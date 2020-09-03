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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Аналитика

Годовой план по экспорту продукции АПК выполнен на 68%

Однако Счетная палата отмечает невысокое исполнение расходов по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК»

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В этом году для российской продукции могут открыться еще как минимум 13 стран
"ДелоПортс"
В этом году для российской продукции могут открыться еще как минимум 13 стран
"ДелоПортс"

Плановый показатель объема внешней торговли на этот год составляет $25 млрд, и увеличение объемов экспорта остается главной задачей АПК, несмотря на коррективы, внесенные пандемией, сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе итоговой коллегии агроведомства. На сегодняшний день план выполнен на 68%, отметил он.

По словам министра, в этом году на поддержку экспорта предусмотрено более 30 млрд руб., но работа не ограничивается только финансовыми мерами. Так, продолжается создание системы продвижения и позиционирования российской продукции за рубежом. «И, конечно, не останавливается даже в связи с сегодняшней ситуацией работа по открытию новых рынков. Мы планируем в 2020 году получить доступ для различных видов продукции еще как минимум на 13 различных рынков», — сказал Патрушев (цитата по онлайн-трансляции коллегии).

Перед АПК стоит задача нарастить экспорт продукции до $45 млрд к 2024 году, напомнила в ходе коллегии  вице-премьер Виктория Абрамченко, отметив, что  «это наша ключевая «точка роста» на ближайшие годы». Для достижения этого показателя нужно эффективное вовлечение новых сельхозземель в оборот. Также необходимо развивать мелиоративный комплекс страны. «Аграриям для того, чтобы выполнить поставленные задачи, нужно 12 млн га сельхозземель», — сказала она.

Михаил Мишустин, премьер-министр

Вы знаете наши приоритеты. Один из ключевых — это рост экспорта продукции АПК. За прошлый год он (экспорт) достиг $25,5 млрд, доходы от экспорта все выше и в текущем году. Рассчитываем, что закончим год также удачно. Предпосылки для этого есть, и не только за счет объемов продукции крупных агрохолдингов, но и благодаря работе малого бизнеса: фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получили гранты от государства, увеличили объемы производства более, чем на треть.


Однако, по словам аудитора Счетной палаты Михаила Меня, на 27 августа сложилось невысокое кассовое исполнение расходов по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК» — 51,1%. «Эта ситуация обращает на себя внимание формированием повышенных рисков недофинансирования, и как следствие — недостижения плановых показателей», — предупредил аудитор. Он также обратил внимание на то, что достижение показателя по экспорту продукции АПК в прошлом году было обусловлено, в первую очередь, экспортом продукции низких переделов — вывозится в основном сырье. Например, зерновые занимают 31,2% в денежной структуре экспорта.

При этом уже в следующем году экспорт российского мяса может превысить объемы ввоза, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. «В 2020 году Россия укрепила свой статус нетто-экспортера мяса птицы и свинины. Высокими темпами сокращается разрыв между объемами импорта мяса и поставками на международный рынок, и сейчас есть все основания ставить перед собой амбициозные задачи на ближайшее будущее», — сказал он (цитата по РИА «Новости»).

По словам Юшина, Минсельхоз и Россельхознадзор проделали большую работу для расширения географии поставок российского мяса. Он также надеется, что открытие рынков новых стран позволит дальше диверсифицировать экспорт по всем направлениям. «Кроме того, мы ожидаем, что к 2021 году отрасль сможет достичь планки в $1 млрд экспорта продукции мясного животноводства, птицеводства и мясной продукции с добавленной стоимостью», — добавил Юшин. Однако необходимо привлекать в отрасль новых инвесторов — и крупных, и фермеров, а для этого нужно создавать для них комфортные условия.

Елизавета Литвинова 

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