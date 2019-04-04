«ЭкоНива» увеличила производство молока на треть с начала года

Производство молока в хозяйствах «ЭкоНивы» — крупнейшего производителя сырого молока в России — превысило отметку в 2 тыс. т в сутки, сообщает пресс-служба холдинга. С начала года группа увеличила выпуск на треть, к концу 2019-го планируется нарастить показатель до 2,8 тыс. т.



По состоянию на начало апреля в 28 животноводческих комплексах компании насчитывалось более 140 тыс. голов КРС, в том числе 75 тыс. фуражных коров. Также ведется строительство еще 15 животноводческих комплексов. Такой результат стал возможен благодаря поддержке государства, отмечает группа. По мнению Дюрра, при ее сохранении Россия сможет выйти на самообеспечение по молоку через четыре-пять лет, при этом уже сейчас необходимо думать об экспорте молочной продукции. «Мы намерены приложить все усилия, чтобы ускорить решение этой задачи», — заверил Дюрр.



В рамках госпрограммы развития сельского хозяйства российские производители сырого молока могут брать льготные кредиты, получать выплаты на повышение продуктивности в молочном животноводстве, также предусмотрено возмещение прямых понесенных затрат на создание животноводческих комплексов. В декабре прошлого года комиссия Минсельхоза отобрала инвестпроекты по молочному направлению на сумму 105,7 млрд руб. с общим объемом субсидий в 13,7 млрд руб., следует из материалов агроведомства. Из них 3 млрд руб. субсидий на возмещение CAPEX — 22% всего объема — приходится на проекты «ЭкоНивы» в Воронежской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях.



Весной 2019 года «ЭкоНива» намерена приступить к строительству молочного комплекса и завода по переработке молока в Московской области. Группа рассчитывает возвести два комплекса в Ступинском районе с поголовьем 2,8-3 тыс. коров каждый и мощностью 200 т молока в сутки, а также завод с переработкой 1,2 тыс. т в сутки. Также весной 2019 года «ЭкоНива» планировала приступить к возведению трех молочных комплексов в Курской области. А в Новосибирской области группа запланировала строительство двух животноводческих комплексов на 3,5 тыс. голов.



Через семь-восемь лет «ЭкоНива» рассчитывает перерабатывать все свое молоко на собственных заводах. В интервью «Агроинвестору» Дюрр рассказал, что до 2025-го года предполагается построить семь предприятий. Компания также является крупным землевладельцем: в рейтинге «Агроинвестора» по посевным площадям под урожай 2018 года компания находилась на 11-м месте с 240 тыс. га. Общий земельный банк компании в период посевной прошлого года составлял 325 тыс. га, а к началу 2019-го увеличился до 500 тыс. га.



ГК «ЭкоНива» основана в 2002 году, головным предприятием холдинга является германская Ekosem-Agrar. По данным «Ведомостей», ее совладельцы: Штефан Дюрр — 42,8%, кипрская Torentina (контролируется акционерами Альфа-банка) — 16%, председатель совета директоров Роберт Цурн — 14,7%, остальные 26,5% распределены между менеджментом «ЭкоНивы». В 2017 году совокупный доход Ekosem-Agrar составил 246 млн евро, EBITDA — 69,5 млн евро. В первом полугодии 2018-го выручка увеличилась на 24% до 96,6 млн евро, EBITDA — на 46% до 45 млн евро.

