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Рынки
Молоко: потребление не растет, но цены на сырье высокие
Елена Максимова
Агроинвестор
6 января 2020
Какие важные тренды сложились в молочном секторе в 2019 году и останутся актуальными в 2020-м
В 2019 году цены на сырое молоко были на максимальном уровне
Фото: "Братья Чебурашкины. Семейная ферма"

Одним из основных трендов 2019 года в молочном секторе стала тенденция, связанная с остановкой роста потребления молока и молочных продуктов, которая наметилась еще в 2018-м. В 2020 году прироста потребления, по крайней мере серьезного, скорее всего, тоже ожидать не стоит, возможно, за исключением отдельных категорий. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Национального союза производителей молокаСоюзмолоко») Артем Белов. В прошедшем году доходы населения не повышались, поэтому не увеличивалось и потребление молочной продукции, хотя в определенных категориях, например, в йогуртовой и десертной группах, небольшой рост потребления все же наблюдался, рассказал он.

При этом спрос на сырое молоко в прошлом году значительно увеличился, что, по словам Белова, во-первых, связано со вступлением в силу с начала 2019-го новой редакции Техрегламента «О безопасности молока и молочных продуктов», во-вторых, с внедрением системы «Меркурий» и обелением рынка. «Соответственно, выросла и цена на сырое молоко. В этом году она была максимальной за всю историю нашего мониторинга, и даже летом держалась на уровне на 15-18% выше, чем в 2018-м, — сравнивает он. — Это создало хорошие условия для устойчивого развития производства».

Следующим важным трендом прошлого года стало снижение импорта, продолжает Белов. В 2018-м ввоз уменьшился на 40% по сравнению с 2014-м, и хотя в 2019-м он немного прибавил, что в первую очередь было связано с восстановлением запасов биржевых товаров, но в целом поставки находятся на достаточно низком уровне, говорит он. При этом объем экспорта, напротив, устойчиво увеличивается, и, по оценке «Союзмолока», в 2019 году он оказался на 5-6%больше, чем в 2018-м. Основной прирост пришелся на страны постсоветского пространства, уточняет глава союза. В наступившем году импорт продолжит сокращаться, а экспорт — увеличиваться, считает Белов.

Также к важным трендам 2019 года в молочном секторе он относит рост административного давления на бизнес со стороны государства. «Появляется дублирующая система прослеживания. По сути, сейчас этих систем уже четыре: документальная от ФНС, ЕГАИС, «Меркурий», а также вводимая маркировка, — перечисляет он. — Кроме того, есть ряд законодательных инициатив, ужесточающих для молокозаводов требования в части экологического законодательства и категорий опасности. Остро стоит проблема постоянного наложения штрафов за использование фермами навоза в качестве удобрения без специальной лицензии. «Союзмолоко» активно работает над тем, чтобы предприятия могли свободно использовать этот вторичный ресурс, однако эта проблема также оказывает давление на бизнес».

Кроме того, есть проблема с тем, что тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей сейчас выше, чем для промышленных предприятий, что, безусловно, не стимулирует инвесторов приходить в сектор, отмечает Белов. Также есть избыточный контроль с ветеринарной точки зрения, когда производители готовой продукции получают штрафы за наличие остаточных следов антибиотиков, ответственность за которые должен нести ветврач. «Эти и другие факторы негативно влияют на отрасль, — уверен он. — Полагаю, что в средне- и долгосрочной перспективе эта тенденция сохранится. В целом ужесточение законодательства может стоить бизнесу десятки миллиардов рублей».   

Гендиректор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев главным событием 2019 года для сектора называет включение молочной продукции в систему «Меркурий». А вот введение маркировки, которая должна стать обязательной с 1 июля 2020 года, он называет необоснованным. «Получается, что предприятия, еще толком не успев освоиться в системе «Меркурий», уже должны разбираться с новой системой прослеживаемости. Для начала стоило бы какое-то время поработать в «Меркурии», а потом уже обсуждать возможность введения маркировки», — уверен он.

При этом проблема с качеством молочной продукции пока не решена, продолжает Матвеев, в том числе потому что правила разделения на полке продукции и с заменителем молочного жира и натуральной молочной, которые действуют с 1 июля 2019 года, пока толком не работают. «Законодательно нигде не закрепили принципиальное разделение полки, сейчас в магазинах на ценниках пишут аббревиатуры «БЗМЖ» или «ЗМЖ» мелкими буквами, на которые далеко не все потребители обращают внимание», — сетует он.

По мнению Белова, тенденция обеления молочного рынка, начавшаяся в 2019 году, в 2020-м сохранится, однако темпы сокращения доли фальсификата будут носить затухающий характер. По оценке союза, сейчас доля фальсификата составляет 4,5-5%. «Цены на сырое молоко также останутся благоприятными для производителей, если не будет серьезных регуляторных изменений, — полагает он. — А вот повышение стоимости продукции на полке будут сдерживать возможности потребителя. Молочная продукция очень чувствительна к ценам, поэтому, несмотря на увеличение себестоимости производства, переработчики сильно ограничены в возможности поднять цены». В целом для производителей молочной продукции 2019 год стал достаточно хорошим — никаких потрясений в отрасли не было, говорит Матвеев. Он рассчитывает, что и 2020-й станет стабильным. «Нет никаких предпосылок для колебаний рынка, мы видим внимание к сельскому хозяйству со стороны правительства и не ждем потрясений», — заключает он.

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