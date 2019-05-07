Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.389
eur
73.185
moex
2565.1
brent
69.8
пшеница
440.6
сахар
11.95

Компании
«ЭкоНива» откроет несколько торговых точек в Московском регионе
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
7 мая 2019
По словам Штефана Дюрра, их цель — протестировать новые продукты
«ЭкоНива» презентовала новый бренд молочной продукции в конце 2018 года
Фото: «ЭкоНива»
Холдинг «ЭкоНива» Штефана Дюрра хочет открыть собственные торговые точки по продаже молочных продуктов в Московском регионе. На портале HeadHunter 10 апреля «ЭкоНива» разместила вакансию менеджера по развитию розничной сети, в обязанности которого входит «развитие направления собственной розницы» в Москве и Московской области, поиск и открытие магазинов и точек продаж, подбор персонала. Также есть несколько вакансий продавцов в Москве.

Однако об открытии полноценных магазинов и развитии розничной сети речи не идет, уточнил «Агроинестору» Дюрр. «Речь идет о создании до пяти небольших точек, пока их будет две. Там мы сможем тестировать новые продукты и новые вкусы и смотреть реакцию на них потребителей», — сказал Дюрр. По его словам, подобная точка — в виде небольшого кафе — уже есть в Воронеже на центральном рынке. «Сейчас аналогичный проект реализуется в Одинцово. В течение двух-трех лет, возможно, появятся еще две-три точки», — сказал топ-менеджер, добавив, что инвестиции в одну точку составят до 10 млн руб. По данным «Коммерсанта», всего инвестиции в проект составят до 100 млн руб.

Полноценную розничную сеть «ЭкоНива» развивать не намерена, утверждает Дюрр. Так, напомнил он, собственные магазины были у «Мосмедыньагропрома», приобретенного «ЭкоНивой» в 2017 году. Однако группа их продала. «Собственная сеть — это отдельный бизнес, мы в него не идем. Наши каналы продаж — это федеральные торговые сети и дистрибуторы», — сказал Дюрр.

«ЭкоНива» (материнская компания — немецкая Ekosem-Agrar) является крупнейшим производителем сырого молока в России. К началу апреля в 28 животноводческих комплексах компании насчитывалось более 140 тыс. голов КРС, в том числе 75 тыс. фуражных коров, а производство молока-сырья перешагнуло отметку в 2 тыс. т в сутки. К концу 2019-го планируется нарастить показатель до 2,8 тыс. т/сутки, а к 2023-2024 годам выпуск должен достигнуть 5 тыс. т/сутки, рассказывал Дюрр в Совете Федерации в середине прошлого года. Весь этот объем компания намерена перерабатывать. В ближайшие годы «ЭкоНива» планирует вложить около 70 млрд руб. в создание перерабатывающих мощностей. В интервью «Агроинвестору» Дюрр рассказывал, что до 2025-го года предполагается построить семь предприятий.

В конце 2018-го компания презентовала новый бренд молочной продукции — «ЭкоНива». Под ним компания начала выпускать питьевое молоко, кефир, сливки, сметану, творог, йогурты и др. — всего 44 наименования продукции. В феврале Дюрр в ходе прямого видеоэфира рассказывал, что «ЭкоНива» рассчитывает построить оптово-распределительный центр в Подмосковье и активно развивать продажи в федеральных торговых сетях. Сейчас продукция под брендом «ЭкоНивы» доступна в сетях «Карусель» (входит в X5 Retail Group), «Да!», Selgros, Globus, «О'Кей», указано на сайте производителя.

Новость дополняется

Показать еще

Статьи по теме
«ЭкоНива» вложила 3 млрд рублей в новый комплекс под Рязанью
«ЭкоНива» увеличила производство молока на треть с начала года
«ЭкоНива» начинает строительство молочных комплексов в Московской области
«ЭкоНива» построит еще три молочных комплекса и центр селекции в Курской области
Штефан Дюрр: «Нам нужен миллион гектаров»

Читайте такжеПревосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечникаПартнерский материал. Фитогеники: настоящее и будущее

Рекомендации
Рекомендации
Журнал
«Агроинвестор» №05, май 2019
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Онлайн-каталог запчастей Väderstad
Журнал
«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2019
Рейтинг
25 лидеров рынка выпускают половину всего мяса в стране
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 29 апреля по 5 мая
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Защита семян
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией