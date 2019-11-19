Danone утроит продажи растительного молока

Председатель совета директоров Danone Эммануэль Фабер в интервью РБК рассказал о планах утроить продажи растительных напитков, которые сейчас приносят около 15% выручки. Он заявил, что потребление молочных продуктов в мире будет уменьшаться. Уже в ближайшее время оно снизится на 20%, это обусловлено заботой людей об экологии планеты и о своем здоровье, говорит Фабер. Сокращение, прежде всего, затронет молоко и сыры, в меньшей степени — кисломолочные продукты благодаря содержанию в них незаменимых для человеческого организма аминокислот.



Тренд на потребление «безмолочных» аналогов молочной продукции продолжается, подтверждает исследование GfK. По данным компании, по итогам первого полугодия продажи в сегменте растительных «молочных» напитков вырос в три раза в натуральном выражении к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на то, что они в разы дороже натуральных молочных.



Потребление молока и молочных продуктов в России снижается, следует из данных Росстата. В прошлом году оно составило 229 кг на душу населения, что на 17 кг меньше, чем было в 2012-м. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что потребление молочных продуктов стало ощутимо сокращаться, начиная с 2014 года, что обусловлено падением доходов населения. «Молочная категория очень чувствительна к ценам на рынке и доходам потребителей. До 2014 года, когда доходы населения росли, потребление молочных продуктов ежегодно увеличивалось на 5-6% в зависимости от категории, — рассказал «Агроинвестору» Белов. — Сейчас уровень потребления в России невысокий в сравнении с советским периодом и развитыми странами. Однако, по нашим оценкам, в ближайшее десятилетие оно может вырасти на 20-25%».



«В пересчете на молоко на одного человека в стране производят всего 130-135 л товарного молока, идущего в переработку», — приводит данные заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, президент «Союзмолока» Айрат Хайруллин. Он считает, что сравнивать мировые традиции с тем, что происходит в нашей стране, преждевременно. «В развитых странах потребление молочных продуктов находится на гораздо более высоком уровне, и если там произойдет снижение, например, с 350 кг до 280-300 кг/чел. в год, трагедии не случится», — уверен он. При этом, по его мнению, с утверждением о 20%-ном сокращении потребления молочных продуктов в мире трудно согласиться, ведь многочисленное и растущее население Китая и Юго-Восточной Азии до сих пор потребляет очень мало молочных продуктов. Там потребление молока растет, компенсируя возможное снижение в развитых странах. По прогнозу ФАО, в этом году среднедушевое потребление молочной продукции в мире составит 110,4 кг, что на 0,3 кг больше, чем в 2018-м.



Руководитель проектов практики АПК компании «НЭО Центр» Екатерина Михалева считает, что тенденция снижения потребления молочных продуктов в мире действительно ощутима. Она связана с тем, что люди ищут альтернативу продуктам животного происхождения. Также все большую популярность набирает гипотеза о вреде молока для человеческого организма. «Но на российском рынке она пока не столь ярко проявляется, — считает Михалева. — За прошедший год россияне стали покупать меньше традиционных молочных продуктов (молока, кефира, творога и сметаны), однако снижение не столь заметно — около 0,5%. Также примерно на 5% уменьшился интерес потребителей к премиальным молочным продуктам (йогурты, творожки и другое), но тут уже вмешивается экономическая составляющая».



Молочная продукция в магазинах сильно дифференцирована по стоимости в зависимости от производителя. В связи с общим снижением покупательной способности наблюдается отток спроса в сторону более дешевых молочных продуктов, соглашается Хайруллин. Он считает, что аргумент об экологии используется в Евросоюзе для ограничения поголовья КРС и снижения конкуренции на внутреннем рынке. Главная цель тех, кто к нему прибегает, — не допустить перепроизводства и разорения фермеров. А задача разговоров про выбросы метана — стимулировать производство биогаза и создание энергетической безопасности ЕС.



Что касается растительных напитков, то Хайруллин считает, что они не смогут полностью заменить натуральную молочную продукцию в рационе человека. «Свою нишу они займут. Это действительно модный, растущий тренд. Но на определенном этапе рост стабилизируется и, скорее всего, их потребление даже снизится снова в пользу натуральных молочных продуктов», — не исключает он.



Белов прогнозирует, что продажи растительных напитков могут расти на несколько десятков процентов в год. Высокие темпы обусловлены изначально низкой базой, объем рынка в денежном выражении небольшой. При этом увеличение потребления молочной продукции на 2-3% в мире сохранится в ближайшее десятилетие за счет растущего рынка Юго-Восточной Азии. Поэтому российские компании имеют хороший потенциал для увеличения производства и сбыта как на внутреннем рынке, так и за рубежом, уверен он.



Михалева согласна, что молочная отрасль в России будет продолжать развиваться. В то же время, спрос на растительное молоко в европейских странах уже сопоставим со спросом на натуральное. «Заявляя о планах производить растительные напитки, Danone подхватывает мировую тенденцию. При успешной реализации стратегии компания займет пока свободную в массовом сегменте нишу и обеспечит себе увеличение выручки», — говорит эксперт. Она называет и другие перспективные направления на рынке — это производство и продажа ароматизированного молока, молока без содержания лактозы (для людей с непереносимостью этого вещества) и молока А2 (без бета-казеина типа А1).

