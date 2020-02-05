Завод «Карат» может перенести часть производства из России

Московский завод «Карат» в случае введения обязательной маркировки молочной продукции рассмотрит возможность переноса часть производства в Беларусь. Об этом предупредил гендиректор предприятия Евгений Гребнев на совещании в Минсельхозе, где обсуждался статус эксперимента по маркировке, сообщает РБК со ссылкой на копию протокола совещания. «В случае введения обязательной маркировки рассматривается вопрос о переносе всего производства в Республику Беларусь», говорится в протоколе.



Из 16 линий завода на 14 необходимо установить дополнительное оборудование для маркировки, на двух сделать это не получится, поскольку нет места. «Нам придется приостановить производство здесь и передать его нашему партнеру в Белоруссии», — сказал Гребнев РБК, уточнив, что речь идет о переносе линий по производству творожных сыров Violette.



При этом топ-менеджер уточнил ТАСС, что протокол совещания в Минсельхозе составлен несколько некорректно. «Я сказал: «Вы нас подталкиваете к выносу [производства] в Белоруссию, так?», — пояснил он, добавив, что говорил о невозможности модернизации линии по производству творожных сыров, поскольку в цехе нет места для дополнительного оборудования для маркировки. Никаких переносов не планируется, это выдернутые из контекста слова, отметил Гребнев.



Ранее он говорил «Интерфаксу», что если маркировка не будет отменена или серьезно скорректирована, то она может обернуться для отрасли катастрофой. По его словам, все тесты, которые проводились в рамках введения маркировки, не завершились. Кроме того, внедрение системы связано со значительными инвестициями: по расчетам «Карата», это около 120 тыс. евро на одну линию. По оценке Национального союза производителей молока («Союзмолоко») внедрение системы обойдется отрасли в 20 млрд руб. в год — это стоимость кодов маркировки для всей молочной продукции. Также потребуется 25 млрд руб. на установку оборудования для их нанесения. По мнению Гребнева, маркировка грозит уходом с рынка малых и средних предприятий, которые не выдержат требований к модернизации производства.



При этом действующая сейчас система «Меркурий» уже решает как проблему контрафакта, так и фальсификации продукции, когда продукция, содержащая немолочные жиры, выдается за молочную, тогда как маркировка предполагает борьбу только с контрафактом, обращает внимание Гребнев. Доля последнего, по его словам, сейчас составляет менее 1% рынка. «Мне кажется, что чиновники, выступающие за маркировку, не понимают последствий этой рискованной, затратной и бесполезной инициативы, — сказал руководитель «Карата» «Интерфаксу». — Она абсолютно не несет никакой практической пользы ни для потребителей, ни для экономики страны».



Другие участники рынка тоже вполне могут рассматривать сценарии переноса производства, хотя пока это, скорее, гипотезы и предположения, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. «В результате введения маркировки себестоимость производства молочной продукции может вырасти на 2-3%, в некоторых случаях больше. Рентабельность по чистой прибыли в молочной отрасли сейчас в среднем составляет 5-8%, — привел данные он. — При этом ситуация, которая в дальнейшем будет влиять на доходность, тоже не очень радует: спрос на молоко падает, затраты растут, в том числе дорожают услуги естественных монополий, повышается стоимость сырого молока, которая сейчас находится на максимальных уровнях за все время наблюдений, поэтому доходность переработчиков не будет увеличиваться. Кроме того, усиливается регуляторное давление на бизнес: все мы помним систему «Платон», изменения в КоАП, в экологическом законодательстве. Конечно, в таких условиях участники рынка будут рассматривать альтернативные возможности для ведения бизнеса».



Согласно постановлению правительства, обязательная маркировка молочной продукции должна начаться с 1 июня. Эксперимент по ее внедрению начался 15 июля прошлого года и должен завершиться 29 февраля, однако Минпромторг предложил продлить его до 31 мая, чтобы обеспечить неразрывный переход на обязательную маркировку. Правда, в конце прошлого года президент Владимир Путин обещал, что окончательное решение о введении маркировки будет приниматься по итогам эксперимента. 29 января на XI съезде «Союзмолоко» Артем Белов обратился к Минсельхозу с просьбой поддержать позицию союза: он настаивает, что необходимо предоставить промежуточный доклад о результатах проведения эксперимента по маркировке после его завершения в конце февраля.



Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут тогда признала, что даже агроведомство не обладает информацией «что вообще происходит, как идет этот эксперимент, какие есть нюансы, какие есть недостатки, успехи, как это производится технически и технологически». «Потому что там в основном участвуют малые компании и, как ни странно, точки продаж. Но никто не может ничего сказать, нам не очень понятно, почему, — сказала она (цитата по РИА «Новости»). — Мы совещание соберем, с Минпромторгом попробуем обсудить вопрос, на какой стадии находится эксперимент. Пока у нас ощущение, что он забуксовал. Может быть, поэтому сроки и попросили перенести».



По итогам совещания было принято решение направить основные вопросы участников эксперимента в Минсельхоз, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор маркировки) для дальнейшей совместной проработки на всех трех площадках, сообщил Минсельхоз. Также ведомство обратило внимание на необходимость ускорить процесс интеграции действующий системы электронной сертификации «Меркурий» с системой маркировки.



По информации «Интерфакса» кроме «Карата» о неготовности отрасли к введению маркировки на совещании в Минсельхозе сказали и другие производители молочных продуктов. Так, по оценке гендиректора петербургского молочного завода «Пискаревский» Георгия Житмарева, стоимость продукции вырастет на 10% только из-за увеличения в 2,5 раза расходов из-за изменения схемы логистики маркированных товаров. Гендиректор «Уфагормолзавода» Ильдар Файзулин сообщил, что на предприятии в ходе эксперимента программные продукты для маркировки удалось установить только на трех линиях из семи, и если на двух система более-менее заработала, то на третьей было 85% брака — коды не считывались.



По словам Белова, «Союзмолоко» будет стараться сделать обсуждение результатов эксперимента маркировки максимально публичным. Кроме того, сейчас разрабатывается методика оценки целесообразности ее введения. «Вчера было совещание в Минпромторге по этой теме, я выступил с предложением, чтобы после разработки методики молочную отрасль в качестве пилотной прогнали через нее, и мы реально посмотрели, насколько целесообразно внедрять маркировку, — рассказывает он. — Мы хотим, чтобы процесс был публичным, и на молоко посмотрели внимательнее, потому что пока мы видим, что никакой целесообразности и логичных причин для ее распространения на молочную отрасль нет. У нас действует система «Меркурий», которая обеспечивает контроль от фермы до прилавка и внедрять дублирующую систему, которая решает проблему контрафакта, нехарактерную для нашего сектора и пищевой отрасли в целом, нет никакого смысла».



Члены «Союзмолока» не участвуют в эксперименте по маркировке, однако ранее ряд компаний, входящих в союз, в том числе и «Карат», принимали в нем участие, когда маркировка рассматривалась как альтернатива «Меркурию», добавляет Белов. «Поэтому мы представляем, что происходит, и можем достаточно объективно оценивать целесообразность и стоимостью введения маркировки», — говорит он.



Массовый эксперимент по маркировке молочной продукции мог начаться еще 1 сентября 2018 года, о готовности участвовать в нем заявляли Danone, «Галактика» и «Карат». Затем инициатор проекта — Минпромторг — рассчитывал провести его с декабря 2018-го по декабрь 2019 года. Однако в феврале 2019-го глава ведомства Денис Мантуров, сказал, что сроки еще не определены и инициатива «находится на этапе согласования в правительстве». В итоге, когда эксперимент начался, в России уже действовала система обязательной электронной ветсертификации «Меркурий». Поскольку ведущие компании — переработчики молока выступали за маркировку при условии, что молочная продукция не будет включена в систему «Меркурий», в итоге они отказались от участия в эксперименте с маркировкой. Внедрение двух параллельных систем прослеживаемости увеличивает затраты для бизнеса, поясняли они.



Как сообщает пресс-служба ЦРПТ, в эксперименте по маркировке участвует более 450 компаний — как крупные и средние производители молочной продукции, так и фермеры, дистрибьюторы и розничные магазины. По расчетам центра, расходы на внедрение маркировки для малых предприятий с объемом переработки до 10 т молока в сутки составят 15-35 тыс. руб. в зависимости от производительности принтера этикеток, для тех, кто перерабатывает 10-100 т молока в сутки решение будет стоить от 150 тыс. руб. за камеру технического зрения, если производитель заказывает печать кодов DataMatrix в типографии, до 500 тыс. руб. за промышленный принтер, камеру технического зрения и оборудование агрегации. Для самых крупных предприятий с объемом переработки более 100 т молока в сутки интеграция маркировки может стоить от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Если маркировка будет наноситься в момент производства упаковки в типографии, то один код обойдется в 1/10 копейки, если предприятие решит оснастить свои производственные линии печатающим оборудованием, то 4 копейки на каждую единицу продукции. «Ни один из перечисленных способов — печатать кода заранее в типографии или в прямо на линии момент производства продукции — не сказывается отрицательно на цене для конечного потребителя», — отмечает ЦРПТ.

