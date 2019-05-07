«ЭкоНива» откроет несколько торговых точек в Московском регионе

Холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра хочет открыть собственные торговые точки по продаже молочных продуктов в Московском регионе. На портале HeadHunter 10 апреля «ЭкоНива» разместила вакансию менеджера по развитию розничной сети, в обязанности которого входит «развитие направления собственной розницы» в Москве и Московской области, поиск и открытие магазинов и точек продаж, подбор персонала. Также есть несколько вакансий продавцов в Москве.Однако об открытии полноценных магазинов и развитии розничной сети речи не идет, уточнил «Агроинестору» Дюрр. «Речь идет о создании до пяти небольших точек, пока их будет две. Там мы сможем тестировать новые продукты и новые вкусы и смотреть реакцию на них потребителей», — сказал Дюрр. По его словам, подобная точка — в виде небольшого кафе — уже есть в Воронеже на центральном рынке. «Сейчас аналогичный проект реализуется в Одинцово. В течение двух-трех лет, возможно, появятся еще две-три точки», — сказал топ-менеджер, добавив, что инвестиции в одну точку составят до 10 млн руб. По данным «Коммерсанта», всего инвестиции в проект составят до 100 млн руб.Полноценную розничную сеть «ЭкоНива» развивать не намерена, утверждает Дюрр. Так, напомнил он, собственные магазины были у «Мосмедыньагропрома», приобретенного «ЭкоНивой» в 2017 году. Однако группа их продала. «Собственная сеть — это отдельный бизнес, мы в него не идем. Наши каналы продаж — это федеральные торговые сети и дистрибуторы», — сказал Дюрр.

«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) является крупнейшим производителем сырого молока в России. К началу апреля в 28 животноводческих комплексах компании насчитывалось более 140 тыс. голов КРС, в том числе 75 тыс. фуражных коров, а производство молока-сырья перешагнуло отметку в 2 тыс. т в сутки. К концу 2019-го планируется нарастить показатель до 2,8 тыс. т/сутки, а к 2023-2024 годам выпуск должен достигнуть 5 тыс. т/сутки, рассказывал Дюрр в Совете Федерации в середине прошлого года. Весь этот объем компания намерена перерабатывать. В ближайшие годы «ЭкоНива» планирует вложить около 70 млрд руб. в создание перерабатывающих мощностей. В интервью «Агроинвестору» Дюрр рассказывал, что до 2025-го года предполагается построить семь предприятий.



В конце 2018-го компания презентовала новый бренд молочной продукции — «ЭкоНива». Под ним компания начала выпускать питьевое молоко, кефир, сливки, сметану, творог, йогурты и др. — всего 44 наименования продукции. В феврале Дюрр в ходе прямого видеоэфира рассказывал, что «ЭкоНива» рассчитывает построить оптово-распределительный центр в Подмосковье и активно развивать продажи в федеральных торговых сетях. Сейчас продукция под брендом «ЭкоНивы» доступна в сетях «Карусель» (входит в X5 Retail Group), «Да!», Selgros, Globus, «О'Кей», указано на сайте производителя.



Новость дополняется

