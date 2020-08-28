МКБ объяснил рост экспорта сельхозпродукции несмотря на пандемию COVID-19

Е. Егоров

Согласно данным таможенной статистики, стоимостной объем экспорта сельхозпродукции из России в первом полугодии 2020 года увеличился на 18% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019-го и превысил $13 млрд

По словам вице-премьера страны Виктории Абрамченко, положительную динамику вывоза продемонстрировали практически все основные группы товаров. «Главными драйверами стали растительные масла и зерновые культуры, кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара», — прокомментировала она ТАСС.



Основная товарная группа в российском агроэкспорте — зерно, отмечает директор департамента торгового финансирования Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. За январь — июнь на его поставки за рубеж пришлось около 27% от общего вывоза продукции АПК. «Высокий урожай зерна, ослабление рубля стали основными стимулами для увеличения объемов экспорта, — говорит она. — Хорошие результаты были получены несмотря на то, что в первом полугодии отгрузки зерна ограничивала квота: с учетом высоких цен, которые сформировались на мировом рынке весной и в начале лета, экспортеры были максимально заинтересованы в вывозе». В следующем полугодии Бахова ожидает как минимум таких же неплохих показателей по поставкам зерна.



Экспорт мясной и молочной продукции за первые шесть месяцев 2020 года составил 343 тыс. т на сумму $564 млн, что в 1,7 раза больше прошлогоднего показателя. Лидирующие позиции в этой категории занимает мясо птицы, вывоз которого увеличился в 2,2 раза до $223 млн, в первую очередь благодаря почти десятикратному росту продаж в Китай. «Отечественные производители мяса и мясной продукции продолжают развивать географию своего экспорта и завоевывать новые рынки. Ожидаемое открытие рынка КНР и для российской свиноводческой продукции, позволит в ближайшем будущем заметно усилить наши позиции по мясу в этой стране», — считает Бахова.



Небольшое снижение в первом полугодии текущего года показала товарная группа «Рыба и ракообразные». При этом со слов отечественных производителей в июле — декабре они не планируют сокращать объемы поставок, знает она. Российская продукция пользуется спросом как в страх Европы, так и в Азии, добавляет Бахова.



По информации Виктории Абрамченко, поставки российского продовольствия и сельхозсырья осуществляются в 149 стран. Основным импортером остается Китай. Поставки агротоваров в эту страну из России в январе — июне в денежном выражении выросли на 35% и составили $1,9 млрд. На втором месте по ввозу российской сельхозпродукции — Турция, которая увеличила закупки на 42% до $1,5 млрд.



Замыкает топ-3 Казахстан с объемом $974 млн, что на 20% больше, чем годом ранее.



По мнению Натальи Баховой, результаты второго полугодия по вывозу сельхозпродукции из России будут не менее позитивными. Помешать развитию этого направления не смогла даже пандемия COVID-19, так как продовольствие относится к группе товаров первой необходимости. «Ослабление рубля и активная государственная поддержка экспорта позволяют надеятся на то, что по итогам 2020 года денежный объем экспорта превысит плановый показатель в $25 млрд», — подчеркнула она.

