«ЭкоНива» идет в Ленинградскую область

Группа «ЭкоНива» Штефана Дюрра, крупнейший российский производитель молока, намерена построить на территории Ленинградской области молочные комплексы на 10 тыс. голов дойного стада и увеличить земельный банк до 20-25 тыс. га. Об этом Дюрр заявил на VII Летнем молочном саммите в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании. «Не исключено, что это будет не только Ленинградская, но и соседние Псковская и Новгородские области», — уточняется в сообщении.



По словам Дюрра, на днях он побывал на молочном комплексе «Труд», который входит в структуру «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева и сейчас находится под управлением «ЭкоНивы». До конца года сделка о приобретении этого комплекса может быть закрыта. У хозяйства 3,5 тыс. га земли и 800 коров. По словам главы «ЭкоНивы», решение о реализации проекта в Ленинградской области будет приниматься исходя из результатов работы «Труда». «Инвестиции в одну корову» Дюрр оценил в 1 млн руб., уточняет «Коммерсантъ».



Одновременно группа намерена инвестировать в собственную переработку в северо-западных регионах. По данным компании, «рассматриваются разные варианты, как приобретение уже существующего молзавода, так и собственное строительство с нуля». В качестве потенциально интересных активов Дюрр назвал группу «Галактика» (имеет два молочных завода — в Ленинградской и Кировской областях) и Лужский молочный завод, входящий в группу «Лактика». «В случае сделки нам интересен 100% пакет», — приводит «Коммерсантъ» слова Дюрра.



В то же время гендиректор АО «Лактис» группы «Лактика» Равиль Даутов заявил «Агроинвестору», что переговоры о продаже Лужского комбината не ведутся. Не подтвердил факт ведения переговоров и председатель совета директоров группы «Галактика» Дмитрий Пинчуков. По его словам, в прошлом году объем продаж группы в физическом выражении вырос на 5%, выручки — на 7%, в первом квартале эти показатели увеличились на 14% и 21% соответственно. «Рост не остался незамеченным на рынке и только подогрел интерес к активу у потенциальных инвесторов, но ни с кем из них мы не находимся в процессе оценки привлекательности группы «Галактика» как объекта инвестиций или комплексной проверки ее финансового состояния», — сказал «Агроинвестору» Пинчуков.



Сроки реализации проекта в северо-западных регионах «ЭкоНива» не называет. «Как таковых сроков для себя мы не ставим, — пояснил «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко. — Мы сейчас получили хозяйство «Труд», оно действующее, и мы будем его развивать. Дальнейшие наши планы будут зависеть от конъюнктуры рынка». В то же время он отметил, что концепция развития «ЭкоНивы» предполагает присутствие во всех основных макрорегионах. «Когда мы будем выстраивать федеральную дистрибуцию переработанной продукции, на Северо-Западе мы тоже хотим быть, и хотим быть с молоком, которое там производится», — добавил Ляшко.



Ленинградская область — один из ключевых регионов по эффективности производства сырого молока и продуктивности скота, отмечает управляющий партнер «Стреда консалтинг» Алексей Груздев. «И говорить о дефиците молока там не приходится: в регионе много крупных товарных хозяйств. К тому же сложно сказать, найдется ли земля в Ленинградской области под подобный проект», — сказал «Агроинвестору» Груздев. Что касается переработки молока, то «Галактика» - одна из крупных федеральных компаний, и на момент строительства завода в Гатчинском районе это было одно из самых современных предприятий в стране, полностью автоматизированное, заметил Груздев. «Просто так сейчас построить завод и выйти на рынок с готовой продукцией уже практически невозможно. Это означает, что молочный рынок будет консолидироваться. В переработке консолидация рынка уже идет: например, если взять сегмент сыров, то там она сейчас приличная. В цельномолочной продукции с этим процессом несколько сложнее, так как это региональный продукт, и в каждом регионе есть один или несколько сильных игроков», — прокомментировал Груздев.



«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) имеет сельхозпредприятия в 11 регионах России, к началу апреля в 28 животноводческих комплексах компании насчитывалось 142 тыс. голов КРС, в том числе 75 тыс. фуражных коров. Валовой надой компании в 2018-м составил 484 тыс. т. В будущем компания намерена самостоятельно перерабатывать весь производимый объем сырого молока. В конце 2018-го компания презентовала новый бренд молочной продукции — «ЭкоНива». В начале мая стало известно, что компания намерена создать до пяти небольших торговых точек, где она сможет «тестировать новые продукты и новые вкусы и смотреть реакцию на них потребителей».

