«ЭкоНива» построит животноводческий комплекс за 3,3 млрд рублей

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, планирует построить животноводческий комплекс в Александро-Невском районе Рязанской области стоимостью 3,3 млрд руб. Об этом рассказал губернатор региона Николай Любимов, сообщает издательство «Пресса». «В текущем году агрохолдинг «ЭкоНива» пришел в Александро-Невский район. В 2020 году здесь планируют построить животноводческий комплекс «Нижнеякимецкий» на 3550 коров и площадку для выращивания молодняка на 4500 телочек в селе Красное Знамя», — цитирует издание замдиректора компании «Мир» Александро-Невского района Константина Алехина.



Ранее портал MilkNews сообщал, что 11 декабря «ЭкоНива» открыла крупнейший в центральной России животноводческий комплекс «Шацк» в Шацком районе Рязанской области стоимостью 4,4 млрд руб. Он рассчитан на 6 тыс. коров дойного стада и 7,8 тыс. голов молодняка. Согласно планам «ЭкоНивы», в будущем в Шацком районе будет построена вторая очередь животноводческого комплекса. «В Рязанской области все было хорошо с молочным животноводством, а с приходом «ЭкоНивы» стало еще лучше. Земли тут есть, инвесторы — есть, так что все будет развиваться», — комментирует управляющий партнер консалтинговой фирмы «Стреда консалтинг» Алексей Груздев.



Ранее президент «ЭкоНивы» Штефан Дюрр рассказывал «Коммерсанту-Воронеж», что в следующем году холдинг планирует приостановить инвестиции в строительство новых ферм и сделает акцент на переработке молока. «Слишком быстро расти тоже не всегда хорошо. Нигде в мире и ни у кого не было такого быстрого роста производства молока», — пояснял он.



Как уточнил «Агроинвестору» коммерческий директор «ЭкоНивы» Сергей Ляшко, холдинг замедлит темпы строительства ферм, но совсем останавливаться не планирует. Так, в следующем году «ЭкоНива» возведет 11 комплексов (включая «Нижнеякимецкий»), все они находятся на разной стадии готовности. «Но каких-то сделок [по покупке других игроков] у нас сейчас нет в процессе. И это как раз вяжется с тем, что компания сократит темпы своего развития. Также мы не планируем сильно расширяться по земельному банку», — добавил топ-менеджер.



Груздев считает, что для «ЭкоНивы» сейчас действительно в приоритете переработка молока, а не строительство животноводческих комплексов. «Но это не значит, что «ЭкоНива» прекратит их возводить. Они это будут делать, там хорошая доходность <…>. «ЭкоНива» сейчас просто маневрирует с точки зрения объемов, ликвидности и прочих параметров бизнеса. Перегруппируются и пойдут дальше», — рассуждает эксперт.



«ЭкоНива» занимает первое место по производству сырого молока в России и пятое в мире. Бренд молочной продукции «ЭкоНива», основанный в 2018 году, вошел в рейтинг Forbes «10 лучших новых брендов России» за 2019 год, в котором занял шестую позицию. «Под новой маркой выпускается 44 наименования, в том числе молоко разной жирности, кефир на основе кефирных грибков, сливки, сметана, сливочное масло, творог и йогурты с натуральными ягодами и фруктами, мягкие творожки, биойогурты, питьевые йогурты <…>. Молочная продукция под новым брендом в Москве продается в сетях Globus, Auchan, «Да!», «О’Кей», «Карусель» (входит в X5 Retail Group)», — пишет Forbes.



К 2025 году компания рассчитывает войти в число крупнейших российских переработчиков молока. По словам директора «ЭкоНивы» по Сибирскому округу Сергея Ляхова, для этого до конца 2024 года планируется построить четыре молокоперерабатывающих завода: сырзавод «Щучье» в Воронежской области мощностью 60 т молока в сутки и стоимостью 1,1 млрд руб., сырзавод «Маслянино» в Новосибирской области мощностью 1,2 тыс. т молока и стоимостью более 20 млрд руб., завод детского питания «Бобров» в Воронежской области мощностью 1,6 тыс. т и стоимостью 36,6 млрд руб., а также сырзавод «Ступино» в Московской области мощностью 2 тыс. т и стоимостью 35 млрд руб.



«Эконива» заняла первое место в рэнкинге «Агроинвестора» крупнейших российских инвестпроектов в АПК в 2018 году. В прошлом году компания вела строительство 14 животноводческих комплексов в пяти областях: семи — в Воронежской, трех — в Калужской, двух — в Рязанской и по одному — в Оренбургской и Новосибирской. Общая сумма инвестиций в новые производства оценивалась в 41,8 млрд руб. Кроме того, «ЭкоНива» в прошлом году заявила о намерении построить семь молокоперерабатывающих заводов, чтобы самостоятельно перерабатывать все производимое группой молоко. Объем инвестиций в пепредприятия оценивается в 70 млрд руб.



Холдинг работает в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае, и контролирует почти 599 тыс. га земли (по данным на 10 декабря). Ежедневно фермы компании производят более 2363 т молока. Общее поголовье КРС составляет около 183,8 тыс. животных, включая 95,1 тыс. т коров. За девять месяцев этого года «ЭкоНива» произвела 550 тыс. т молока, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель превышает объем производства, достигнутый за весь 2018 год (484 тыс. т).

