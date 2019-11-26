«ЭкоНива» решила приостановить инвестиции

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока-сырья, планирует на год приостановить инвестиции в строительство новых ферм. Об этом «Коммерсанту-Воронеж» рассказал президент холдинга Штефан Дюрр. «Слишком быстро расти тоже не всегда хорошо. Нигде в мире и ни у кого не было такого быстрого роста производства молока», — пояснил он. В прошлом году компания запустила восемь комплексов, в этом планирует ввести 17, из них 11 достраиваются, уточнил Дюрр.

По его словам, пауза нужна, во-первых, для того чтобы повысить эффективность предприятий в отдаленных регионах, во-вторых, сейчас средства планируется направлять на развитие перерабатывающих мощностей. К 2025 году компания рассчитывает войти в число крупнейших переработчиков молока в стране. Для этого до конца 2024-го она планирует построить четыре молокоперерабатывающих завода: сырзавод «Щучье» в Воронежской области мощностью 60 т молока в сутки и стоимостью 1,1 млрд руб., сырзавод «Маслянино» в Новосибирской области мощностью 1,2 тыс. т молока за более чем 20 млрд руб., завод детского питания «Бобров» в Воронежской области мощностью 1,6 тыс. т с инвестициями 36,6 млрд руб., а также сырзавод «Ступино» в Московской области мощностью 2 тыс. т и стоимостью 35 млрд руб. Об этом в конце октября говорил директор «ЭкоНивы» по Сибирскому региону Сергей Ляхов.

Кроме того, группа рассматривает возможность строительства перерабатывающих предприятий в Башкирии, Оренбургской и Ленинградской областях, сказал Дюрр «Коммерсанту». В последнем регионе компания может купить мощности для переработки, если появится хорошее предложение, добавил глава «ЭкоНивы». В мае в качестве потенциально интересных активов Дюрр назвал группу «Галактика», у которой два молочных завода — в Ленинградской и Кировской областях, а также Лужский молочный завод, входящий в группу «Лактика». Руководители этих компаний тогда уточняли «Агроинвестору», что не ведут переговоры о продаже активов.

По данным компании, ее средний суточный надой по всем фермам в начале октября был на уровне почти 2,2 тыс. т. По итогам года холдинг рассчитывает достичь валового производства почти в 800 тыс. т, превысив результат 2018-го в 1,7 раза. Благодаря запуску всех возводимых сейчас ферм, в 2020 году компания планирует увеличить производство молока до 1 млн т, ранее рассказывал Дюрр. Несмотря на запланированную инвестиционную паузу, в перспективе компания продолжит строить новые фермы и наращивать объемы выпуска молока-сырья. Если бы цены на него гарантированно держались на нынешнем уровне, то «ЭкоНива» продолжила расти прежними темпами. Однако ее глава не исключает, что цены могут рухнуть, как это сейчас происходит в сахарной отрасли. «Мне хочется расти так, чтобы компания могла без проблем проходить фазы падения рынка. Сейчас мы уверенно чувствуем себя в плане задолженности, мы с запасом обеспечены активами, но оборотные средства постоянно нужны большие, а банки тоже смотрят на уровень закредитованности», — цитирует Дюрра «Коммерсантъ».

По данным Минсельхоза на 21 ноября, средняя цена на сырое молоко у производителей составила 25,09 руб./кг, что на 2,1% больше, чем в начале года. В октябре средняя цена составила 25,3 руб./кг без НДС, увеличившись на 2,4% относительно сентября и превысив показатель октября 2018 года на 12,3%, следует из отчета Аналитического центра Milknews. Это новый исторический максимум, обращают внимание аналитики центра.

Ранее отраслевые и финансовые эксперты говорили «Агроинвесору», что «ЭкоНива» растет слишком быстро, в том числе за счет сделок M&A, что связано с определенными рисками. Так, например, директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев не исключал, что группа может повторить судьбу «Иволги-Холдинга», которая собрала очень много активов, но плохо управлялась, и когда начались проблемы с финансированием, фактически перестала существовать. Кроме расширения производства молока «ЭкоНива» активно увеличивает земельный банк: если осенью прошлого года у нее было около 460 тыс. га, то к октябрю 2019-го — 594 тыс. га. Землю нужно обрабатывать, приобретать технику, а у компании и так достаточно высокий уровень долговой нагрузки, при этом она в том числе финансируется за счет еврооблигаций, что дорого (в сравнении с субсидируемыми кредитами) и несет дополнительный валютный риск, обращал внимание Николаев.

Однако, чем более быстрый рост демонстрирует компания, тем привлекательнее она для внешних инвесторов, а для успешного размещения акций бизнес должен быть не только большим, но и растущим, отмечает директор департамента стратегического маркетинга компании «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. Правда, вопрос IPO «ЭкоНива» также отложила. Холдинг рассматривает возможность его проведения с 2018 года, однако тогда решила не делать первичное размещение из-за высоких геополитических рисков и возможных санкций в отношении финансового сектора. Сейчас ситуация улучшилась, однако IPO связано с большими трудозатратами и финансовыми вложениями на проведение due diligence, оплату юристов, консультантов, сказал Штефан Дюрр «Коммерсанту». «Поэтому минимум год мы к этой теме не вернемся. А потом будет видно: сейчас политический климат лучше, чем раньше, но никто не знает, что будет даже через три месяца», — добавил глава компании.

«ЭкоНива» основана в 2002 году и является крупнейшим производителем молока-сырья в России. Cельхозпредприятия компании работают в 12 регионах. Продажи группы в январе-июне показали рост на 62% до €156 млн, 71% совокупной выручки приходится на сырое молоко. Еще 11% выручки приносит переработка молока, 9% — растениеводство. EBITDA по итогам первого полугодия увеличилась на 96% до €88,4 млн. Чистая прибыль в январе-июне составила €23 млн против €1,8 млн в первом полугодии 2018-го.