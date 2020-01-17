«ЭкоНива» расширяет производство

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, будет развивать молочное животноводство в Алтайском крае, рассказал «Агроинвестору» коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко. «В этом году мы планируем начать строительство молочного комплекса, а закончить — в следующем», — сказал он.

По словам Ляшко, проект предполагает строительство фермы на 6 тыс. коров, которые будут давать 180 т молока в день или около 56 тыс. т в год. В комплекс будет инвестировано около 3 млрд руб., в том числе уже вложено 40 млн руб., сообщил губернатор региона Виктор Томенко на Гайдаровском форуме, передает ТАСС. Уже проведены подготовительные работы по строительству ферм, пробурена скважина. Томенко отметил, что «дорожная карта» проекта предполагает, что в третьем-четвертом кварталах закончится строительство ферм, нетели будут завезены двумя партиями в конце этого года и в начале 2021-го. «То есть примерно со второго полугодия 2021 года, меньше, чем через полтора года, они выйдут на свои показатели», — сказал губернатор ТАСС. Ляшко уточнил, что развивать переработку молока в Алтайском крае компания не планирует. «Вся переработка будет в Новосибирской области», — добавил он.

По информации ТАСС, компания изначально была заинтересована в выкупе земли под реализацию проекта, однако по закону региона земли сельхозназначения там не продаются. Томенко заверил, что вопрос с землей решен: в 2019 году компании предоставили в аренду на 49 лет более 14 тыс. га на бесконкурсной основе по решению краевых властей — это луга для выпасов и выращивания кормовых агрокультур. При этом «ЭкоНива» получит право первоочередного выкупа 200 га земли под объектами, которые будут построены. Ляшко подтвердил эту информацию «Агроинвестору».

Кроме того, ФАС одобрила компании «ОкаАгро», которая входит в структуру «ЭкоНивы», покупку неназванной доли в ООО «Каширинское» в Рязанской области. 97,04% компании принадлежит Юрия Сандину, 2,96% — ООО «Региональные инвестиции» (актив «Русской аграрной группы»), следует из данных kartoteka.ru . Ляшко пояснил, что разрешение ФАС — это «юридический нюанс»: компания работает на землях «Каширинского» уже полтора года.

10 января «ЭкоНива» запустила два молочных комплекса стоимостью более 5 млрд руб. в Воронежской области. Каждая ферма рассчитана на содержание 2,8 тыс. дойных коров и 4 тыс. молодняка КРС. При выходе на полную мощность предприятия будут производить 90 т молока в сутки. Инвестиции в каждую площадку составили по 2,58 млрд руб. Также 11 декабря «ЭкоНива» открыла крупнейший в центральной России животноводческий комплекс «Шацк» в Рязанской области стоимостью 4,4 млрд руб. Он рассчитан на 6 тыс. коров дойного стада и 7,8 тыс. голов молодняка.

«ЭкоНива» занимает первое место по производству сырого молока в России и пятое в мире. Бренд молочной продукции «ЭкоНива», основанный в 2018 году, вошел в рейтинг Forbes «10 лучших новых брендов России» за 2019 год, в котором занял шестую позицию. К 2025 году компания рассчитывает войти в число крупнейших российских переработчиков молока. Холдинг работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае, и контролирует почти 599 тыс. га земли (по данным на 10 декабря). Ежедневно фермы компании производят более 2363 т молока. Общее поголовье КРС составляет около 183,8 тыс. животных, включая 95,1 тыс. т коров. За девять месяцев 2019 года «ЭкоНива» произвела 550 тыс. т молока, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель превышает объем производства, достигнутый за весь 2018 год (484 тыс. т).