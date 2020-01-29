В этом году валовой надой молока может достигнуть 32 млн тонн

В 2020 году производство сырого молока в России может составить 31,6-32 млн т. Такой прогноз озвучила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на XI съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), организованном в ходе выставки Agros Expo. Лут добавила, что 32 млн т — это амбициозный показатель. Также она обратила внимание, что уровень самообеспеченности молоком, предусмотренный Доктриной продовольственной безопасности (90%), по-прежнему не достигнут. По словам Лут, в 2019 году этот показатель, оценочно, составил 85,1%, в этом планируется выйти на отметку 86,5%. Первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов уточнил, что производство молока может увеличиться на 600 тыс. т за счет повышения продуктивности коров.



По данным Росстата, в прошлом году все хозяйства страны произвели 31,3 млн т молока, что на 2,4% больше, чем в 2018-м. Валовой надой почти вернулся на уровень 2010 года (31,5 млн т), когда в отрасли началось падение и стагнация показателей, продолжавшиеся в течение шести лет. Основной вклад в увеличение производства в прошлом году внесли сельхозорганизации, надой которых вырос на 4,4% почти до 17 млн т. КФХ прибавили 5,7% до 2,65 млн т, хозяйства населения продолжают сокращать производство, в прошлом году оно уменьшилось на 1,1% и составило 11,7 млн т. Позитивная динамика в том числе связана с инвестиционной привлекательностью отрасли, этому способствует господдержка и благоприятная ценовая конъюнктура: по данным «Союзмолока», в прошлом году средняя цена на сырое молоко составила 24,9 руб. за кг, что на 8,8% выше, чем в 2018-м. В этом году сохраняются все меры господдержки молочной отрасли, уточнила Лут.



Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов в ходе съезда отметил, что правильнее учитывать только товарное молоко, а не надой во всех хозяйствах. В прошлом году объем товарного молока составил около 19,7 млн т. Общий объем молочного рынка в России за 2019 год, по данным союза, увеличился на 4,6% до 28,6 млн т в пересчете на молоко. Это на 1,2 млн т больше, чем в 2018-м. Среднее потребление молочной продукции выросло примерно на 3% до 236-237 кг на человека в год. Спрос на молоко во многом увеличился благодаря обелению рынка — внедрению системы электронной ветсертификации «Меркурий». Также позитивно сказалось изменение маркировки продуктов, содержащих заменители молочного жира и требование при продаже размещать их отдельно от натуральных молочных.



При этом к введению маркировки молочной продукции, которая должна начаться с 1 июня, отрасль в основном относится негативно, считая эту систему дублирующей функции «Меркурия» и повышающей нагрузку на бизнес. Белов обратился к Минсельхозу с просьбой поддержать позицию союза: он настаивает, что необходимо предоставить промежуточный доклад о результатах проведения эксперимента по маркировке после его завершения в конце февраля. Ранее Минпромторг предложил продлить эксперимент до 31 мая, чтобы обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки.



По словам Оксаны Лут, агроведомство уделяет особое внимание вопросу маркировки молочной продукции. И хотя Минсельхоз не исключает, что эксперимент немного забуксовал, и именно поэтому Минпромторг хочет его продлить, тем не менее, ведомство обязано следовать распоряжению правительства, согласно которому маркировка станет обязательной. В конце прошлого года президент Владимир Путин обещал, что окончательное решение о введении маркировки будет приниматься по итогам эксперимента. Лут признала, что у Минсельхоза нет полной информации о ходе эксперимента по маркировке молочной продукции, какие есть недостатки и успехи, как он производится технически и технологически. Представители ведомства на этой неделе планируют провести совещание с Минпромторгом и участниками эксперимента, добавила она.



Также в ходе съезда Оксана Лут сообщила, что кроме обеспечения внутреннего рынка не менее важная задача молочной отрасли — развитие экспорта. В прошлом году поставки за рубеж молочной продукции составили около $280 млн, целевой уровень на перспективу — $800 млн. Лут признала, что пока такой объем кажется недостижимым, однако призвала все-таки расширять поставки на внешние рынки, заверив, что Минсельхоз будет помогать в этом. Управляющий акционер «Комос Групп» (в состав холдинга входит молочный комбинат «Милком», в частности выпускающий продукцию под брендом «Село Зеленое») Андрей Шутов обратил внимание, что развитию экспорта мешает высокая себестоимость молока, а также стоимость логистики. Перевозки в России в пять-шесть раз дороже, чем у конкурентов из других стран, поэтому необходимо субсидировать тарифы, считает он. По словам Лут, Минсельхоз продолжит работу с РЖД и Минтрансом в этом направлении.

