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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Аналитика

Минсельхоз: рост производства сельхозпродукции превысит 4% в 2020 году

Увеличение ожидается несмотря на неблагоприятную погоду и пандемию

Екатерина Шокурова, Инна Ганенко

| Агроинвестор |

За восемь месяцев выпуск сельхозпродукции увеличился почти в два раза
М. Стулов
За восемь месяцев выпуск сельхозпродукции увеличился почти в два раза
М. Стулов

Согласно оценке министра сельского хозяйства страны Дмитрия Патрушева, производство сельхозпродукции по итогам 2020 года может увеличиться более чем на 4%. «В целом агропромышленный комплекс и все его поднаправления развиваются неплохо. У нас по сравнению с прошлым годом будет рост более 4%. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, несмотря на пандемию, агропромышленный комплекс демонстрирует рост», — сказал глава Минсельхоза на открытии агропромышленной выставки «Золотая осень».

За восемь месяцев 2020 года производство продукции сельского хозяйства увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отметил на выставке и премьер-министр страны Михаил Мушустин. Россия сумела не допустить дефицита продуктов питания в разгар пандемии коронавируса и обеспечила собственную продовольственную безопасность. «Успешно прошли ажиотажный спрос на продукты, который случился в период острой фазы коронавируса, и по факту решена задача продовольственной безопасности», — цитирует главу кабмина, который выступил перед участниками выставки, ТАСС.

По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, возможно, процентная оценка роста, представленная Минсельхозом, слегка завышена и в реальности колеблется между 3% и 4%. «Я даже больше склонен к показателю 3%, потому что у нас примерно на 8% выше производство зерновых, рост в свиноводстве и в молочном животноводстве, но будет серьезное снижение по сахарной свекле, просадка по подсолнечнику», — прокомментировал он «Агроинвестору».

Даже в условиях карантинных ограничений весенний сев прошел в штатном режиме, «рабочих рук хватило», подчеркнул Патрушев. В результате в 2020 году Россия соберет второй по размеру в своей истории урожай зерна — не менее 125 млн т, прогнозирует Минсельхоз. Глава правительства заявил, что в четверг на заседании кабмина будут подводиться предварительные итоги уборочной кампании, но «уже сейчас понятно, что урожай будет больше прошлогоднего».

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году производство продукции сельского хозяйства может увеличиться на 1% против 4% в 2019-м, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития России, подготовленного ведомством. Согласно данным Росстата, в августе прирост производства аграрной продукции в хозяйствах всех категорий составил 4,4% — это самый высокий показатель с начала года. В частности, производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось за последний летний месяц (к аналогичному периоду 2019-го) на 5,2%, молока — на 1,3%, яиц — на 0,4%. ​

Екатерина Шокурова 

Инна Ганенко 

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