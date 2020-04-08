Минсельхоз не ожидает дефицита лимонов после запрета их импорта из Турции

Минсельхоз не ожидает, что ограничения на вывоз лимонов из Турции приведут к их дефициту на российском рынке, так как эта продукция может импортироваться и из других стран, с которыми налажены торговые связи в части импорта фруктов. В их число входят Аргентина, Египет, Бразилия, страны Южной Африки, сообщает ТАСС. «Напомним, что летом прошлого года поставки лимонов в Россию из этой страны также практически не осуществлялись», — добавляет ведомство (цитата по ТАСС), обращая внимание, что несмотря на это обеспечение российского рынка лимонами не ухудшилось. «В летний период Турция практически не поставляет лимоны в Россию, поэтому риски для обеих стран минимальны», — подтвердил «Агроинвестору» партнер «НЭО центра» Владимир Шафоростов.



О запрете экспорта лимонов из Турции стало известно накануне. Турецкие СМИ сообщают, что это связано с высоким спросом на них внутри страны и выросшими ценами при относительно небольшом урожае. Ограничения продлятся до конца августа этого года.



В сети «Магнит» ТАСС рассказали, что турецких лимонов в магазинах немного, основные поставки идут из Азербайджана, Узбекистана и стран Ближнего Востока. «Чтобы удовлетворить спрос на лимоны, компания задействует поставки данной продукции из стран южного полушария», — сообщил представитель «Магнита» (цитата по ТАСС). «Лента» развивает поставки лимонов из ЮАР и Аргентины и не ожидает дефицита продукции. Представитель Х5 Retail Group добавил, что компания ищет поставщиков из других стран, готовых отгружать продукцию с аналогичным качеством и ценой.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков поддерживает Минсельхоз: серьезного дефицита ждать не стоит. «Он может быть в течение двух-трех недель, пока ритейлеры переориентируются на других импортеров. Все-таки лимон растет в очень многих странах: Израиле, Китае, Марокко, Узбекистане, Абхазии, да и в России в некоторых регионах он есть, просто в промышленных масштабах его у нас не выращивают», — рассказал он «Агроинвестору». По словам Глушкова, в зависимости от года, от 50% до 70% лимонов в российских магазинах были турецкими. Всего в Россию ежегодно завозится около 200 тыс. т лимонов на сумму примерно $200 млн, добавляет он. Шафоростов подтверждает, что большая часть лимонов в России — турецкие, но мы их импортируем не только из этой республики.



«Спрос на лимоны в последнее время очень сильно вырос. Если раньше оптом они продавались за 75 руб./кг, то сейчас килограмм стоит около 400 руб. Но это связано не с Турцией», — продолжает Глушков. Рост спроса вызван сообщениями о том, что лимон якобы может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией. «В целом, наверное, он иммунитет и укрепляет, но говорить о том, что защищает от заболевания, конечно, нельзя», — заключает он.



По информации Росстата, в марте лимоны подорожали в среднем на 7,8% по сравнению с февралем. ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Руспродсоюза Ирину Нагайцеву сообщил, что если 27 марта лимоны в опте стоили 110-170 руб./кг то к концу прошлой недели — 220-430 руб./кг. По ее словам, рост цен, в первую очередь, вызван снижением поставок из Турции, которая весной традиционно является основным поставщиком лимонов на российский рынок. Кроме того, спрос на лимоны на прошлой неделе сильно возрос, что спровоцировало удорожание, добавила она.



6 апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. По словам начальника управления контроля АПК ФАС Анны Мирочиненко, в основном такая тенденция наблюдается в небольших магазинах и на рынках. Она добавляла, что, согласно данным на 1 апреля, в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга лимоны в среднем стоили менее 145 руб./кг. В то же время в других сетях их стоимость варьировалась от 230 руб./кг до 899 руб./кг.



Согласно данным электронной системы Россельхознадзора «Аргус-Фито», с конца марта — начала апреля заметно увеличились объемы ввоза в Россию отдельных видов растительной продукции, в частности свежих имбиря и чеснока. При этом резкого увеличения импорта лимонов сейчас не наблюдается, сообщает служба. За первые три месяца 2020 года объем поставок лимонов по сравнению с первым кварталом 2019 года вырос на 5% — с 60 тыс. т до 63 тыс. т, а за период с 1 по 6 апреля по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизился более чем вдвое — с 4 тыс. т до 1,8 тыс. т. Крупнейшим поставщиком лимонов в Россию является Турция: в этом году оттуда ввезли 50 тыс. т или 80% от общего объема ввоза, в 2019-м было импортировано 104 тыс. т из 223 тыс. т (47%).

