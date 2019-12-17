«Молвест» вложил 2,4 млрд рублей в переработку сыворотки

Холдинг «Молвест» запускает переработку молочной сыворотки на Калачеевском сырзаводе в Воронежской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Производственная мощность предприятия составит 600 т сырья в сутки — весь объем сырзавода. Из нее будут выпускать концентрат сывороточного белка, сухую деминерализованную сыворотку и деминерализованный пермеат (порошок, получаемый в ходе извлечения белков из сыворотки методом ультрафильтрации). Инвестиции в проект составили 2,4 млрд руб.

По словам гендиректора «Молвеста» Анатолия Лосева, раньше сыворотка выливалась в канализацию и наносила вред экологии, хотя это уникальный продукт, который содержит лактозу, витамины и комплекс минеральных веществ. Он отметил, что сейчас в России перерабатывается только около 20% сыворотки, при этом значительный объем продукции, которую из нее производят, поставляется из-за рубежа. В частности, половина концентрата сывороточного белка, который используется для производства спортивного питания, — импорт. Холдинг планирует не только обеспечить потребности внутреннего рынка, но и в перспективе поставлять продукцию на экспорт в Китай, Вьетнам и ОАЭ.

По данным компании «НЭО Центр», 59% получаемой в стране молочной сыворотки идет на корм сельскохозяйственным животным, еще 20% сливается в поля или сточные воды и лишь 21% поступает на дальнейшую переработку. Руководитель проектов практики АПК компании Екатерина Михалева ранее рассказывала «Агроинвестору», что для организации переработки необходимо специализированное оборудование, а также существенные инвестиции. По ее словам, окупаемость возможна только на значительных объемах — для этого необходимо иметь крупные мощности по производству сыров и творожных продуктов для получения большого количества сыворотки. В конце 2017 года основатель «Молвеста» Аркадий Пономарев рассказывал, что перерабатывать сыворотку планируется на молочном комбинате «Воронежский», стоимость проекта оценивалась в 1 млрд руб. Однако в итоге проект был реализован на Калачеевском сырзаводе, поскольку там объем получаемой сыворотки в 3,5 раза больше.

Ранее о планах построить на территории «Сырного кластера» в Дмитровском городском округе (Московская область) завод по производству сыров и сухих молочных продуктов заявила компания «Звезда Подмосковья» («УВА-молоко»). Она намерена перерабатывать 146 тыс. т сыворотки в год. Инвестиции в проект превысят 1 млрд руб. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин отмечал, что переработка молочной сыворотки позволяет минимизировать экологические риски. Кроме того, получаемая продукция является ценным сырьем для производства детского, диетического и спортивного питания.

Холдинг «Молвест» основан в 2006 году на базе молочного комбината «Воронежский», является одним из ведущих производителей молочной продукции в Центрально-Черноземном регионе. В состав холдинга входят восемь перерабатывающих предприятий, четыре молочных комплекса, восемь молочных ферм, комбикормовые заводы и сеть фирменных магазинов. Компания перерабатывает более 480 тыс. т молока в год и выпускает свыше 200 наименований молочной продукции под брендами «Вкуснотеево», «Нежный возраст», «Иван Поддубный» и другими. Сырный завод в Калачеевском районе Воронежской области «Молвест» приобрел в 2010 году.