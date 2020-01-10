В России вырос спрос на натуральные сыры

За 10 месяцев 2019 года спрос на натуральные сыры вырос на 8,8%, объем потребления сырных продуктов снизился на 25,5%, сообщает агентство Milknews. В целом потребление молочной продукции (в молочном эквиваленте) стало восстанавливаться, считают аналитики, хотя в разных группах товаров картина различается. Так, потребление цельномолочной продукции снизилось на 2,7%, маргаринов и спредов — на 9,8%. При этом вырос спрос на йогурты и сливочное масло на 4,7% и 5,4% соответственно.



По оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), наряду с изменением структуры потребления наблюдается и изменение структуры производства: выпуск так называемых «сырных продуктов» сокращается, а натуральных сыров — увеличивается. «Во-первых, изменилось наименование таких продуктов — больше они не могут называться «сырными» и маркируются как «молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по технологии сыра». Это повысило информированность потребителей о том, какой продукт они покупают, и сместило спрос в сторону сыров, — прокомментировала «Агроинвестору» представитель союза Мария Жебит. — Также с 1 июля вступили в силу новые правила выкладки продуктов с содержанием растительных жиров — магазины должны размещать их отдельно от полностью молочных».



Другим фактором, по ее мнению, стало внедрение системы «Меркурий». Недобросовестные производители вынуждены изменить структуру своего производства, так как не могут продать через розницу фальсификат — продукт с заменителями молочного жира под видом натурального. «В-третьих, среди потребителей повышается спрос на более качественные и натуральные продукты, а вокруг пальмового масла и других растительных масел в России по-прежнему существует большое количество мифов и предрассудков», — отметила Жебит. По оценке «Союзмолока», в ближайшие годы эта тенденция будет сохраняться: производство полностью молочных продуктов и спрос на них продолжат увеличиваться, а продуктов с заменителями молочного жира — сокращаться.



Рост спроса на натуральные сыры отметил и фермер, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота. В течение 2019 года его предприятие увеличило объем переработки молока более чем в два раза, с 6 т в сутки до 15 т. Большим стимулом для производства натуральных сыров он называет отделение продуктов без заменителей молочного жира от растительных, а также наведение порядка в системе производства и переработки молока. «Система «Меркурий» позволяет полностью прослеживать происхождение продукции», — прокомментировал Сирота «Агроинвестору». Большую роль сыграла и отмена льготного НДС на импортируемое пальмовое масло — по мнению фермера, это сделало натуральные сыры более конкурентоспособными. В 2020 году «Русский пармезан» планирует сохранить темпы роста и выйти на мощность переработки 30 т молока в сутки. Сирота отметил, что в последнее время вводится в строй много молочных комплексов, этому способствуют программы господдержки, поэтому проблем с обеспечением сырьем у сыроделов нет.



Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин считает, что рост производства и потребления натуральных сыров объясняется, в первую очередь, внедрением системы электронной ветсертификации «Меркурий». «Государство стало прослеживать как входящее молоко с ферм, так и движение молочной продукции до розницы. В течение года было выявлено много недобросовестных переработчиков, материалы попадали в прессу, — говорит он. — Кроме того, в 2019 году было внедрено обязательное разделение на полке молочных продуктов с заменителями молочного жира и без них. В данном случае мы увидели положительный эффект от действий государства в вопросах регулирования рынка продовольствия». Это положительно отразилось на отрасли молочного животноводства: спрос на сырое молоко в прошлом году увеличился более, чем на миллион тонн, добавляет Хайруллин.



По данным Росстата, производство молока за 11 месяцев 2019 года прибавило 2,1% до 29 млн т во всех хозяйствах. Наибольший темп роста отмечен в сельхозорганизациях, также они увеличили продажи молока на 4,8%, до 14,8 млн т.



По словам Хайруллина, закупочные цены стали более стабильными. «Спрос рождает предложение. При стабильном спросе на сырое молоко и прибыльных закупочных ценах, таких как сегодня, производство качественного молока в стране будет расти опережающими темпами», — уверен он.



Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) оценила объем внутреннего потребления сыров, включая сырные продукты, в России в 2019 году в 1,22 млн т, а производство — на уровне 970 тыс. т. По подсчетам «Агроинвестора» на основе данных Росстата, за 11 месяцев было выпущено 474,8 тыс. т сыра, это на 10,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ввоз сыров увеличился на 9,6% до 168,5 тыс. т, сообщал ранее аналитический центр Milknews со ссылкой на данные ФТС.



По мнению гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, в следующем году производство и потребление натуральных сыров может вырасти на 4-6%.



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