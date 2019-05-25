Мировой рынок съедобных насекомых вырастет до $1,2 млрд к 2023 году

ФАО прогнозирует рост рынка съедобных насекомых до $1,2 млрд к 2023 году. Причем наибольшая прибавка ожидается не за счет Азиатско-Тихоокеанского региона, где употребление в пищу насекомых является привычным делом, а Европы и Латинской Америки: буквально за пять лет они покажут почти трехкратный рост — со $170 млн до $500 млн. Северная Америка вырастет более чем в три раза — до $154 млн. На традиционных потребителей — страны АТР — будет приходиться менее половины емкости рынка, $477 млн.



Сейчас для животноводства (как традиционного источника белка) используется около 70% всех земель сельхозназначения, а всего для скотоводства занято 30% всей суши. Треть из этих земельных ресурсов приходится на выращивание корма для самого скота. С учетом текущих темпов потребления, к 2050 году вместо сегодняшних 70 млрд голов сельхозживотных, необходимых человечеству для еды, потребуется 100 млрд голов, приводит данные руководитель центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. По его словам, производство 1 г протеина из говядины или баранины занимает больше 1 м². «Однажды нам просто может не хватить земли для производства животных в пищу», — рассказал «Агроинвестору» эксперт. В этой ситуации человечество вынуждено искать другие виды пищи, и прежде всего белка. Говоря об альтернативном протеине, подразумеваются три вида продукции: культивируемое (искусственное) мясо, растительные заменители мяса и как раз насекомые, добавляет Шеремет.





Фото: primalfuture. co.nz



Насекомые уже составляют традиционную часть многих региональных и национальных рационов питания. По данным ФАО, минимум 2 млрд человек употребляют в пищу 1,9 тыс. видов насекомых. Больше всего съедобных видов обитает в Китае, Таиланде, Индии и Мексике.



По сравнению с традиционными сельхозживотными насекомые потребляют намного меньше ресурсов. Например, для производства 1 кг съедобного белка из насекомого требуется в 500 раз меньше воды, чем для выращивания 1 кг говяжьего белка, рассказывает старший научный сотрудник лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФИЦ питания и биотехнологии Эльвира Садыкова. Также насекомые, пропагандируемые в качестве пищи, выделяют значительно меньше парниковых газов, чем большинство животных (метан, например, производится только несколькими группами насекомых, например термитами и тараканами) — в среднем примерно в 613 раз. Выбросы аммиака, связанные с выращиванием насекомых, также намного ниже, чем те, которые связаны с производством обычного скота, например свиней.



Поскольку насекомые холоднокровны, у них очень эффективная конверсия корма: сверчкам, например, нужно в 12 раз меньше корма, чем КРС, в четыре раза меньше, чем овцам, и в два раза меньше, чем свиньям и цыплятам-бройлерам для производства одинакового количества белка. Сбор/выращивание насекомых — это низкотехнологичный вариант инвестиций с низким капиталом, который обеспечивает доступ к белку даже беднейшим слоям общества.

