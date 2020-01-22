Минпромторг предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции на три месяца — до 31 мая 2020 года, говорится в проекте постановления ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчики документа считают, что это позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки. «Дополнительно будет обеспечен полный и последовательный учет маркированной молочной продукции», — говорится в пояснительной записке к проекту. Изначально предполагалось завершить эксперимент 29 февраля.



Заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Реваз Юсупов говорит, что продление эксперимента до старта обязательной маркировки — логичный шаг, позволяющий привести календарь внедрения маркировки к стандарту, применяемому в других отраслях. «Все ранее запущенные в обязательном режиме товарные группы, в которых маркировка уже внедрена, проходила именно в таком режиме, — прокомментировал он ТАСС. — Отсутствие перерыва во внедрении делает процесс более понятным для участников отрасли и более комфортной их подготовку».



В середине ноября правительство утвердило дату старта обязательной маркировки молочной продукции с 1 июня 2020 года​. Тогда Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») называл недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов без оценки целесообразности ее применения. Изначально предполагалось, что вопрос будет решен после эксперимента, который начался в июле, однако методические рекомендации для его проведения утвердили лишь в ноябре. При этом все предложения бизнес-сообщества были исключены из итоговой версии, обращал внимание союз. «В эксперименте не участвуют крупнейшие российские предприятия, а список участников держится в строжайшем секрете от общественности. Надежность результатов такого эксперимента вызывает серьезные сомнения», — подчеркивал союз.



Изначально ведущие компании — переработчики молока были готовы участвовать в эксперименте и выступали за маркировку, но при условии, что молочная продукция не будет включена в систему «Меркурий». Однако работа в последней стала обязательной для всей отрасли с 1 ноября. В результате лидеры рынка отказались от эксперимента с маркировкой. «Участвовать во внедрении двух параллельных систем прослеживаемости мы не считаем возможным. Как из-за финансовой, так и из-за человеческой нагрузки», — говорила «Агроинвестору» представитель Danone. «С учетом отсутствия каких-либо преимуществ для отрасли и наличия возрастающих затрат для бизнеса, наша компания не поддерживает внедрение дублирующей системы прослеживаемости в виде маркировки», — соглашалась представитель PepsiCo.



Ранее гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорил, что молочная отрасль является одной из самых сложных с точки зрения производства и логистики, с короткими сроками годности продукции, сотнями форматов упаковки и более чем 2 тыс. заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года. Решение о многомиллиардных затратах для тысяч предприятий молочной отрасли принималось без учета мнения бизнеса и с нарушением законодательных норм, обращал внимание союз.



В декабре 2019 года президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Адыгее сказал, что введение обязательной маркировки молочной продукции не должно нанести ущерба отрасли, поэтому шаги в этом направлении должны быть «спокойными, мягкими, без суеты».



Вопрос о маркировке Путину задал гендиректор ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко» Константин Синецкий. По его словам, не самому большому предприятию для внедрения маркировки потребуется 60 млн руб., также придется платить за каждый код, который наносится на упаковку. Это приведет к удорожанию продукции минимум на 3% без учета технологических вопросов. При этом маркировка полностью дублирует уже существующую систему «Меркурий», подчеркнул он, также обратив внимание, что правительство приняло решение об обязательной маркировки без оценки целесообразности этой меры. Синецкий попросил президента дать распоряжение «вернуться в систему обсуждения целесообразности».



Система «Меркурий» внедрена и работает, однако в отличие от маркировки она не отвечает на все вопросы и не прослеживает всю цепочку движения продукции до покупателя, ответил глава государства. Нужно думать о потребителях и о том, чтобы продукция была идеального качества на уровне мировых стандартов и без фальсификата, подчеркнул Путин. «Нужно выработать такой оптимальный вариант проверки этого качества, его соблюдения и возможности, самое главное, конечному потребителю, если он хочет, прямо убедиться в качестве этого конечного продукта. Система «Меркурий» такой возможности не дает. Но любое внедрение чего бы то ни было должно быть крайне аккуратным», — акцентировал он, добавив, что окончательное решение будет приниматься по итогам эксперимента.



«Союзмолоко» ранее оценивало внедрение дополнительной системы прослеживаемости в отрасли в 20 млрд руб. в год (стоимость кодов маркировки для всей молочной продукции). Еще потребуется 25 млрд руб. на оборудование для нанесения маркировки.

