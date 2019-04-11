«ЭкоНива» вложила 3 млрд рублей в новый комплекс под Рязанью

«ЭкоНива» Штефана Дюрра запустила очередной молочный комплекс на 2,8 тыс. коров дойного стада и 4,2 тыс. голов молодняка на территории Пителинского района Рязанской области. Комплекс «Нестерово» построен холдингом «ОкаМолоко», вошедшим в состав «ЭкоНивы» в конце 2017 года. Мощность комплекса составит 80 т молока в сутки.



Инвестиции в проект превысили 3 млрд руб., часть средств была предоставлена Россельхозбанком. По данным компании, на комплексе функционирует три коровника с технологией беспривязного содержания, секция с индивидуальными домиками для телят, две площадки для содержания молодняка от трех до восьми месяцев и секция для выгульного содержания молодняка от девяти до 24 месяцев. Основной доильно-молочный блок оборудован доильным залом Auto Rotor с каруселью на 72 места. В родильном блоке установлена елочка EUROCLASS 1200 на 16 мест для новотельных коров, сообщает Milknews. Комплекс оборудован силосной площадкой и лагунами для хранения навоза. Пока на ферме содержится 1670 животных, выйти на полную мощность планируется в июне-июле.



Ежегодно ферма будет производить более 23 тыс. т сырого молока, что позволит увеличить валовой надой Рязанской области на 6%. Основная часть сырья будет перерабатываться на собственных мощностях «ЭкоНивы» в Аннинском районе Воронежской области и в Медыни в Калужской области, часть — поставляется на Пензенский молочный комбинат.



«ЭкоНива» возводит на территории Рязанской области еще два комплекса — в Шацком и Александро-Невском районах на 6000 и 3300 голов скота, сообщил губернатор региона Николай Любимов. «Такие комплексы строятся, как вы видите, в районах, удаленных от центра нашей области. Там, где рабочих мест совсем не хватает. Это очень важно, и мы стремимся развивать именно это направление. Во-первых, здесь много земли, которую можно вовлечь в сельхозоборот. Она не дорогая. Поэтому затраты инвестора на первоначальном этапе очень низкие. Во-вторых, рабочая сила, которая есть, — ее достаточно много. Логистика здесь тоже интересная — рядом железная дорога, можно развивать направление — и экспортное в том числе», — сказал Любимов на церемонии открытия (цитата по ОТР).



Открывший комплекс глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что благодаря мерам господдержки в прошлом году производство молока в стране увеличилось на 1,5%. В 2019-м Минсельхоз прогнозирует прирост на уровне 1,5-1,6% до 31,1 млн т молока в год, сообщает пресс-служба аграрного ведомства. Рязанская область в прошлом году увеличила производство молока примерно на 6%, в январе-марте текущего года — еще на 1,9%. В ходе мероприятия Патрушев напомнил, что основной задачей, стоящей перед отечественным сельским хозяйством, является наращивание экспорта. В связи с этим глава Минсельхоза отметил, что в этом году Рязанская область сможет увеличить поставки продукции АПК на зарубежные рынки на 28% до $33,2 млн. При этом к 2024 году этот показатель планируется довести до $94,1 млн.



«ЭкоНива» основана в 2002 году и на сегодняшний день является крупнейшим производителем сырого молока в России. К началу апреля валовой надой группы превысил 2 тыс. т в сутки, в 28 животноводческих комплексах насчитывалось более 140 тыс. голов КРС, в том числе 75 тыс. фуражных коров. «ОкаМолоко» была приобретена «ЭкоНивой» в декабре 2017 года в составе холдинга «ОкаАгро», ранее принадлежавшего Никите Гордееву, сыну нынешнего вице-премьера Алексея Гордеева. Площадь сельхозугодий «ОкаМолоко» составляет 92,8 тыс. га в пяти районах Рязанской области, по состоянию на середину февраля у «ОкаМолоко» было 4,8 тыс. дойных коров на трех комплексах.



Головным предприятием холдинга «ЭкоНива» является немецкая Ekosem-Agrar. По данным «Ведомостей», ее совладельцы: Штефан Дюрр — 42,8%, кипрская Torentina (контролируется акционерами Альфа-банка) — 16%, председатель совета директоров Роберт Цурн — 14,7%, остальные 26,5% распределены между менеджментом «ЭкоНивы».

