.



— Что произойдет, если я купила пачку сигарет, а они оказались незарегистрированными? Запретит ли система продавать нелегальную пачку?



- На первом этапе система ничего не запрещает к продаже, хотя полностью к этому готова. Она носит уведомительный характер — фиксирует нарушения и сообщает о них в автоматическом режиме. Будет решение регулятора запрещать продажу товаров с «сомнительными» кодами (то есть тех товаров, информации о которых нет в системе) — переведем одним кликом [в запретительный режим]. К этому все и идет, система приобретает регуляторный характер, иначе какой в ней смысл? А пока необходимо, чтобы к ней привыкли все участники рынка, в том числе и ритейл, поскольку в магазинах, если сразу ввести запретительный режим, могут возникнуть очереди.



— Планируете заниматься продвижением системы среди конечных потребителей?



- Сейчас мы сознательно не занимаемся широкомасштабным продвижением пользовательского приложения. Почему? Только с 1 января 2020 года под маркировку подпадут все лекарственные препараты. Лекарства, которые были произведены и введены в оборот до этой даты, никуда со складов не исчезнут, они не будут утилизированы, запрещены к обороту. Их единственный путь — естественные продажи, то есть до конца срока годности лекарства, не прошедшие маркировку, будут находиться в обороте. Это означает, что если мы сейчас заявим населению, что с 1 января 2020 года вступает в силу новая маркировка лекарств, проверить которую можно, скачав такое-то приложение, то, придя в аптеки, люди обнаружат лишь небольшой процент маркированной продукции и могут разочароваться в идее. Правильным решением было бы дождаться существенного снижения доли немаркированной фармацевтической продукции, а потом начать активно продвигать систему в массы. К тому же немаркированная продукция будет реализована за несколько месяцев. Например, в табачной индустрии — это шесть-восемь месяцев, в фарме и молоке — чуть дольше.



Хочется отметить, что даже на нулевом маркетинговом уровне откуда-то берутся порядка 7 тыс. скачиваний приложения в неделю. А за три последних месяца приложением воспользовались 1,5 млн раз. Сканирование сигарет в ноябре по сравнению с сентябрем выросло в 33 раза, а обуви — в 11 раз. Это говорит о том, что табачной продукции с новой маркировкой стало появляться гораздо больше. Уже появилась возможность сканировать маркировку парфюмерии, шин, фотоаппаратов, товаров легкой промышленности. Постепенно в приложение будут добавляться новые категории.



— Какую информацию о молочной продукции можно будет видеть при сканировании кода?



- Система маркировки и прослеживаемости товаров выдает информацию, начиная с момента производства готовой продукции или ввоза товара в страну, если речь идет об импорте. Сейчас молочное сырье поднадзорно — с 1 июля 2018 года партии товаров животного происхождения фиксируются в федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»).



В рамках эксперимента по маркировке, который начался 15 июля, ЦРПТ реализует одну из поставленных правительством задач — интеграцию с системой «Меркурий». Мы согласовали с Минсельхозом вопросы о том, как это будет происходить. Речь идет о появлении связки между идентификатором сырья, как он существует в «Меркурии», с конкретными упаковками молочной продукции. При объединении систем появляется возможность выстроить маршрут товара, начиная с момента изготовления сырья. Но подчеркну еще раз — наша система сырьем не занимается, это прерогатива «Меркурия». Мы лишь можем обеспечить удобную интеграцию обеих систем и полную прослеживаемость каждой единицы продукции.





Т. Кулистикова



Маркировка выводит бизнес из тени

— На какой стадии находится процесс интеграции систем? Как он будет протекать дальше? Участники рынка недоумевают, зачем им встраиваться в обе системы.



- Нам понятен такой запрос со стороны молочной индустрии. Неудобно ведь открывать одну систему для одних процедур и другую — для других. Именно поэтому в ходе согласования методических рекомендаций с Минпромторгом и Минсельхозом было определено несколько вариантов интеграции, каждый из которых наиболее удобен тому или иному типу участника оборота. Сейчас мы находимся на стадии доработки каждой из систем для того, чтобы интеграция из технического задания как можно скорее превратилась в готовый продукт. По нашим оценкам, это займет несколько недель. И «Меркурий», и «Честный знак» были изначально настолько профессионально спроектированы, что интеграция систем друг с другом или с какой-либо другой системой — относительно несложная задача.



— Что будет представлять собой интеграция? Это единое приложение, сайт…?



- Это будет единый интерфейс. В него будут добавлены экранные формы, через которые, помимо привычных процессов, связанных с «Меркурием», можно будет также инициировать эмиссию кодов маркировки. После этого производитель возвращает в систему отчет о том, какие коды он использовал. Дальше будут запущены процессы, связанные со связкой конкретного кода с производственным сертификатом, который оформляется в «Меркурии». Все это можно будет делать в одном информационном пространстве без необходимости переключаться между интерфейсами.



— Почему в продовольственном секторе пилотным товаром стало именно молоко?



- Категории маркируемых продуктов определяет правительство в соответствии со своими критериями и запросами ведомств и бизнеса. Например, Росрыболовство может попросить правительство усилить контроль за рынком икры. Или производители сигарет просят маркировку, потому что без нее они теряют более 10% легального рынка. Наша задача — подготовить систему к работе с продуктом в сроки, определяемые постановлениями правительства. Сейчас давать оценки по нелегальному обороту молочной продукции я бы не стал. Примерно через год, после внедрения маркировки в масштабах страны, мы получим цифры, с которыми уже не поспоришь. Например, предприятий, работающих на рынке меховых изделий, после маркировки оказалось в 13 раз больше, чем до нее. Большинство находились в теневой зоне, и лишь небольшая часть работала легально.



— Можно в цифрах оценить эффект от внедрения системы для государства?



- Государство в проекте получает повышение прозрачности рынков и рост собираемости налогов, а также возможность анализировать товарооборот в масштабе всей страны в режиме реального времени. Если основываться на расчетах экономических и аналитических агентств, вклад системы в ВВП может составить 1,2% за счет сокращения незаконного оборота. Более 360 млрд руб. государство получит за счет роста налоговых поступлений и еще до 160 млрд руб. — за счет повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности. Сейчас государство тратит на контроль каждой товарной группы по 1-1,5 млрд руб. в год. Система сделает эти расходы ненужными. Также власти получат доступ к огромному массиву данных о товарах, что позволит им быстрее и точнее принимать решения. Применение риск-ориентированного подхода к организации контроля и надзора будет способствовать минимизации количества выездных и документарных проверок. Проверки будут проводиться по факту автоматически выявленных нарушений. Еще хочется отметить, что система обеспечит 100%-ный контроль корректности начисления налогов и акцизов, а также позволит выявлять доминирующее рыночное положение и картельные сговоры.

