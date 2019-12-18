Совладелец «Лукойла» обвинил коров в ухудшении экологии

Коровы больше вредят экологии, чем автомобили, заявил вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун в ходе презентации стратегии развития компании до 2035 года, сообщает РИА «Новости». По словам топ-менеджера, корова выделяет больше метана, однако об этом говорить «не модно». «Есть фермеры, которые выйдут на улицы и блокируют подход к Европарламенту», — пояснил он. Поэтому производители веганских котлет наносят реальный удар по парниковым газам, уверен Федун. По его мнению, распространение такой продукции в ближайшие 30 лет приведет к тому, что эмиссия парниковых газов сократится на 10-15%. «Сегодня девять десятых всего зерна, которое производится в мире, идет на корм скота, и из съеденного килограмма только 10% передается потребителю, все остальное идет выхлопом в атмосферу. <…> Поэтому неслучайно такие компании по распространению веганских котлет <…> - это борьба с глобальным потеплением», — отметил он.

Ранее председатель совета директоров Danone Эммануэль Фабер в интервью РБК рассказывал, что на фоне заботы людей об экологии в мире будет уменьшаться потребление молочной и мясной продукции. Поэтому компания рассчитывает втрое увеличить продажи растительного молока.

По мнению заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрата Хайруллина, аргумент об экологии используется в Евросоюзе для ограничения поголовья КРС и снижения конкуренции на внутреннем рынке. Главная цель тех, кто к нему прибегает, — не допустить перепроизводства и разорения фермеров. А задача разговоров про выбросы метана — стимулировать производство биогаза и создание энергетической безопасности ЕС, говорил он «Агроинвестору».

Главный аналитик «Черкизово» Андрей Дальнов напоминает, что легенда о «корове-разрушительнице», которая вот-вот погубит планету, провоцируя глобальное потепление, появилась в начале 2000-х годов. «Но факты из американской статистики никак не подтверждают подобные тезисы. В США сельское хозяйство занимает почетное последнее место по объему выброса парниковых газов. В первую тройку, как и следовало ожидать, вошли транспорт, электроэнергия, промышленные предприятия», — отмечает он, добавляя, что США являются мировым лидером в производстве говядины с ежегодным объемом выпуска около 12,5 млн т. «Невероятная и запредельная смесь изолятов растительного белка, рапсового и кокосового масел, склеенная при помощи десятка других ингредиентов в подобие котлет, преподносится как полезная и питательная еда. И с новой силой обсуждается деструктивное влияние животноводства на планету. Но человечество ест мясо пару миллионов лет, и, с большой вероятностью, мы генетически не приспособлены к радикальной растительной диете», — считает он.

По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IРСС — Intergovernmental Panel on Climate Change), основной причиной наблюдаемых в последние десятилетия изменений климата с 95%-ной достоверностью является антропогенный фактор. Интенсивный рост эмиссии парниковых газов (углекислого газа СО2, метана СН4, закиси азота N2О и др.), начиная с доиндустриального периода (1850 год), приводит к нарушению до того стабильного радиационного баланса между приходящими от Солнца и уходящими от Земли потоками тепла, рассказал «Агроинвестору» климатолог Андрей Киселев из Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (Климатический центр Росгидромета). «В колебания климата вносит вклад и собственная (естественная, не связанная с внешними воздействиями) изменчивость климатической системы, хотя определяющая роль в наблюдаемых изменениях сейчас уже принадлежит антропогенному фактору», — добавляет он. В том числе на климат оказывает влияние и сельское хозяйство, хотя в России его воздействие носит локальный характер. Например, смена возделываемых в регионе агрокультур, распашка новых земель, неумелая ирригация (заболачивание участка местности) сказываются на отражательной способности поверхности (альбедо) и, как следствие, на локальном, но не глобальном климате, объясняет Киселев.

В глобальном масштабе разведение крупного рогатого скота в определенной мере чревато увеличением выбросов метана — второго по значимости антропогенного парникового газа, поскольку в кишечнике этих животных создаются оптимальные условия для жизнедеятельности анаэробных бактерий, производящих метан, продолжает он. В России этот источник метана находится на третьем месте после лидирующей с большим отрывом энергетики и захоронения твердых отходов в земле и составляет около 6% от всеобщего российского выброса СН4. Киселев также обращает внимание на необходимость развития лесоводства в стране. «Как известно, лес — легкие планеты, но это справедливо лишь по отношению к молодому лесу, его старение влечет за собой заболевание, гниение, после чего лес превращается в производителя парниковых газов, в первую очередь СО2, — подчеркивает он. — Поэтому повышение культуры лесоводства, животноводства и земледелия — непременное условие российского вклада в борьбу с негативными изменениями климата».

14 декабря завершились международные переговоры по климату под эгидой ООН. Ключевые документы, развивающие Парижское соглашение и сотрудничество стран в области сохранения климата, в итоге не были приняты. В ходе переговоров Россия заявляла, что ее цель до 2030 года — сократить выбросы парниковых газов до 70-75% от уровня 1990 года при условии максимального учета поглощающей способности лесов. Сейчас готовятся указ президента о национальной цели сокращения выбросов парниковых газов до 2030 года, национальный план по адаптации экономики к климатическим изменениям, а также долгосрочная стратегия развития до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Росгидромета Игоря Шумакова. Также обсуждается идея использовать заброшенные сельхозземли для лесоводства. Президент Владимир Путин ранее планировал дать поручение правительству рассмотреть такой вариант, правда, уточняя, что лучше было бы вернуть эти земли в сельхозоборот.