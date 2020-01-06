Молоко: потребление не растет, но цены на сырье высокие

Одним из основных трендов 2019 года в молочном секторе стала тенденция, связанная с остановкой роста потребления молока и молочных продуктов, которая наметилась еще в 2018-м. В 2020 году прироста потребления, по крайней мере серьезного, скорее всего, тоже ожидать не стоит, возможно, за исключением отдельных категорий. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. В прошедшем году доходы населения не повышались, поэтому не увеличивалось и потребление молочной продукции, хотя в определенных категориях, например, в йогуртовой и десертной группах, небольшой рост потребления все же наблюдался, рассказал он.



При этом спрос на сырое молоко в прошлом году значительно увеличился, что, по словам Белова, во-первых, связано со вступлением в силу с начала 2019-го новой редакции Техрегламента «О безопасности молока и молочных продуктов», во-вторых, с внедрением системы «Меркурий» и обелением рынка. «Соответственно, выросла и цена на сырое молоко. В этом году она была максимальной за всю историю нашего мониторинга, и даже летом держалась на уровне на 15-18% выше, чем в 2018-м, — сравнивает он. — Это создало хорошие условия для устойчивого развития производства».



Следующим важным трендом прошлого года стало снижение импорта, продолжает Белов. В 2018-м ввоз уменьшился на 40% по сравнению с 2014-м, и хотя в 2019-м он немного прибавил, что в первую очередь было связано с восстановлением запасов биржевых товаров, но в целом поставки находятся на достаточно низком уровне, говорит он. При этом объем экспорта, напротив, устойчиво увеличивается, и, по оценке «Союзмолока», в 2019 году он оказался на 5-6%больше, чем в 2018-м. Основной прирост пришелся на страны постсоветского пространства, уточняет глава союза. В наступившем году импорт продолжит сокращаться, а экспорт — увеличиваться, считает Белов.



Также к важным трендам 2019 года в молочном секторе он относит рост административного давления на бизнес со стороны государства. «Появляется дублирующая система прослеживания. По сути, сейчас этих систем уже четыре: документальная от ФНС, ЕГАИС, «Меркурий», а также вводимая маркировка, — перечисляет он. — Кроме того, есть ряд законодательных инициатив, ужесточающих для молокозаводов требования в части экологического законодательства и категорий опасности. Остро стоит проблема постоянного наложения штрафов за использование фермами навоза в качестве удобрения без специальной лицензии. «Союзмолоко» активно работает над тем, чтобы предприятия могли свободно использовать этот вторичный ресурс, однако эта проблема также оказывает давление на бизнес».



Кроме того, есть проблема с тем, что тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей сейчас выше, чем для промышленных предприятий, что, безусловно, не стимулирует инвесторов приходить в сектор, отмечает Белов. Также есть избыточный контроль с ветеринарной точки зрения, когда производители готовой продукции получают штрафы за наличие остаточных следов антибиотиков, ответственность за которые должен нести ветврач. «Эти и другие факторы негативно влияют на отрасль, — уверен он. — Полагаю, что в средне- и долгосрочной перспективе эта тенденция сохранится. В целом ужесточение законодательства может стоить бизнесу десятки миллиардов рублей».



Гендиректор ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев главным событием 2019 года для сектора называет включение молочной продукции в систему «Меркурий». А вот введение маркировки, которая должна стать обязательной с 1 июля 2020 года, он называет необоснованным. «Получается, что предприятия, еще толком не успев освоиться в системе «Меркурий», уже должны разбираться с новой системой прослеживаемости. Для начала стоило бы какое-то время поработать в «Меркурии», а потом уже обсуждать возможность введения маркировки», — уверен он.



При этом проблема с качеством молочной продукции пока не решена, продолжает Матвеев, в том числе потому что правила разделения на полке продукции и с заменителем молочного жира и натуральной молочной, которые действуют с 1 июля 2019 года, пока толком не работают. «Законодательно нигде не закрепили принципиальное разделение полки, сейчас в магазинах на ценниках пишут аббревиатуры «БЗМЖ» или «ЗМЖ» мелкими буквами, на которые далеко не все потребители обращают внимание», — сетует он.



По мнению Белова, тенденция обеления молочного рынка, начавшаяся в 2019 году, в 2020-м сохранится, однако темпы сокращения доли фальсификата будут носить затухающий характер. По оценке союза, сейчас доля фальсификата составляет 4,5-5%. «Цены на сырое молоко также останутся благоприятными для производителей, если не будет серьезных регуляторных изменений, — полагает он. — А вот повышение стоимости продукции на полке будут сдерживать возможности потребителя. Молочная продукция очень чувствительна к ценам, поэтому, несмотря на увеличение себестоимости производства, переработчики сильно ограничены в возможности поднять цены». В целом для производителей молочной продукции 2019 год стал достаточно хорошим — никаких потрясений в отрасли не было, говорит Матвеев. Он рассчитывает, что и 2020-й станет стабильным. «Нет никаких предпосылок для колебаний рынка, мы видим внимание к сельскому хозяйству со стороны правительства и не ждем потрясений», — заключает он.

