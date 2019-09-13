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Технологии
Российские сети начинают продажи растительного мяса
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
13 сентября 2019
К 2020 году поставки Beyond Meat в страну вырастут в 10 раз
Растительное мясо Beyond Meat состоит из горохового белка, воды и масла
Фото: Beyond Meat

Растительное мясо американского производителя Beyond Meat, созданное на основе горохового белка, начали использовать ресторанные и торговые сети в России. Как сообщает Alianta Group, эксклюзивный дистрибутор Beyond Meat в России, растительные бургеры можно заказать в ресторанах холдинга White Rabbit Family, в сети бургерных «Ракета», заведениях «Горыныч», Chicha, Luciano, Zodiac, Mushrooms, Benedict.

Также продукт появился в меню TGI Friday`s, в ближайшее время появится в заведениях сетей Pizza Hut, продавать альтернативное мясо в рознице намерены «Перекресток» и «Азбука вкуса», сообщает газета «Коммерсантъ». Представитель Alianta Group сообщил «Коммерсанту», что к 2020 году объем ввозимого в страну растительного мяса планируется нарастить примерно в десять раз, с нынешних 2,7 т до 27 т в месяц.

Мясо Beyond Meat в начале октября добавит в свое меню сеть «Теремок», сообщил ее основатель Михаил Гончаров на своей странице в Facebook. «Пока есть одно главное ограничение для этого продукта — цена. Котлета с пюре или блин с котлетой Beyond Meat получаются у нас как минимум по цене продажи — 449 руб. Понятно, что по такой цене продукт в наших «Теремках» пока что не может быть конкурентоспособным, но тем не менее мы решили в самое ближайшее время запустить его на тест на ограниченном числе ресторанов», — написал Гончаров.

Beyond Meat существует с 2009 года в США, среди основных ее инвесторов — основатель Microsoft Билл Гейтс, сооснователь Twitter Биз Стоун, актер Леонардо Ди Каприо, бывший CEO McDonald`s Дон Томпсон. Растительное мясо состоит из горохового белка, воды и масла, и является на 100% веганским, однако по консистенции, запаху, вкусу и цвету их практически невозможно отличить от обычного мяса, говорится на сайте Alianta Group. Сейчас растительное мясо можно купить в 32 тыс. розничных точек в США, а в 2018-м начались продажи в Европе. Помимо Beyond Meat разработкой альтернативного мяса занимаются Impossible Foods, Tyson Foods, Nestle, Cargill.

По оценке инвестбанка Barclays, объем мировых продаж альтернативного мяса может достичь $140 млрд в течение десяти лет и составить 10% от всего объема рынка мяса. Сейчас доля продукции из заменителей мяса оценивается в 1%, однако она будет расти — разработки производителей искусственного мяса вызвали позитивную реакцию у потребителей, отмечается в исследовании Barclays. Тем не менее у развития данного сегмента есть и риски, в первую очередь, из-за опасения покупателей в натуральности продукта. «Учитывая его химическое происхождение, выращенное в лаборатории мясо в будущем будет сталкиваться с этой проблемой», — указано в исследовании. А продукты из растительных заменителей мяса могут вызывать беспокойство покупателей из-за веществ, которые добавляются для улучшения вкуса.

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