PENTAGUARD: надежный защитник кормов от микотоксинов

«Коудайс МКорма»

ООО «Коудайс МКорма» совместно с учеными из ООО «Иннагро» разработала биотехнологическую композицию, которая эффективно решает проблему присутствия несорбируемых микотоксинов в кормах благодаря своей ферментативной активности. На основе селектированных штаммов бактерий был создан кормовой комплекс PENTAGUARD («Пентагард»), сочетающий классический подход к комплексной сорбции микотоксинов за счет минеральной основы и бактериально-энзимной матрицы, способной к деактивации микотоксинов. В интервью «Агроинвестору» генеральный директор «Коудайс МКорма» Тимур Мударисов и генеральный директор «Иннагро» Вахтанг Джавахия рассказали о вреде кормов с микотоксинами и причинах их возникновения, а также о том, как обезопасить поголовье от воздействия токсичных веществ

АИ: В чем опасность кормовых компонентов с микотоксинами? Какие последствия может иметь кормление такими компонентами сельскохозяйственных животных и птицы?



В.Д.: Корма с микотоксинами — это серьезная угроза для здоровья животных. Они вредят всем — коровам, свиньям, птице, даже рыбе. Особенно чувствителен к микотоксинами молодняк — у растущих животных эти соединения быстрее вызывают отравление и нарушения развития. Из основных негативных последствий, пожалуй, стоит выделить острую токсическую нагрузку, поражение репродуктивной системы, стойкую супрессию общего иммунитета, в результате чего падают продуктивность аграрного производства и его прибыль. В условиях жесткой конкуренции это прямой удар по рентабельности хозяйства.



АИ: Действительно ли микотоксины в зерне в последнее время встречаются все чаще? Почему так происходит?



Т.М.: Да, проблема действительно стала острее. Сказываются и изменения климата (больше дождей, теплые зимы), и интенсивное земледелие (монокультуры, сокращение севооборотов). Сейчас с этим борются на всех этапах: от поля (используя устойчивые к микотоксинам сорта семян, выбирая правильную обработку почвы) до хранения (контролируя влажность, температуру, чистоту складов). Но риски остаются, поэтому важно постоянно следить за качеством кормов.



АИ: Как же именно микотоксины появляются в кормовых компонентах?



В.Д.: Под влиянием перечисленных выше негативных условий в зерне могут появляться различные плесневые грибы. Их существует великое множество, при этом сразу около 360 видов способны вырабатывать токсичные вещества. Основными продуцентами микотоксинов являются грибы рода Fusarium, Penicillium и Aspergillus. Штаммы грибов могут приобретать или терять способность продуцировать микотоксины в определенных условиях окружающей среды, что свидетельствует о фенотипической обусловленности: один и тот же гриб в разных условиях может как выделять опасные вещества, так и быть безвредным.



АИ: И как обезопасить корма от микотоксинов?



Т.М.: В идеале — не допускать их появления с самого начала. Для этого важно выполнять все обязательные агротехнические приемы. Например, соблюдать севооборот, проводить обработку почвы, выбирать устойчивые сорта и контролировать условия хранения. Но, к сожалению, даже это не гарантирует получение урожая, свободного от опасных веществ, и чистоту сырья для производства кормов.



АИ: Если же микотоксины уже появились, существуют ли какие-то методы детоксикации?



В.Д.: Конечно. Детоксикация кормов для животных включает нейтрализацию или удаление содержащихся в них токсичных веществ. Физические и химические обработки или кормовые добавки, включаемые в корма для животных, действуют как биотрансформирующие агенты, преобразуя токсины в менее опасные продукты без образования токсичных остатков или связывания микотоксинов, поэтому они больше не являются биодоступными. Так, физические методы детоксикации включают сегрегацию, промывку, УФ-облучение, термическую обработку и адсорбцию на поверхности носителя. А химические подразумевают использование различных химических соединений — аммиака, озона, холодной плазмы, перекиси водорода, кислот и щелочей. Однако эти меры все-таки недостаточно эффективны, что зачастую приводит к потере пищевой ценности и вкусовых качеств кормов для животных. Поэтому последние исследования в данном направлении — для биологического устранения загрязнения микотоксинами — сосредоточены на использовании микроорганизмов (бактерий, дрожжей и грибов) или их ферментов.



АИ: В чем плюсы использования в кормах адсорбентов? Как они помогают решать проблему микотоксинов?



В.Д.: Одними из основных преимуществ кормовых сорбентов микотоксинов можно назвать адресность и простоту в нормировании для достижения дозозависимого эффекта. Но следует учесть, что микотоксины — это группа веществ с разными формулами и характеристиками. И только часть из них может быть физически сорбирована, для других будет эффективно использовать метод биодеструкции или биотрансформации.



АИ: «Коудайс МКорма» и «Иннагро» разработали инновационный кормовой комплекс PENTAGUARD, эффективно решающий проблему содержания микотоксинов в зерне. Что он представляет собой?



Т.М.: Наш кормовой комплекс — это сбалансированная смесь, направленная на борьбу с основными нормированными микотоксинами. В своем составе PENTAGUARD содержит как минеральную составляющую, так и органическую. Методы его работы в организме комбинированы — это как сорбция, так и биотрансформация. Его можно рекомендовать при абсолютно любом подтвержденном сочетании микотоксинов в кормах, вопрос только в необходимой дозировке.



АИ: В чем же отличия и преимущества данного кормового комплекса в сравнении с другими продуктами схожего действия (если такие есть на рынке)?



Т.М.: Мы уже провели ряд лабораторных исследований, которые более чем на 95% подтвердили эффективность кормового комплекса in vitro: по сорбционной емкости и биологической деструкции основных микотоксинов PENTAGUARD является одним из лидеров среди представленных на российском рынке биотехнологических решений схожего действия. При этом нужно подчеркнуть, что сорбентов с функцией биотрансформации на отечественном рынке очень мало, это высокотехнологический продукт.



В ближайшее время подойдут к концу производственные опыты на предприятиях наших партнеров, и мы поделимся их результатами. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что они подтвердят заявленную эффективность.



Кроме того, PENTAGUARD выпускается на нашем высокотехнологичном заводе НПАО «Де Хес», важнейшим приоритетом которого является создание безопасных и эффективных кормов для сельскохозяйственных животных и птицы. На производстве функционирует собственная высокотехнологичная лаборатория, которая следит за полным соответствием нормативных требований качества и безопасности.



АИ: Насколько PENTAGUARD доступен для потребителей? И окупят ли себя дополнительные затраты на борьбу с микотоксинами?



Т.М.: Вполне доступен. А если комплекс будет использоваться правильно, он всегда окупит дополнительные затраты. Для выбора продукта и определения его дозировки необходима работа сразу нескольких специалистов. Ветеринарный врач может определить уровень клинических признаков микотоксикозов, лаборатория —выявить степень контаминации кормового сырья и готового корма, а технолог предприятия — влияние микотоксинов на производственные показатели. Только после этих оценок можно выбрать тип продукта с необходимым составом и определить его эффективную дозировку.



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