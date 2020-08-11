Экспорт подсолнечника и рапса могут запретить на четыре года

Ранее эксперты неоднократно говорили, что ограничения на экспорт могут привести к падению производства маслосемян Flickr.com

Масложировой союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса за пределы ЕАЭС начиная с 1 сентября на срок до четырех лет. Вероятен как полный запрет на вывоз, так и установление квоты. Соответствующее предложение союз направил в Минсельхоз, Минэкономразвития и вице-премьеру Виктории Абрамченко, сообщают «Ведомости».



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев объяснил изданию необходимость ограничения экспорта «традиционной проблемой для масложирового рынка» — маслосемена вывозятся из страны, а российским переработчикам не хватает сырья. «Агроинвестору» он рассказал, что нужно предотвратить массовый вывоз масличных из России. Ограничение, скорее всего, будет способствовать росту экспортных цен, следовательно, подсолнечник тоже будет дорожать, добавил Мальцев.



«Масложировой союз — это очень активное и агрессивное лобби переработчиков. Ни один отраслевой союз не ведет себя столь агрессивно по отношению к партнерам — сельхозпроизводителям», — говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. По его словам, ограничение, если его одобрят, может привести к тому, что аграрии будут сокращать посевные площади под подсолнечником, которые в этом сезоне и так не увеличивались, даже несмотря на высокую ликвидность маслосемян на протяжении всего сезона. «Может начаться серьезная стагнация и сокращение производства подсолнечника. Переработчикам нужно больше сырья, но они делают так, что стратегически сырьевое поле будет уменьшаться», — прокомментировал «Агроинвестору» Петриченко.



С начала сезона-2019/20 по 19 июля Россия экспортировала более 3,13 млн т подсолнечного масла (плюс 36,5% к уровню прошлого года), 1,22 млн т подсолнечника (в 3,7 раза больше, чем годом ранее), около 335 тыс. т рапса (-33%) и 591,6 тыс. т рапсового масла (плюс 8,2%), сообщал «Центр агроаналитики» Минсельхоза.

Запрет на вывоз подсолнечника за пределы ЕАЭС действовал с 12 апреля по 30 июня, что привело к резкому росту цен на масло и последующему удорожанию маслосемян. После запрета был введен разрешительный режим экспорта за пределы союза, который предусматривает представление таможенному органу государства разрешительного документа на ввоз, вывоз и транзит товаров. Выдавать документы должны уполномоченные на это органы. Петриченко ранее говорил, что разрешительный формат устроен так, чтобы использовать его было нереально.



Также ранее сообщалось, что Россия может повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее 80 евро за тонну, с нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. В случае принятия решения оно будет действовать с 1 февраля по 31 августа 2021 года. В ходе конференции «Агроинвестора» «Новые вызовы для экономики и АПК» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорил, что какие-либо ограничения — это удар по сельхозпроизводителям, а ввод пошлины только усугубит их положение.



«Сейчас, я думаю, пока будет молчание по поводу введения пошлины, хотя в мае на подкомиссии было принято решение ввести ее. Насколько я знаю, это решение утверждено в правительстве, но документ будет позже, — рассказывал Корбут в ходе конференции. — Если эта информация будет подтверждаться, то мы увидим мощнейший экспорт в первой половине сезона, что поддержит цены. А что будет дальше — это большой вопрос: мы не знаем, что будет с урожаем». Если запрет на экспорт вновь приведет к повышению цен на масло, то в России начнется гонка за ресурсами. Корбут также обращал внимание на то, что квота ужесточит конкуренцию с Украиной за турецкий рынок, и Россия сможет выиграть эту борьбу только при ценовом демпинге (в случае трехкратного увеличения пошлины).



Корбут считает, что в этом сезоне урожай подсолнечника будет на уровне прошлого года или чуть ниже. По словам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, сбор подсолнечника составит 14,6 млн т, но, скорее всего, аналитики будут снижать прогноз, так как посевные площади под этой агрокультурой оказались чуть ниже, чем ожидалось.

