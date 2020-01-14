В этом году производство молока продолжит расти

В прошлом году производство товарного сырого молока в сельхозорганизациях выросло на 4-4,5% или 650-700 тыс. т по сравнению с 2018-м, оценил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В этом году позитивная динамика в секторе продолжится, считают эксперты.



Правда, несмотря на увеличение производства, стадо молочных коров в прошлом году сократилось примерно на 60 тыс. животных, однако продуктивность при этом выросла на 6%. «Высокая инвестиционная активность в Европейской части страны, а также дальнейшая концентрация поголовья в крупных хозяйствах корпоративного сектора позволили за год увеличить объемы производства сырого молока в ЦФО, по предварительным оценкам, на 7% (+310 тыс. т), в ПФО — на 4,5% (+230 тыс. т)», — говорится в сообщении на сайте ИКАР.



По данным Минсельхоза на конец прошлого года, суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 45,1 тыс. т, что на 7,7% больше, чем в 2018-м (3,2 тыс. т). Средний надой молока от одной коровы увеличился на 1,35 кг и достиг 16,28 кг.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» говорил, что в 2019 году производство товарного молока в России увеличится на 600-700 тыс. т или примерно на 2,5-2,7%. По словам Белова, сектор растет достаточно устойчивыми темпами за счет того, что в последние годы в нем сформировалась хорошая доходность, господдержка работает и мотивирует инвесторов наращивать производство. В 2020 году такая динамика сохранится, и производство сырого молока прибавит примерно 700 тыс. т или 3%, считает глава союза.



По словам Белова, в этом году цена была максимальной за всю историю мониторинга «Союзмолока», и даже летом держалась на уровне на 15-18% выше, чем в 2018-м. «Это создало хорошие условия для устойчивого развития производства», — ранее говорил он «Агроинвестору». Если не будет серьезных регуляторных изменений, цены на сырое молоко в этом году останутся благоприятными для производителей, прогнозирует он. В 2019-м почти не было сезонного снижения цен на молоко, что стало «примечательной особенностью года», отмечает ИКАР. Так, в весенне-летний период индексы цен снизились в среднем лишь на 10-30 коп./л, после чего осенью начался сезонный рост цен. В предыдущие годы в период «большого молока» цены опускались на 2-3 руб./л, напоминает ИКАР.



Среди причин быстрого восстановления цен ИКАР называет рост спроса переработчиков на молоко-сырье, что стало итогом повышения мировых цен на молочные товары, а также работы по «обелению» рынка: в частности, в прошлом году молочную продукцию начали сертифицировать в системе «Меркурий».

