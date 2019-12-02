«ЭкоНива» расширит производство органической говядины

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель молока, в ближайшие год-полтора планирует полностью переориентировать все свои мясные фермы на производство органической говядины. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на регионального директора по Сибири «ЭкоНива-АПК Холдинга» Сергея Ляхова.



В том числе компания намерена пройти международную, в том числе европейскую, сертификацию продукции. Чтобы формализовать все процессы, она создала три новых юрлица: компании «Северная Нива Органик» (Оренбургская область), «Сибирская Нива Органик» (Новосибирская область) и «Ступинская Нива Органик» (Московская область). По данным kartoteka.ru , все они были зарегистрированы 22 октября этого года и на 100% принадлежат «ЭкоНива-АПК Холдингу». По словам Ляхова, эти хозяйства уже работают, но период конверсии — перехода с традиционного ведения хозяйства на органическое — займет год-полтора.



Благодаря сертификации компания рассчитывает продавать органическую продукцию дороже, чем обычную. «Это не высокоинтенсивная говядина, а экстенсивная. За счет этого себестоимость выше. Мы видим потенциал по российскому рынку, что где-то на 30-35% такая продукция обязана быть дороже, чем обычная, — цитирует Ляхова «Интерфакс». — Глубокий цикл мы пока не рассматриваем. Будем до биологических норм доводить наших бычков и продавать с повышенной наценкой».



Как говорится на сайте «ЭкоНивы», в мясном скотоводстве работа компании сосредоточена на выращивании телят на подсосе на пастбищах до пяти-шести месяцев с последующей реализацией откормочным предприятиям. По данным на 1 сентября, поголовье мясного скота превышало 8,3 тыс. животных, в том числе 3,5 тыс. — маточное стадо. К 2025 году «ЭкоНива» планирует увеличить маточное поголовье до 12 тыс. голов. По словам Ляхова, сейчас мясное направление занимает небольшую долю в общем бизнесе агрохолдинга — около 5%.



Планы по переводу с традиционного ведения хозяйства на органическое вполне реалистичны, так как размер хозяйств относительно невелик, также в мясном скотоводстве в принципе использует достаточно мало агрохимии и других веществ, подпадающих под запрет при органическом производстве, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин.



Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко тоже думает, что планы «ЭкоНивы» реальны. «Компания имеет многолетний опыт работы с органической говядиной. Уже два года говядина предприятия «Савинская Нива» (Калужская область, входит в состав «ЭкоНивы») поставляется производителю детского органического питания Hipp. Специалисты есть, опыт реализации — тоже, сама компания имеет высокую квалификацию в этой области, что подтверждается международными органическими сертификатами», — прокомментировал он «Агроинвестору». Правда, помешать могут три фактора, продолжает Мироненко: во-первых, если закон об органике вступит в силу с ограничениями, во-вторых, органический гринвошинг и, как результат, недоверие потребителя к российской органической продукции, в-третьих — низкая скорость роста покупательской способности и увеличения количества потребителей органики.



По словам Мироненко, сейчас органическая говядина востребована и по уровню спроса занимает второе место на рынке после молока. «Темп увеличения спроса на говядину повышается. Учитывая опыт зарубежных стран, можно сказать, что в ближайшие годы спрос на органическую говядину и продукцию из нее будет расти на 20-30% в год», — прогнозирует глава союза. Однако Никиточкин отмечает, что на российском рынке спрос на говядину стабильно низкий и падающий (с 2,5 млн т в 2010 году до 1,9 млн т в 2018 году, что составляет лишь 18% от всего мяса). «Спрос на органическую говядину крайне ограничен и возможен только при агрессивном продвижении, реализации через соответствующие каналы продаж («Азбука вкуса», «Вкусвилл»), — уверен он. — Более вероятным кажется поставка подобной продукции на экспорт».



При этом ценовой диапазон, который видит для себя «ЭкоНива», Мироненко считает оправданным. Во многих европейских странах органическая говядина и мясная продукция дороже и на 50%, поэтому компания не выбивается из мировых трендов ценовой политики. «Дороговизна органической говядины объясняется тем, что здесь очень длинный цикл производства и переработки, — поясняет он. — Это и создание органической кормовой базы (растениеводство), и необходимость длительного, особого ухода за животными, и особенности убоя и переработки. Также при получении органической говядины необходимо проходить несколько циклов сертификации — кормов, животноводства, переработки — что сказывается на конечной цене продукта». Никиточкин тоже считает наценку в 30-35% адекватной, она позволит позиционировать органическую говядину для потребителя в премиальном сегменте.



В октябре «ЭкоНива» начала поставки органического молока в торговые центры Globus в Калуге и Московской области. О планах начать производство такого молока компания сообщила в ноябре прошлого года. Органическое молоко производится в хозяйстве «Савинская Нива» (Калужская область), дойное стадо насчитывает более 100 коров. В октябре директор хозяйства Олег Зыков говорил, что объем производства составляет 1150 л молока в сутки, к концу года компания планировала выйти на 2 тыс. л. Также компания рассматривала возможность возведения органических молочных комплексов в Воронежской области.



«ЭкоНива» основана в 2002 году и является крупнейшим производителем молока-сырья в России. Cельхозпредприятия компании работают в 12 регионах. Продажи группы в январе-июне показали рост на 62% до €156 млн, 71% совокупной выручки приходится на сырое молоко. Еще 11% выручки приносит переработка молока, 9% — растениеводство. EBITDA по итогам первого полугодия увеличилась на 96% до €88,4 млн. Чистая прибыль в январе-июне составила €23 млн против €1,8 млн в первом полугодии 2018-го.

