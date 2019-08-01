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Россельхознадзор запрещает ввоз фруктов из Китая
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
1 августа 2019
Причина — неоднократное выявление карантинных объектов
Китай — один из крупнейших поставщиков фруктов в Россию
Фото: Pixabay

Россельхознадзор объявил о приостановке с 10 августа ввоза из Китая семечковых и косточковых агрокультур. Как говорится в сообщении ведомства, решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в Россию растительной продукции, зараженной опасными, карантинными для России объектами. «Так, в 2018—2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях. Основные выявления приходятся на семечковые и косточковые культуры», — отмечается в сообщении.

Россельхознадзор утверждает, что по каждому факту направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая, а также шесть раз обращался к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. Однако инспекции так и не были проведены.

«Россельхознадзор ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», — уточняет российская служба. Кроме того, она заявила о необходимости пересмотра процедур допуска продукции из Китая, действующих с 1990-х годов. В соответствии с ними поставки осуществляются по упрощенной схеме, к импорту разрешена продукция из любой провинции КНР, без ограничений по местам и районам производства.

Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. По данным ФТС, в 2018 году из Китая в Россию было импортировано 424 тыс. т фруктов и орехов на сумму $423 млн. В том числе 180 тыс. т цитрусовых, 129 тыс. т яблок, 39 тыс. т груш, 19,6 тыс. т персиков и нектаринов, 7,4 тыс. т винограда. Кроме того, из Китая в прошлом году было поставлено более 475 тыс. т овощей, включая 94 тыс. т лука и чеснока, 88 тыс. т томатов, 53 тыс. т картофеля, 47 тыс. т моркови, 25 тыс. т огурцов.

Китай является крупнейшим поставщиком яблок и ряда других фруктов в Россию во втором квартале года, отмечает президент Плодоовощного союза Анатолий Куценко. Однако в первом, третьем и четвертом кварталах он основным поставщиком не является. «Сейчас второй квартал закончился, поэтому во второй половине текущего года мы не видим больших проблем по замещению продукции из Китая в случае, если ограничения Россельхознадзора будут введены. В первую очередь, объемы заместятся за счет собственного производства — а мы ожидаем прибавку производства плодово-ягодной продукции, в том числе семечковых и косточковых. Кроме того, вновь открыта Беларусь», — сказал «Агроинвестору» Куценко. По его словам, до второго квартала следующего года еще почти год: за это время могут быть проведены мероприятия по предупреждению появления карантинных объектов в китайской продукции, и она будет допущена на российский рынок.

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