Импорт цитрусовых из Китая будет ограничен

Россельхознадзор с 6 января введет временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая, сообщило ведомство по итогам переговоров с Главным таможенным управлением КНР, которые прошли при участии Минсельхоза России.

16 декабря российская служба сообщала, что усиливает карантинный фитосанитарный контроль за ввозом цитрусовых из Китая в связи с неоднократными обнаружениями в них карантинных вредных организмов. По информации Россельхознадзора, в этом году было выявлено семь случаев обнаружения восточной фруктовой мухи и многоядной мухи-горбатки в цитрусовых, поступивших из КНР. Тогда же ведомство предупредило, что при повторных обнаружениях карантинных вредных объектов в растительной продукции оставляет за собой право ввести временные ограничения на поставки.

Сейчас при обсуждении поставок цитрусовых из Китая в Россию, Россельхознадзор отметил, что принимаемые китайской стороной меры для выполнения российских требований не доказали свою эффективность. Служба продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемой в нашу страну продукции. Ограничения на ввоз цитрусовых будут действовать до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер, говорится в сообщении Россельхознадзора.

Также в ходе переговоров обсуждались поставки семечковых и косточковых плодов из Китая в Россию, ввоз которых был ограничен в августе также из-за неоднократного выявления в продукции опасных карантинных объектов. Россельхознадзор уведомил представителей Главного таможенного управления КНР, что проведенные инспекции мест выращивания и хранения фруктов показали недостаточную эффективность системы карантинного фитосанитарного контроля продукции, отправляемой на экспорт, поэтому ограничения на поставки продолжат действовать. Однако ведомство готово снова направить в Китай своих специалистов для проведения аналогичной инспекции.

Цитрусовые — главная позиция российского продовольственного импорта, следует из данных ФТС. К 8 декабря за рубежом было закуплено 1,4 млн т на $1,1 млрд, тогда как общий объем ввоза продовольствия оценивался в $26,34 млрд. По итогам трех кварталов импорт цитрусовых из Китая составил около 73 тыс. т на $57,3 млн. В 2018-м из страны было ввезено 180 тыс. т из общего объема почти 1,7 млн т. Основным поставщиком цитрусовых в Россию в прошлом году была Турция с 578,5 тыс. т (34,4%). За три квартала 2019-го на первом месте был Египет с 266,2 тыс. т, на второй позиции располагалось Марокко со 179,5 тыс. т, Турция была третьей со 165,8 тыс. т.