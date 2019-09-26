Одному из крупнейших молочных хозяйств ищут инвестора

Блок по работе с активами Внешэкономбанка (ВЭБ) приступил к поиску профильных инвесторов для ярославского АО «Вощажниково», признанного банкротом 23 сентября. Процесс банкротства «Вощажниково» был инициирован банком, которому компания задолжала более 7,5 млрд руб.



ВЭБ отмечает, что в данный момент предприятие работает и не имеет задолженности по налогам и заработной плате. Как сообщает Milknews, тем не менее в рамках реализации процедуры банкротства предприятию необходимо найти инвестора, готового взять комплекс в аренду с последующим приобретением его в ходе публичных торгов.



ОАО СХП «Вощажниково» ведет свою историю с 2010 года. Тогда компания взяла кредит в ВЭБе на строительство двух молочно-товарных комплексов и молокоперерабатывающего завода. В 2012 году два молочно-товарных комплекса вышли на полную мощность, на них содержится более 8 тыс. голов скота, указано на сайте «Вощажниково». Ежедневно на фермах производится более 125 т сырого молока, заказчиками являются Valio, Danone, PepsiCo. В 2016-м был запущен мясоперерабатывающий цех. По итогам прошлого года реализация молока «Вощажниково», согласно собственным данным, увеличилась на 4% до 47,2 тыс. т. По данным Центра изучения молочного рынка DairyNews, в рейтинге крупнейших российских молочных хозяйств «Вощажниково» занимает четвертое место после ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «Калужская нива» и ООО «Слактис», а в рейтинге крупнейших компаний-производителей молока предприятие на 21-м месте.



В конце 2018 года ВЭБ обнаружил нарушения в расчетах по кредиту в 6 млрд руб. со стороны «Вощажниково» и в январе обратился в арбитраж с банкротным иском, рассказал «Агроинвестору» представитель департамента АПК Ярославской области. При этом на заседании суда 23 сентября представители «Вощажниково» сообщили, что есть инвесторы, готовые выкупить 100% акций. «Имеется реальный шанс сохранения предприятия, восстановления его платежеспособности, что важно для региона и коллектива, а также для муниципального образования, жители которого работают на предприятии», — заявил представитель «Вощажниково» Вячеслав Кулешов.



В среду глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил в Госдуме, что в работе на мощностях «Вощажниково» заинтересована группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший производитель молока в стране. «Я разговаривал с Шуваловым (председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов), я разговаривал с собственниками предприятия «Вощажниково», я разговаривал со Штефаном Дюрром, который подтвердил заинтересованность в совместной работе с нынешними собственниками», — сказал Патрушев. В то же время он отметил, что министерство не может вмешиваться в ситуацию и «заставлять юридических лиц поступать тем или иным образом». «Внешэкономбанк поступает, как они считают нужным. Но при этом я с Шуваловым разговаривал, выразил ему собственное мнение по данному вопросу», — заверил Патрушев. Представители ВЭБа и «ЭкоНивы» на вопросы «Агроинвестора» не ответили, дозвониться до гендиректора «Вощажниково» Сергея Негляда не удалось.



«Вощажниково», несомненно, будет интересно инвесторам, уверен менеджер направления стратегии управления капиталом и исследования рынков компании EY Максим Никиточкин. Он также убежден, что молочные комплексы удастся сохранить. «С производственной стороны это одна из эталонных молочно-товарных ферм: уровень надоев — около 11 тыс. л на дойную корову в год, общий объем производства молока достаточно большой, а качество очень высокое: белки — 3,3%, жиры — 3,7%, бактериальная обсемененность — всего 20 тыс. КОЕ/куб. см, в то время как, например, для производства крупнейшими компаниями детских сухих молочных смесей достаточный уровень — 80 тыс., а по ГОСТу — 300 тыс.», — сказал «Агроинвестору» Никиточкин. Такое молоко реализуется с премией к среднерыночной цене. «Поэтому банкротство нельзя назвать очевидным исходом для «Вощажниково». Возможно, его причины не только экономические», — предположил Никиточкин.

