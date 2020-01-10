«ЭкоНива» запустила два молочных комплекса

Группа «ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, запустила два молочных комплекса в Лискинском и Бобровском районах Воронежской области, сообщает агентство «Абирег». Каждая ферма рассчитана на содержание 2,8 тыс. дойных коров и 4 тыс. молодняка КРС. При выходе на полную мощность предприятия будут производить 90 т молока в сутки. Инвестиции в каждую площадку составили по 2,58 млрд руб.

С учетом двух новых ферм, сейчас у «ЭкоНивы» в Воронежской области работает 15 животноводческих комплексов в семи районах. Также компания продолжает строить в регионе еще два комплекса на 3,3 тыс. коров каждый. Как говорится на сайте холдинга, по данным на 10 декабря 2019 года, в области у него было 65,7 тыс. голов КРС, в том числе более 39,1 тыс. коров. Компания является крупнейшим производителем молока в Воронежской области, среднесуточный надой превышает 1 тыс. т.

Общий надой молока на всех фермах «ЭкоНивы» к 10 декабря составлял почти 2,4 тыс. т в сутки. Общее стадо КРС к этому времени было на уровне 183,8 тыс. животных, включая 95,1 тыс. коров. В первой половине 2020-го число коров планируется довести до 100 тыс. Компания работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Алтайском крае. Также в конце августа прошлого года группа подписала соглашение о сотрудничестве с правительством Самарской области. Она планирует построить в регионе минимум три комплекса на 10 тыс. голов КРС, плановый объем инвестиций оценивается в 12 млрд руб. Общая площадь сельхозземель под контролем компании в декабре достигала 598,8 тыс. га.

В конце ноября президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр в интервью «Коммерсанту» говорил, что группа решила на год приостановить инвестиции в строительство новых ферм. Пауза нужна, во-первых, для того чтобы повысить эффективность предприятий в отдаленных регионах, во-вторых, средства планируется направлять на развитие перерабатывающих мощностей, пояснял он.

К 2025 году компания рассчитывает войти в число крупнейших переработчиков молока в стране и реализует четыре проекта: возводит сырзавод в Воронежской области мощностью 60 т молока в сутки и стоимостью 1,1 млрд руб., завод детского питания в этом же регионе мощностью 1,6 тыс. т с инвестициями 36,6 млрд руб., сырзавод в Новосибирской области мощностью 1,2 тыс. т молока за более чем 20 млрд руб., а также сырзавод в Московской области мощностью 2 тыс. т и стоимостью 35 млрд руб. Правда, в конце декабря компания объявила о новых планах инвестировать 3,3 млрд руб. в строительство молочного комплекса в Рязанской области на 3,55 тыс. коров. Коммерческий директор холдинга Сергей Ляшко тогда пояснял «Агроинвестору», что компания лишь замедлит темпы строительства новых ферм, но совсем останавливаться не планирует. По его словам, в 2020 году холдинг возведет 11 комплексов.

По итогам этого года компания планирует произвести 800 тыс. т молока, валовой надой в 2018-м составил 484 тыс. т. За девять месяцев 2019-го было произведено около 550 тыс. т, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из отчета «материнской» компании «ЭкоНивы» Ekosem-Agrar AG. Выручка от продаж за этот период увеличилась на 67% примерно до 268 млн евро. EBITDA выросла на 75% до 111 млн евро.